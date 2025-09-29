En
بلوبانک از «جت‌کارت» رونمایی کرد؛ محصولی که فرآیند صدور کارت بانکی را متحول کرده و امکان دریافت فوری کارت و اتصال لحظه‌ای به حساب را برای کاربران فراهم می‌سازد.
ابتدا کارت، بعد حساب؛ نوآوری متفاوت بلوبانک با جت‌کارت

بلوبانک سامان در نمایشگاه بین‌المللی الکامپ، از محصول جدید خود با نام «جت‌کارت» رونمایی کرد. این کارت پیش‌تر در جزیره کیش معرفی شده بود و اکنون در تهران به‌صورت رسمی در دسترس قرار گرفته است.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ «جت‌ کارت» تجربه‌ای متفاوت از دریافت کارت بانکی ارائه می‌دهد. کاربران می‌توانند از طریق کیوسک‌های خودکار، کارت را به شکل لحظه‌ای دریافت کنند؛ مسیری که برخلاف رویه مرسوم، ابتدا کارت در اختیار مشتری قرار می‌گیرد و سپس فرآیند افتتاح حساب در بلو انجام می‌شود. همچنین دارندگان حساب بلو نیز قادرند جت‌کارت را به‌عنوان جایگزین کارت فعلی خود دریافت و بلافاصله فعال کنند.

ظاهر این کارت ساده و مدرن طراحی شده است؛ بدنه سفید با درج اطلاعات اصلی نظیر CVV2 و تاریخ انقضا. به گفته مدیران بلوبانک، هدف اصلی از این نوآوری، کوتاه‌کردن زمان انتظار مشتریان برای دسترسی به کارت بانکی و تسهیل استفاده فوری در تراکنش‌های روزمره است.

بهروز پورخورشیدی، مدیر ارشد محصول بلوبانک، در گفت‌وگو با تابناک درباره چرایی طراحی این محصول (جت‌کارت) توضیح داد: کاربران هنگام افتتاح حساب بانکی، بیشترین انتظارشان داشتن یک کارت برای استفاده در زندگی روزمره است. تاکنون پس از افتتاح حساب، مشتری باید مدت‌زمانی را منتظر می‌ماند تا کارت صادر و ارسال شود، اما ما تلاش کردیم این فاصله زمانی را حذف کنیم.

مدیر ارشد محصول بلوبانک افزود: برای کسانی که سرعت در دریافت خدمات بانکی برایشان اهمیت دارد یا در شرایط خاص نیاز فوری به کارت دارند، ابتدا کارت صادر می‌شود و سپس افتتاح حساب انجام خواهد شد تا بلافاصله امکان اتصال کارت به حساب فراهم شود. این رویکرد برای نخستین‌بار در کشور اجرایی شده است.

پورخورشیدی همچنین با اشاره به دو گروه کاربری جت‌کارت گفت: کاربرانی که حساب بلو ندارند، فرآیندشان با دریافت کارت آغاز می‌شود و سپس حساب باز می‌کنند. در مقابل، کاربرانی که پیش‌تر حساب دارند و تاریخ انقضای کارتشان نزدیک است، می‌توانند بلافاصله کارت جدید را از مراکز تعیین‌شده دریافت و به حساب متصل کنند. این آغاز مسیری تازه برای مجموعه‌ای از نوآوری‌ها در بلوبانک است.

 

 

