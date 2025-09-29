قتل دردناک پدر و مادر بدلیل اختلافات خانوادگی

فرمانده انتظامی شهرستان ملارد از دستگیری متهمی خبر داد که پدر و مادر خود را به قتل رسانده بود.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، فرمانده انتظامی شهرستان ملارد از دستگیری متهمی خبر داد که پدر و مادر خود را به قتل رسانده بود. سرهنگ کیانوش نورمحمدی گفت: در پی وقوع ۲ فقره قتل عمد یک زوج مسن، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: با انجام تحقیقات گسترده مشخص شد که قاتل، فرزند این زوج بوده است و ماموران انتظامی با انجام اقدامات فنی و با هماهنگی قضائی متهم را در مخفیگاهش در سرآسیاب ملارد دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان ملارد با بیان اینکه متهم در بازجوئی‌های پلیس به قتل پدر و مادر خود اعتراف و علت قتل را اختلافات خانوادگی بیان کرد.

نورمحمدی گفت که قاتل پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شد.