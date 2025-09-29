با تصمیم کنسرسیوم بانکی مالک باشگاه پرسپولیس، قرار است ورزشگاهی در منطقه وردآورد تهران تحت مالکیت باشگاه پرسپولیس ساخته شود.

به گزارش تابناک و به نقل از ایسنا، کنسرسیوم بانکی مالک باشگاه پرسپولیس تصمیم گرفته که ورزشگاهی با ظرفیت حدود ۵۰ هزار نفر در منطقه وردآورد تهران بسازد تا به این ترتیب باشگاه پرسپولیس رسما مالک یک ورزشگاه اختصاصی برای برگزاری مسابقات خود شود.