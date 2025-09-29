اسپانیا مانع ارسال سلاح آمریکا به اسرائیل شد

در حالی که فشارهای افکار عمومی جهان علیه نسل‌کُشی اسرائیل ادامه دارد، ممنوعیت اسپانیا برای محموله‌های نظامی ارسالی آمریکا خبرساز شده است.

به گزارش تابناک به نقل از یک خبرگزاری؛ به نوشته روزنامه الپائیس، ممنوعیت اسپانیا برای عبور محموله‌های نظامی آمریکا به مقصد اسرائیل به دلیل مخالفت با اقدامات تل‌آویو در غزه انجام شده است.

طبق گزارش روزنامه اسپانیایی، این ممنوعیت شامل کشتی‌هایی می‌شود که مستقیماً به اسرائیل سفر می‌کنند و همچنین شامل کشتی‌هایی می‌شود که پس از توقف، اسرائیل را به عنوان مقصد نهایی خود دارند. اقدام اسپانیا شامل تمام هواپیماها، کشتی‌های آمریکایی حامل سلاح یا تجهیزات برای اسرائیل، حتی از طریق مسیرهای غیرمستقیم، هم می‌شود.

در گزارش الپائیس آمده است: «اسپانیا عبور هواپیماها یا کشتی‌های نظامی ایالات متحده حامل سلاح، مهمات یا تجهیزات نظامی به اسرائیل از طریق پایگاه‌های خود در روتا (کادیز) و مورون د لا فرونترا (سویل) را وتو کرده است.»منابع مطلع این رسانه اسپانیایی گفتند: «روتا و مورون پایگاه‌هایی تحت حاکمیت اسپانیا هستند که توسط پرسنل نظامی اسپانیا فرماندهی می‌شوند و هر اتفاقی که در آنجا می‌افتد باید با مجوز مقامات اسپانیایی باشد.»