En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

چرا استفاده از «رباط شاطر» در نانوایی‌ها ممنوع است؟

آیا فناوری و ربات شاطر می‌تواند جای خالی شاطرهای ماهر را در نانوایی‌های ایلام پر کند، یا تهدیدی برای سنت دیرینه پخت نان است؟
کد خبر: ۱۳۳۱۳۲۹
| |
660 بازدید
|
۲

چرا استفاده از «رباط شاطر» در نانوایی‌ها ممنوع است؟

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ نانوایی‌های استان ایلام در سال‌های اخیر با کمبود شاطر و نیروی کار ماهر دست و پنجه نرم می‌کنند و برای حل این مشکل راه‌های مختلفی را آزموده‌اند، برخی صاحبان واحدای نانوایی اخیراً با خرید و نصب دستگاه «ربات شاطر» در واحد‌های نانوایی خود، سعی در جبران این نقیصه و پخت نان باکیفیت کرده‌اند.

دستگاه‌های اجرایی ناظر بر عملکرد نانوایی‌ها در استان ضمن مخالفت صریح با استفاده از این دستگاه پخت نان در نانوایی‌ها، سعی در توقف فعالیت آنها می‌کنند.

در گفت‌و‌گو با تعدادی از نانوادارانی که این دستگاه را خریداری و نصب کرده‌اند، از مزایا و معایب و دلایل مخالفت مسئولان با استفاده از آن پرسیده است.

مجید یاسینی نانوادار ایلامی گفت: استفاده از رباط شاطر در یک واحد نانوایی برخی هزینه‌های کار شامل هزینه شاطر، کارگر ماهر و بیمه آنها و برخی هزینه‌های دیگر را کاهش می‌دهد.

وی افزود: علاوه بر کاهش هزینه‌ها، نان یکنواخت و با ظاهر بهتری نسبت به نان سنتی و دستی تولید می‌کند.

این نانوادار توضیح داد: مراحل آماده‌سازی خمیر و ورز آمدن آن همچنان سنتی توسط خود ما انجام می‌شود و پس از آماده‌سازی خمیر، دستگاه اقدام به پخت نان می‌کند.

رضا امانی‌زاده صاحب یک واحد نانوایی سنگک در ایلام نیز گفت: مسئولان استان اجازه دریافت آرد به نانوایی‌هایی که رباط شاطر را خریداری و نصب کرده‌اند، را نمی‌دهند.

وی خاطرنشان کرد: نیروی کار ماهر در استان نداریم، زیرا کار نانوایی بسیار سخت است و درآمد کافی ندارد، نسل جدید هم علاقه چندانی به کار در نانوایی ندارد و ترجیح می‌دهد در جایی دیگری مثل بستنی‌فروشی، پیتزافروشی و ... کار کند که هم آسان‌تر است و هم درآمد بهتری دارد.

این نانوادار افزود: در این شرایط ما ناچاریم از دستگاه رباط شاطر استفاده کنیم که هم سرعت بیشتری دارد و نیاز نانوایی به شاطر و کاگر ماهر را حل می‌کند.

امانی‌زاده گفت: در استان‌های دیگر از این دستگاه‌ها استفاده می‌شود و مسئولان مثل استان ما سخت‌گیری نمی‌کنند.

جعفر شیری رئیس اتحادیه نانوایی‌های استان ایلام در این خصوص اظهار کرد: قانون، برای نانوایی‌های کشور، پخت نان سنتی را تعریف و تجویز کرده است و استفاده از دستگاه رباط شاطر را عدول از قانون پخت نانم سنتی می‌داند.

وی خاطرنشان کرد: قانون‌گذار تولید نان سنتی با استفاده از نیروی انسانی را مد نظر داشته است و معتقد است استفاده از رباط شاطر، جایگزین ماشین به‌جای نیروی انسانی در تولید نان است و آن را نمی‌پذیرد.

شیری توضیح داد: با این وجود در استان‌های دیگر کشور، رباط شاطر در برخی واحد‌های نانوایی فعالیت می‌کند و به خدمت گرفته شده است.

رئیس اتحادیه نانوایی‌های استان ایلام گفت: در نشست آینده شورا در استان، باید این موضوع مطرح شود و نظرات کارشناسی موافق و مخالف در جلسه طرح و نتیجه معلوم شود.

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
ربات شاطر نانوایی‌ها نیروی کار ماهر پخت نان
آیا تمام تحریم‌های ایران در ۲۶ مهر لغو خواهند شد؟
پیام ایران به اعراب خلیج فارس پس از حمله اسرائیل به قطر؛ دیوار بی اعتمادی بلند است
پشت پرده گزارش مرکز آمار ایران / قیمت مسکن کاهشی می شود؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
قطع سهمیه آرد دولتی ۱۳۸ نانوایی متخلف استان تهران
نانواهای تهران به پیشواز گرانی نان رفتند
درخواست عجیب رئیس اتحادیه صنف نانوایان!
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۲
خشایار
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۷
0
0
پاسخ
استفاده از ربات به جای نیروی کار انسانی در همه دنیا روش درستی هست، فقط میماند هزینه کاهش یافته قیمت تمام شده نان که با توجه به اینکه دستوری بودی و یارانه دولتی دارد و همچنین هزینه نیروی کار روی آن تاثیر دارد باید در صورت استفاده از ربات این کاهش هزینه در قیمت تمام شده اعمال شود.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۷
0
0
پاسخ
یعنی چی ؟ خوب دستگاه باعث افزایش کیفیت و سرعت میشه . این سنگ اندازی به چه دلیل می تونه باشه؟
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
سرتیپ ارتش ایران: حتی با 300 فروند F-35 هم نمی‌توانستیم با آمریکا مقابله کنیم!
خروج قطعی ایران از ان پی تی/دیگر همکاری با آژانس برای ما موضوعیت ندارد
600 موشک شلیک شده به اسرائیل جایگزین شد / شرکت‌ها خبر ندارند قطعه موشک می‌سازند
قطعنامه روسیه و چین برای تمدید «اسنپ بک» رأی نیاورد؛ «ماشه» از یکشنبه فعال می‌شود/ بازگشت مجدد ایران به فصل ۷ منشور
لحظه نهایی شدن اجرای مکانیسم ماشه؛ اعلام ساعت بازگشت تحریم‌ها
حرف‌های معنادار عراقچی پس از قطعیت اسنپ بک
قاب عاشقانه متین ستوده برای کامران تفتی
پهپادهای اسرائیل بر فراز محل استقرار لاریجانی
استایل سنتیِ «مامان صدیقه» سریال بچه مهندس
شوک عراقچی همزمان با فاش شدن پیشنهاد بی‌شرمانه
لحظه‌ای که خنجر سوءتدبیر سعید جلیلی در کمر ایران رفت
بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران؛ قطع همکاری با آژانس
تصاویر هوایی تحرکات پدافندی اسرائیل برای درگیری با ایران
پاسخ پزشکیان به سوال مجری آمریکایی درباره مهسا امینی
عکس‌العمل پزشکیان پس از مشاهده تاسیسات اتمی زیرزمینی جدید
لحظه‌ای که خنجر سوءتدبیر سعید جلیلی در کمر ایران رفت  (۲۱۵ نظر)
خروج قطعی ایران از ان پی تی/دیگر همکاری با آژانس برای ما موضوعیت ندارد  (۲۰۷ نظر)
سرتیپ ارتش ایران: حتی با 300 فروند F-35 هم نمی‌توانستیم با آمریکا مقابله کنیم!  (۱۴۰ نظر)
لحظه نهایی شدن اجرای مکانیسم ماشه؛ اعلام ساعت بازگشت تحریم‌ها  (۱۲۲ نظر)
کار روحانی و جلیلی به مناظره کشید | «تابناک» زمین بی‌طرف میزبانی  (۱۱۵ نظر)
قطعنامه روسیه و چین برای تمدید «اسنپ بک» رأی نیاورد؛ «ماشه» از یکشنبه فعال می‌شود/ بازگشت مجدد ایران به فصل ۷ منشور  (۱۰۸ نظر)
افزایش امضا برای تغییر دکترین دفاعی ایران/ درخواست ساخت سلاح های نوظهور  (۷۴ نظر)
حرف‌های معنادار عراقچی پس از قطعیت اسنپ بک  (۷۳ نظر)
دو لبه قیچی ؛ افراط روحانی و جلیلی چه بر سر ایران آورد؟  (۷۰ نظر)
آیا احمدی نژاد درباره پرونده هسته ای راست می گوید؟  (۶۹ نظر)
هشدار انجمن گاوداران درمورد قیمت گوشت قرمز / گاوهایمان گوشت خوار شده‌اند به دادمان برسید  (۵۲ نظر)
کارشناس صداوسیما: خوشحالم مکانیزم ماشه اکنون اجرا می‌شود!  (۴۷ نظر)
خوشحالی جلیلی از بازگشت تحریم‌ها  (۴۵ نظر)
فرانسه تحت تأثیر اسرائیل به ایران خیانت کرد/ پاریس توافق با تهران را به شورای امنیت اطلاع نداد  (۴۳ نظر)
درخواست ۹ نفر از فدراسیون فوتبال برای دریافت ویزای آمریکا/ قرعه‌کشی جام جهانی در واشنگتن؛ محدودیت احتمالی برای ایران!  (۴۲ نظر)
tabnak.ir/005aL3
tabnak.ir/005aL3