این ۶ ماده غذایی را هیچ وقت با عسل ترکیب نکنید

به گزارش تابناک؛ عسل شیرین کنندهای است که فواید بالقوه متعددی برای سلامتی دارد، از جمله حمایت از سلامت روده و متابولیک و محافظت در برابر عفونت ها. اگرچه عسل یک گزینه مغذی و چندمنظوره است، اما ترکیب آن با برخی غذاها و نوشیدنیها ممکن است ایده آل نباشد.
مایعات داغ
عسل یک شیرین کنندهٔ رایج برای چای و سایر نوشیدنیهای گرم است، اما دمای بالای برخی مایعات، مانند آب یا شیر، ممکن است با خواص مفید آن تداخل داشته باشد. فرآیند حرارت دادن میتواند ترکیب و مزایای تغذیهای عسل را تغییر دهد. تحقیقات نشان میدهند که گرم کردن یک مایع حاوی عسل تا دمای حدود ۵۰ درجه سانتیگراد میتواند فعالیت آنتی اکسیدانی و آنزیمی را مختل کرده و حتی ممکن است منجر به آزادسازی برخی ترکیبات مضر شود. در حالی که به تحقیقات بیشتری روی انسان نیاز است، برای کسب بهترین نتیجه، بهتر است اجازه دهید نوشیدنی شما قبل از افزودن عسل خنک شود.
روغن حیوانی گی
روغن حیوانی گی (Ghee) که به طور سنتی در آشپزی هندی استفاده میشود، ممکن است ترکیب نامطلوب دیگری برای عسل باشد. در یک مطالعه حیوانی، مشخص شد ترکیب عسل و روغن حیوانی گی میتواند سمی باشد و منجر به عوارض جانبی مانند موارد زیر شود:
ریزش مو
کاهش وزن
التهاب پوست
در حالی که این نتایج جالب هستند، به آزمایشهای انسانی نیاز است. به خاطر داشته باشید که یافتههای مطالعات حیوانی همیشه به نتایج سلامتی مشابه در انسان منجر نمیشوند.
لبنیات
عسل و محصولات لبنی، مانند ماست، پنیر و شیر، ترکیبات رایجی هستند، اما ممکن است برای برخی افراد باعث مشکلات گوارشی شوند. از آنجایی که عسل اسیدی و حاوی فروکتوز است، ممکن است با پروتئینهای موجود در لبنیات تداخل داشته باشد، در هضم اختلال ایجاد کرده و به عوارض جانبی مانند موارد زیر منجر شود:
سوء هاضمه
نفخ
ناراحتی معده
افرادی که دچار عدم تحمل لاکتوز یا اختلالات گوارشی هستند ممکن است بخواهند از این ترکیب پرهیز کنند. در عوض، برای ترکیب مورد علاقه خود با عسل، از گزینههای شیر بدون لاکتوز استفاده کنید.
غذاهای فرآوری شده
غذاهای فرآوری شده حاوی مقادیر بالایی از چربیهای ناسالم، نمک و شکر هستند. ترکیب آنها با عسل میتواند منجر به بار اضافی قند شود. این امر میتواند در کوتاه مدت باعث افزایش شدید قند خون و در بلند مدت منجر به بیماریهای مزمن شود. به همین دلیل، بهتر است از افزودن عسل شیرین به یک غذای فرآوری شده شیرین خودداری کنید، زیرا متخصصان عموماً توصیه میکنند که از عسل به عنوان یک قند افزوده در رژیم غذایی خود به مقدار کم استفاده کنید.
غذاهای پرچرب
از آنجایی که هضم غذاهای چرب، مانند غذاهای سرخ شده یا گوشت ها، زمان بیشتری میبرد، مخلوط کردن عسل با آنها میتواند روند هضم را کندتر سازد. این امر ممکن است به موارد زیر منجر شود:
نفخ
ناراحتی معده
افزایش وزن
به خاطر داشته باشید که یک قاشق غذاخوری عسل حدود ۶۴ کالری اضافی به یک وعده غذایی یا میان وعده با کالری بالا اضافه میکند.
الکل
مخلوط کردن محتوای قند موجود در عسل با یک نوشیدنی الکلی میتواند منجر به نوسانات سطح قند خون شده و همچنین به سردرد و کسالت روز بعد (خماری) کمک کند. فروکتوز موجود در عسل میتواند کم آبی بدن را که از قبل در اثر مصرف الکل ایجاد شده است، تشدید کند، که این امر میتواند علائم ناخوشایند پس از نوشیدن الکل، مانند سردرد را بدتر کند.
حقایق تغذیهای عسل
یک قاشق غذاخوری عسل حاوی مواد مغذی زیر است:
کالری: ۶۳.۸
چربی: ۰ گرم
کربوهیدرات: ۱۷.۳ گرم
فیبر: ۰.۰۴ گرم
قند افزوده: ۰ گرم
پروتئین: ۰.۱ گرم
سدیم: ۰.۸ میلیگرم
عسل همچنین حاوی مقادیر کمی از مواد معدنی است، از جمله:
کلسیم
منیزیم
پتاسیم
فسفر
بهترین غذاها برای ترکیب با عسل کدامند؟
غذاهای متنوعی وجود دارند که میتوانند به طور ایمن و مغذی با عسل ترکیب شوند، از جمله:
لیمو، که ممکن است به تسکین گلودرد و حمایت از سیستم ایمنی کمک کند.
زنجبیل، ادویهای که شاید به هضم غذا کمک کرده و التهاب را کاهش دهد.
دارچین، ادویه دیگری با خواص آنتی اکسیدانی و ضدالتهابی.
آجیل، که میتواند یک میان وعده غنی از مواد مغذی با چربیهای سالم، پروتئینها و قند طبیعی باشد.
زردچوبه، ادویهای با فواید بالقوهٔ ضدالتهابی و گوارشی.
به خاطر داشته باشید از آنجایی که عسل حاوی قند است، افرادی که مصرف قند را محدود میکنند ممکن است بخواهند میزان مصرف خود را مدیریت کنند.
نکات کلیدی
عسل فواید بالقوه مختلفی برای سلامتی ارائه میدهد. با این حال، مخلوط کردن آن با برخی غذاها ممکن است بهترین انتخاب نباشد.
در حالی که به تحقیقات بیشتری نیاز است، برخی شواهد نشان میدهند که ترکیب عسل با مایعات داغ، غذاهای فرآوری شده، لبنیات و روغن حیوانی گی ممکن است ارزش غذایی را کاهش دهد یا منجر به عوارض جانبی ناخواسته، مانند علائم گوارشی، شود.
غذاها و ادویههایی مانند لیمو، آجیل، زردچوبه، دارچین و زنجبیل میتوانند به طور ایمن با عسل ترکیب شوند.