شاخص کل بورس در بازار معاملات امروز 7 مهرماه

شاخص کل بورس با صعود ۶۱ هزار واحدی در پایان معاملات امروز به ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار واحد رسید.
کد خبر: ۱۳۳۱۳۳۷
173 بازدید
۱
شاخص کل بورس در بازار معاملات امروز 7 مهرماه

به گزارش تابناک؛ شاخص کل بورس با صعود ۶۱ هزار واحدی در پایان معاملات امروز به ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار واحد رسید.

