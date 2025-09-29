با تصمیم کنسرسیوم بانکی مالک باشگاه پرسپولیس، قرار است ورزشگاهی در منطقه وردآورد تهران تحت مالکیت باشگاه پرسپولیس ساخته شود.
به گزارش تابناک و به نقل از ایسنا، کنسرسیوم بانکی مالک باشگاه پرسپولیس تصمیم گرفته که ورزشگاهی با ظرفیت حدود ۵۰ هزار نفر در منطقه وردآورد تهران بسازد تا به این ترتیب باشگاه پرسپولیس رسما مالک یک ورزشگاه اختصاصی برای برگزاری مسابقات خود شود.
در طرح اولیه، ساخت یک هتل ۵ ستاره هم در نظر گرفته شده تا پرسپولیس پیش از بازیهای خود در آن مستقر شود.
زمین مورد نیاز این ورزشگاه در منطقه وردآورد تهران از سوی یکی از بانکهای مالک باشگاه پرسپولیس تامین شده و اقدامات اولیه برای اخذ مجوزهای لازم برای ساخت ورزشگاه انجام شده است.