مادر جاستین بیبر: برای پسرم دعا کنید

مادر جاستین بیبر از طرفدارن او خواسته است تا برای این ستاره موسیقی دعا کنند و طرفداران بر این باورند که این درخواست او به ازدواج اخیر سلنا گومز و بنی بلانکو ارتباط دارد.

به گزارش تابناک به نقل از عصر ایران و به نقل از سان، پتی مالت پنجاه ساله، مادر جاستین در پروفایل اینستاگرام خود عکس‌هایی را از فرزندش منتشر کرد و زیرش نوشت «برای جاستین دعا کنید»

و ادامه داد «ما برای تو شادی می‌طلبیم و همیشه برای تو دعا میکنیم. من به نام عیسی مسیح برای تو رهایی، قدرت، پاکی و شفاعت می‌طلبم. باشد که غم هایت از بین برود»

پس از انتشار این مطالب در اینستاگرام، سیل طرفداران بیبر به این پست مراجعه کردند. یکی از این طرفداران نوشت: «همه می‌دانیم که این مسئله به ازدواج سلنا گومز و بنی بلانکو ربط دارد.»

دیگری نوشت «آن‌هایی که منتظر عروسی سلنا و جاستین بودند واقعا ناامید شدند.»

گفتنی است سلنا و جاستین بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۸ با هم نامزد بودند، تا اینکه در ماه می ۲۰۱۸ سلنا برای همیشه جاستین را ترک کرد. گفتنی است جاستین در همان سال با هیلی بالدوین ازدواج کرد و آن‌ها یک فرزند هم دارند.