به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ نانواییهای استان ایلام در سالهای اخیر با کمبود شاطر و نیروی کار ماهر دست و پنجه نرم میکنند و برای حل این مشکل راههای مختلفی را آزمودهاند، برخی صاحبان واحدای نانوایی اخیراً با خرید و نصب دستگاه «ربات شاطر» در واحدهای نانوایی خود، سعی در جبران این نقیصه و پخت نان باکیفیت کردهاند.
دستگاههای اجرایی ناظر بر عملکرد نانواییها در استان ضمن مخالفت صریح با استفاده از این دستگاه پخت نان در نانواییها، سعی در توقف فعالیت آنها میکنند.
در گفتوگو با تعدادی از نانوادارانی که این دستگاه را خریداری و نصب کردهاند، از مزایا و معایب و دلایل مخالفت مسئولان با استفاده از آن پرسیده است.
مجید یاسینی نانوادار ایلامی گفت: استفاده از رباط شاطر در یک واحد نانوایی برخی هزینههای کار شامل هزینه شاطر، کارگر ماهر و بیمه آنها و برخی هزینههای دیگر را کاهش میدهد.
وی افزود: علاوه بر کاهش هزینهها، نان یکنواخت و با ظاهر بهتری نسبت به نان سنتی و دستی تولید میکند.
این نانوادار توضیح داد: مراحل آمادهسازی خمیر و ورز آمدن آن همچنان سنتی توسط خود ما انجام میشود و پس از آمادهسازی خمیر، دستگاه اقدام به پخت نان میکند.
رضا امانیزاده صاحب یک واحد نانوایی سنگک در ایلام نیز گفت: مسئولان استان اجازه دریافت آرد به نانواییهایی که رباط شاطر را خریداری و نصب کردهاند، را نمیدهند.
وی خاطرنشان کرد: نیروی کار ماهر در استان نداریم، زیرا کار نانوایی بسیار سخت است و درآمد کافی ندارد، نسل جدید هم علاقه چندانی به کار در نانوایی ندارد و ترجیح میدهد در جایی دیگری مثل بستنیفروشی، پیتزافروشی و ... کار کند که هم آسانتر است و هم درآمد بهتری دارد.
این نانوادار افزود: در این شرایط ما ناچاریم از دستگاه رباط شاطر استفاده کنیم که هم سرعت بیشتری دارد و نیاز نانوایی به شاطر و کاگر ماهر را حل میکند.
امانیزاده گفت: در استانهای دیگر از این دستگاهها استفاده میشود و مسئولان مثل استان ما سختگیری نمیکنند.
جعفر شیری رئیس اتحادیه نانواییهای استان ایلام در این خصوص اظهار کرد: قانون، برای نانواییهای کشور، پخت نان سنتی را تعریف و تجویز کرده است و استفاده از دستگاه رباط شاطر را عدول از قانون پخت نانم سنتی میداند.
وی خاطرنشان کرد: قانونگذار تولید نان سنتی با استفاده از نیروی انسانی را مد نظر داشته است و معتقد است استفاده از رباط شاطر، جایگزین ماشین بهجای نیروی انسانی در تولید نان است و آن را نمیپذیرد.
شیری توضیح داد: با این وجود در استانهای دیگر کشور، رباط شاطر در برخی واحدهای نانوایی فعالیت میکند و به خدمت گرفته شده است.
رئیس اتحادیه نانواییهای استان ایلام گفت: در نشست آینده شورا در استان، باید این موضوع مطرح شود و نظرات کارشناسی موافق و مخالف در جلسه طرح و نتیجه معلوم شود.