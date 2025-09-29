En
شوهرم عاشق زنی دیگر شد و طلاق خواست

گلناز و شوهرش برای طلاق اقدام کرده‌اند. آنها می‌گویند ادامه زندگی به این شکل برایشان ممکن نیست. گلناز از زندگی‌اش می‌گوید.
شوهرم عاشق زنی دیگر شد و طلاق خواست

به گزارش تابناک به نقل از اعتماد آنلاین؛ گلناز و شوهرش برای طلاق اقدام کرده‌اند. آنها می‌گویند ادامه زندگی به این شکل برایشان ممکن نیست. گلناز از زندگی‌اش می‌گوید. 

*چند سال است ازدواج کرده‌اید؟

۱۴ سال قبل ازدواج کردیم.

*چطور با هم آشنا شدید؟

ما در محیط کار آشنا شدیم و زندگی مشترک را شروع کردیم.

*در این مدت از زندگی راضی بودی؟

من و مهدی هر دو سخت کار می‌کردیم و خدا را شکر موفق شدیم برای خودمان خانه و ماشین بخریم و یک زندگی آرام درست کنیم.

*پس چرا می‌خواهید طلاق بگیرید؟

چون شوهرم با زنی دیگر وارد رابطه شده است.

*چطور متوجه شدی؟

خودش گفت! یک روز که با هم داشتیم شام می‌خوردیم گفت بیا طلاق بگیریم. گفتم چرا گفت، چون عاشق زن دیگری شده‌ام.

*واکنش تو چه بود؟

خیلی ناراحت شدم. او را از خانه بیرون کردم. چند ماه اصلاً حال روحی خوبی نداشتم.

*پس هر دو به طلاق راضی هستید؟

در این وضعیت بله. من هم به طلاق راضی هستم. تصمیم گرفتیم خانه را من به جای مهریه بردارم و طلاق بگیریم.

*فکر می‌کنی چرا زندگی شما به اینجا رسید؟

من بیشتر ساعت‌های روز را سر کار هستم. شیفت می‌ماندم. کمتر با مهدی وقت می‌گذراندیم. ما مثل دو همخانه شده بودیم. نتوانستیم زندگی عاطفی خوبی درست کنیم. برای همین کار به اینجا کشید.

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۷
1
2
پاسخ
زیاد حرفای اینا رو باور نکنین
بدبخت
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۷
1
1
پاسخ
آقا مهدی اگر جای من بود که زنش کار میکنه که خرج خونه بردارش رو بده چیکار میکرد؟اگر جای من بود که مادر زنش بارها از طلا تا زمین شان رو بدون اجازه فروخته و به پسران عزیزش بده چیکار میکرد؟خانمها کمی به فکر زندگی باشید،کمی نقش واقعی خودتان را که همان مدیریت خانه و تامین عاطفی است را بازی کنید و غرق در کار و پول در آوردن نشوید.
