هشدار درباره خوددرمانی در کودکان مبتلا به آنفولانزا

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان گفت: در فصل سرما، شیوع سرماخوردگی و آنفولانزا افزایش می‌یابد، گفت: مصرف خودسرانه آنتی‌بیوتیک می‌تواند سیر بیماری را بدتر کرده و مقاومت دارویی ایجاد کند؛ بنابراین استفاده از آنتی‌بیوتیک برای سرماخوردگی ساده اصلاً توصیه نمی‌شود.
هشدار درباره خوددرمانی در کودکان مبتلا به آنفولانزا

به گزارش تابناک به نقل از برنا؛ متخصص داخلی و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان با بیان اینکه در فصل سرما، شیوع سرماخوردگی و آنفولانزا افزایش می‌یابد، ابراز کرد: آنفولانزا یک بیماری مجاری تنفسی است که با ویروس آنفولانزا شروع می‌شود و علائم آن معمولاً شدیدتر از سرماخوردگی عادی است.

 وی ضمن اشاره به علائم این بیماری گفت: علائم آنفولانزا به صورت تب، سرفه‌های خشک، آبریزش بینی، گلودرد، احساس ضعف و خستگی بروز می‌کند، درد‌های عضلانی در آنفولانزا شدیدتر از سرماخوردگی عادی است، دوره نهفتگی بیماری یک تا چهار روز طول می‌کشد و سردرد نیز در این بیماری بسیار شایع است.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان با بیان اینکه ویروس‌های سرماخوردگی متفاوت بوده، دوره درمان کوتاه‌تری دارند و علائم کمتری ایجاد می‌کنند، ابراز کرد: در گروه‌های حساس، آنفولانزا می‌تواند سبب بستری یا حتی مرگ شود. ساجدی افزود: واکسن آنفولانزا پوششی برای ویروس سرماخوردگی معمولی ندارد، اما می‌تواند تا حد زیادی از ابتلا به آنفولانزا جلوگیری کند، راه انتقال بیماری از طریق قطرات تنفسی، سرفه و عطسه است.

وی با اشاره به اینکه علائم عمومی و راه‌های انتقال سرماخوردگی و آنفولانزا مشابه است، عنوان کرد: شدت علائم این دو بیماری متفاوت است. کودکان ۶ ماه تا ۱۸ سال بیشتر از سایر افراد در معرض ابتلا قرار دارند و دانش‌آموزان به دلیل ارتباط نزدیک در مدرسه بیشتر از دیگران مبتلا می‌شوند.

این متخصص داخلی ادامه داد: نداشتن تهویه مناسب و رعایت نکردن بهداشت فردی در مدارس، شانس ابتلا در کودکان را افزایش می‌دهد؛ بنابراین توصیه می‌شود والدین از زمان ظهور علائم تا بهبودی کامل، از حضور فرزندان خود در مدرسه جلوگیری کنند.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان تأکید کرد: نداشتن تهویه مناسب در کلاس‌ها، آموزش شست‌وشوی مداوم دست‌ها با آب و صابون به کودکان، پرهیز از استفاده از وسایل مشترک و تزریق واکسن، از مهم‌ترین راه‌های پیشگیری است. واکسن همچنین باعث کاهش عوارض و کوتاه شدن مدت درمان می‌شود، به همین دلیل توصیه می‌شود در گروه سنی ۶ ماه تا ۱۸ سال نسبت به تزریق واکسن اقدام شود.

وی در خصوص مصرف خودسرانه دارو گفت: کودکانی که سرماخورده‌اند باید توسط پزشک معاینه شوند. اگر نیاز به مصرف آنتی‌بیوتیک باشد، باید حتماً با تجویز پزشک انجام شود. مصرف خودسرانه آنتی‌بیوتیک می‌تواند سیر بیماری را بدتر کرده و مقاومت دارویی ایجاد کند؛ بنابراین استفاده از آنتی‌بیوتیک برای سرماخوردگی ساده اصلاً توصیه نمی‌شود.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان اضافه کرد: در صورتی که کودک تب دارد به جای آسپرین باید از استامینوفن استفاده شود و در صورت تداوم تب، مراجعه به پزشک الزامی است.

این پزشک متخصص اظهار کرد: بانوان باردار در هر مرحله از بارداری می‌توانند با مشورت پزشک واکسن دریافت کنند که ایمنی را به جنین نیز منتقل می‌کند، افراد بالای ۶۵ سال و بیماران مبتلا به فشار خون، دیابت، بیماری‌های ریوی مزمن، انواع سرطان، بیماران تحت شیمی‌درمانی و مبتلایان به اچ‌آی‌وی نیز لازم است واکسن دریافت کنند و کادر درمان هم باید حتماً واکسینه شوند.

علائم آنفولانزا تب ویروس سرماخوردگی علائم عمومی متخصص داخلی
