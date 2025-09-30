En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

این ۶ ماده غذایی را هیچ وقت با عسل ترکیب نکنید

عسل شیرین کننده ای است که فواید بالقوه‌ متعددی برای سلامتی دارد، از جمله حمایت از سلامت روده و متابولیک و محافظت در برابر عفونت ها. اگرچه عسل یک گزینه مغذی و چندمنظوره است، اما ترکیب آن با برخی غذاها و نوشیدنی ها ممکن است ایده آل نباشد.
کد خبر: ۱۳۳۱۳۰۴
| |
278 بازدید
این ۶ ماده غذایی را هیچ وقت با عسل ترکیب نکنید

به گزارش تابناک؛ عسل شیرین کننده‌ای است که فواید بالقوه متعددی برای سلامتی دارد، از جمله حمایت از سلامت روده و متابولیک و محافظت در برابر عفونت ها. اگرچه عسل یک گزینه مغذی و چندمنظوره است، اما ترکیب آن با برخی غذا‌ها و نوشیدنی‌ها ممکن است ایده آل نباشد.

مایعات داغ

عسل یک شیرین کنندهٔ رایج برای چای و سایر نوشیدنی‌های گرم است، اما دمای بالای برخی مایعات، مانند آب یا شیر، ممکن است با خواص مفید آن تداخل داشته باشد. فرآیند حرارت دادن می‌تواند ترکیب و مزایای تغذیه‌ای عسل را تغییر دهد. تحقیقات نشان می‌دهند که گرم کردن یک مایع حاوی عسل تا دمای حدود ۵۰ درجه سانتیگراد می‌تواند فعالیت آنتی اکسیدانی و آنزیمی را مختل کرده و حتی ممکن است منجر به آزادسازی برخی ترکیبات مضر شود. در حالی که به تحقیقات بیشتری روی انسان نیاز است، برای کسب بهترین نتیجه، بهتر است اجازه دهید نوشیدنی شما قبل از افزودن عسل خنک شود.

روغن حیوانی گی

روغن حیوانی گی (Ghee) که به طور سنتی در آشپزی هندی استفاده می‌شود، ممکن است ترکیب نامطلوب دیگری برای عسل باشد. در یک مطالعه حیوانی، مشخص شد ترکیب عسل و روغن حیوانی گی می‌تواند سمی باشد و منجر به عوارض جانبی مانند موارد زیر شود:

ریزش مو

کاهش وزن

التهاب پوست

در حالی که این نتایج جالب هستند، به آزمایش‌های انسانی نیاز است. به خاطر داشته باشید که یافته‌های مطالعات حیوانی همیشه به نتایج سلامتی مشابه در انسان منجر نمی‌شوند.

لبنیات

عسل و محصولات لبنی، مانند ماست، پنیر و شیر، ترکیبات رایجی هستند، اما ممکن است برای برخی افراد باعث مشکلات گوارشی شوند. از آنجایی که عسل اسیدی و حاوی فروکتوز است، ممکن است با پروتئین‌های موجود در لبنیات تداخل داشته باشد، در هضم اختلال ایجاد کرده و به عوارض جانبی مانند موارد زیر منجر شود:

سوء هاضمه

نفخ

ناراحتی معده

افرادی که دچار عدم تحمل لاکتوز یا اختلالات گوارشی هستند ممکن است بخواهند از این ترکیب پرهیز کنند. در عوض، برای ترکیب مورد علاقه خود با عسل، از گزینه‌های شیر بدون لاکتوز استفاده کنید.

غذا‌های فرآوری شده

غذا‌های فرآوری شده حاوی مقادیر بالایی از چربی‌های ناسالم، نمک و شکر هستند. ترکیب آنها با عسل می‌تواند منجر به بار اضافی قند شود. این امر می‌تواند در کوتاه مدت باعث افزایش شدید قند خون و در بلند مدت منجر به بیماری‌های مزمن شود. به همین دلیل، بهتر است از افزودن عسل شیرین به یک غذای فرآوری شده شیرین خودداری کنید، زیرا متخصصان عموماً توصیه می‌کنند که از عسل به عنوان یک قند افزوده در رژیم غذایی خود به مقدار کم استفاده کنید.

غذا‌های پرچرب

از آنجایی که هضم غذا‌های چرب، مانند غذا‌های سرخ شده یا گوشت ها، زمان بیشتری می‌برد، مخلوط کردن عسل با آنها می‌تواند روند هضم را کندتر سازد. این امر ممکن است به موارد زیر منجر شود:

نفخ

ناراحتی معده

افزایش وزن

به خاطر داشته باشید که یک قاشق غذاخوری عسل حدود ۶۴ کالری اضافی به یک وعده غذایی یا میان وعده با کالری بالا اضافه می‌کند.

الکل

مخلوط کردن محتوای قند موجود در عسل با یک نوشیدنی الکلی می‌تواند منجر به نوسانات سطح قند خون شده و همچنین به سردرد و کسالت روز بعد (خماری) کمک کند. فروکتوز موجود در عسل می‌تواند کم آبی بدن را که از قبل در اثر مصرف الکل ایجاد شده است، تشدید کند، که این امر می‌تواند علائم ناخوشایند پس از نوشیدن الکل، مانند سردرد را بدتر کند.

حقایق تغذیه‌ای عسل

یک قاشق غذاخوری عسل حاوی مواد مغذی زیر است:

کالری: ۶۳.۸

چربی: ۰ گرم

کربوهیدرات: ۱۷.۳ گرم

فیبر: ۰.۰۴ گرم

قند افزوده: ۰ گرم

پروتئین: ۰.۱ گرم

سدیم: ۰.۸ میلی‌گرم

عسل همچنین حاوی مقادیر کمی از مواد معدنی است، از جمله:

کلسیم

منیزیم

پتاسیم

فسفر

بهترین غذا‌ها برای ترکیب با عسل کدامند؟

غذا‌های متنوعی وجود دارند که می‌توانند به طور ایمن و مغذی با عسل ترکیب شوند، از جمله:

لیمو، که ممکن است به تسکین گلودرد و حمایت از سیستم ایمنی کمک کند.

زنجبیل، ادویه‌ای که شاید به هضم غذا کمک کرده و التهاب را کاهش دهد.

دارچین، ادویه دیگری با خواص آنتی اکسیدانی و ضدالتهابی.

آجیل، که می‌تواند یک میان وعده غنی از مواد مغذی با چربی‌های سالم، پروتئین‌ها و قند طبیعی باشد.

زردچوبه، ادویه‌ای با فواید بالقوهٔ ضدالتهابی و گوارشی.

به خاطر داشته باشید از آنجایی که عسل حاوی قند است، افرادی که مصرف قند را محدود می‌کنند ممکن است بخواهند میزان مصرف خود را مدیریت کنند.

نکات کلیدی

عسل فواید بالقوه مختلفی برای سلامتی ارائه می‌دهد. با این حال، مخلوط کردن آن با برخی غذا‌ها ممکن است بهترین انتخاب نباشد.

در حالی که به تحقیقات بیشتری نیاز است، برخی شواهد نشان می‌دهند که ترکیب عسل با مایعات داغ، غذا‌های فرآوری شده، لبنیات و روغن حیوانی گی ممکن است ارزش غذایی را کاهش دهد یا منجر به عوارض جانبی ناخواسته، مانند علائم گوارشی، شود.

غذا‌ها و ادویه‌هایی مانند لیمو، آجیل، زردچوبه، دارچین و زنجبیل می‌توانند به طور ایمن با عسل ترکیب شوند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
عسل مایعات داغ نفخ غذای پرچرب
تحریم داخلی در کنار مکانیزم ماشه/ فرزین چطور کاربران ایرانی را محدود می کند؟
پیشنهاد ۲.۵ میلیون دلاری استقلال به فرهاد مجیدی/ پادشاه آبی‌ها؛ خیلی دور، خیلی نزدیک!
آیا تمام تحریم‌های ایران در ۲۶ مهر لغو خواهند شد؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
یک خوردنیِ شیرین با ارزش غذایی فراوان
پرورش زنبور عسل
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
آخرین اخبار
این ۶ ماده غذایی را هیچ وقت با عسل ترکیب نکنید
این مسافران هرگز پرواز نکنند!
اسرائیل زمان اوباما قرار بود به ایران حمله کند / بهزاد نبوی وضعیت نیمه‌محاصره‌ای دارد! / به من فحش می‌دهند و می‌گویند پنجاه و هفتی! / هیچ انتقادی به آمریکا و اسرائیل ندارم
ارتباط اینترنت افغانستان با قیمت دلار در تهران!
استراتژی صهیونیسم برای تسلط بر قفقاز/از ترور نخبگان تا مهندسی افکار نسل جوان آذربایجان
تحریم داخلی در کنار مکانیزم ماشه/ فرزین چطور کاربران ایرانی را محدود می کند؟
زمان نخستین بازی تیم ملی والیبال زنان ایران در جام ملت‌ها
عکس: دیدار و گفتگوی عراقچی با گوترش
افزایش روند ابتلا به بیماری‌های قلبی در میان جوانان
قاب مشترک رسول و امیررضا خادم پس از سال‌ها + عکس
غرق. شدن معلم و دانش‌آموز در سد اکباتان
ترامپ: امیدوارم ایران به پیمان ابراهیم بپیوندد؛ به‌زودی طرح صلح آمریکا برای منطقه را اعلام می‌کنم
اینترنت افغانستان قطع شد
توهم جدید ترامپ: ایران شاید به توافق ابراهیم بپیوندد!
پیام سپاهان به هواداران
لحظه‌ای که خنجر سوءتدبیر سعید جلیلی در کمر ایران رفت  (۲۲۴ نظر)
خروج قطعی ایران از ان پی تی/دیگر همکاری با آژانس برای ما موضوعیت ندارد  (۲۰۸ نظر)
سرتیپ ارتش ایران: حتی با 300 فروند F-35 هم نمی‌توانستیم با آمریکا مقابله کنیم!  (۱۴۰ نظر)
لحظه نهایی شدن اجرای مکانیسم ماشه؛ اعلام ساعت بازگشت تحریم‌ها  (۱۲۲ نظر)
کار روحانی و جلیلی به مناظره کشید | «تابناک» زمین بی‌طرف میزبانی  (۱۱۷ نظر)
قطعنامه روسیه و چین برای تمدید «اسنپ بک» رأی نیاورد؛ «ماشه» از یکشنبه فعال می‌شود/ بازگشت مجدد ایران به فصل ۷ منشور  (۱۰۸ نظر)
دو لبه قیچی ؛ افراط روحانی و جلیلی چه بر سر ایران آورد؟  (۹۶ نظر)
آیا تمام تحریم‌های ایران در ۲۶ مهر لغو خواهند شد؟  (۸۰ نظر)
افزایش امضا برای تغییر دکترین دفاعی ایران/ درخواست ساخت سلاح های نوظهور  (۷۴ نظر)
حرف‌های معنادار عراقچی پس از قطعیت اسنپ بک  (۷۳ نظر)
آیا احمدی نژاد درباره پرونده هسته ای راست می گوید؟  (۶۹ نظر)
هشدار انجمن گاوداران درمورد قیمت گوشت قرمز / گاوهایمان گوشت خوار شده‌اند به دادمان برسید  (۵۲ نظر)
کارشناس صداوسیما: خوشحالم مکانیزم ماشه اکنون اجرا می‌شود!  (۴۷ نظر)
خوشحالی جلیلی از بازگشت تحریم‌ها  (۴۵ نظر)
فرانسه تحت تأثیر اسرائیل به ایران خیانت کرد/ پاریس توافق با تهران را به شورای امنیت اطلاع نداد  (۴۳ نظر)
tabnak.ir/005aKe
tabnak.ir/005aKe