به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ ترحمی مدیرکل حقوقی و مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر در پاسخ به این سوال که آیا قرار است برای کشت قانونی خشخاش، مجوز صادر شود؟ گفت: میخواهیم برای تولید داروها مجوز بدهیم. یکی از اساسیترین نیازهای دارویی کشور در مراکز بهداشت و درمان مثلاً مورفین برای اعمال جراحی یا تبائین برای تولید مواد پایه بسیاری از داروها، نوسکاپین و پاپاورین، اینها آلکالوئیدهای تریاک هستند که مورد نیاز برای صنایع داروسازی هستند.
وی ادامه داد: از سال ۱۳۴۷ برابر کنوانسیونهای ۱۹۶۱ و ۱۹۷۱ ما مجاز بودیم به کشت تریاک در بازار جهانی تریاک، بعد از انقلاب اسلامی که ممنوعیت خودخواسته کشت خشخاش رو داشتیم، داوطلبانه این مجوز رو کنار گذاشتیم و از کشفیات مواد مخدر، مجوز نهاد شبه قضائی بینالمللی که بر این تجارت نظارت میکند و همچنین از واردات این ماده مخدر نیازهای دارویی را برطرف میکردیم.
ترحمی با تأکید بر اینکه کاهش کشت خشخاش در افغانستان، باعث کاهش شدید کشفیات هم شده است گفت: معنای این زمزمههایی که الان شنیده میشود، کشت قانونی خشخاش نیست، در لایحهای که در حال ارسال است، اتفاقاً با کشت غیرقانونی خشخاش به شدت و تلخی برخورد خواهد شد. بار اول جزای نقدی، بار دوم جزای نقدی و زندان، مراتب سوم به بعد هم جزای نقدی زندان و مصادره زمینهایی کشاورزی پیشبینی شده است. در عرصه منابع طبیعی و محلهای این چنینی حداکثر مجازات در نظر گرفته میشود. اگر مالک زمینی اطلاع داشته یا حتی نداشته باشد که در زمین زراعی او، کشت مخدر انجام میشود، قیمت زمین برآورد میشود و به عنوان مجازات تعیین میشود. دقیقاً در ماده ۲ قانون مبارزه مواد مخدر، تشدید مجازات را برای کشت غیرمجاز در نظر گرفتهایم.