بنیانگذار تلگرام مدعی باج‌خواهی سرویس اطلاعاتی فرانسه شد

پاول دوروف بنیانگذار تلگرام مدعی شد سرویس‌های اطلاعاتی فرانسه از طریق یک واسطه از او خواسته‌اند برخی صداهای مولداویایی را سانسور کند و در ازای آن در پرونده قضایی‌اش در فرانسه به او کمک کنند.
کد خبر: ۱۳۳۱۳۳۹
3 بازدید

به گزارش سرویس علم و فناوری تابناک، به نقل از رویترز، روز یکشنبه شهروندان مولداویایی در انتخابات پارلمانی این کشور شرکت کردند که تاثیر زیادی در درخواست های دولت آن برای پیوستن به اتحادیه اروپا دارد. زیرا یک گروه از طرفداران روسیه خواستار جلوگیری از پیوستن آن به اتحادیه اروپا هستند.

وزیر امور خارجه فرانسه در پستی در شبکه اجتماعی ایکس به زبان انگلیسی اشاره کرد دوروف اتهامات مشابهی را علیه فرانسه مطرح کرده بود. بنیانگذار تلگرام در اوایل سال جاری میلادی مدعی شده بود فرانسه سعی در دخالت در امور سیاسی رومانی دارد. وزیر خارجه فرانسه در این پست نوشت: پس از رومانی حالا مولداوی، durov@تمایل دارد هنگام برگزاری انتخابات اتهاماتی را مطرح کند.

به گفته وی هنگامکه او بالاجبار در پاریس مانده بود، سرویس اطلاعات فرانسه با استفاده از یک واسطه که هویت او مشخص نیست، از دوروف خواست تا برخی کانال های تلگرامی را برای دولت مولداوی سانسور کند.

دوروف در ادامه گفت: چند کانال که ناقض قوانین ما بودند، حذف شدند و واسطه به او گفته بود در مقابل این کار سرویس اطلاعاتی فرانسه مطالب خوبی درباره او به قاضی می گوید که دستور دستگیری او را داده بود، امری که او آن را غیرقابل قبول خواند.

وی در ادامه افزود: اگر این سازمان واقعاً با قاضی تماس گرفته باشد، این اقدام تلاشی برای دخالت در روند قضایی محسوب می‌شود. اگر اینطور نباشد و فقط ادعای آن را داشته، در واقع از وضعیت حقوقی من در فرانسه سوءاستفاده کرده تا بر تحولات سیاسی در اروپای شرقی تأثیر بگذارد.

پاول دوروف در سال ۲۰۲۴ میلادی در فرودگاه فرانسه دستگیر شد و تحت نظارت قضایی در این کشور قرار گرفت و همزمان درباره جرائم سازمان یافته دراین اپ از او تحقیق شد.

دوروف ادعای بیگناهی کرد و گفت اتهامات مطرح شده توسط فرانسه از لحاظ حقوقی و منطقی بی معنی هستند.

