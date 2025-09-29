En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

دلال‌ها در بازار سرویس مدارس؛ بدون قرارداد، بدون مسئولیت!

سرویس برای مدارس دانش آموزان هرچند در ظاهر به سر و سامانی در سامانه سپند رسیده است اما در برخی مدارس همچنان تخلفاتی رخ می‌دهد که می‌تواند عواقب ناگواری داشته باشد.
کد خبر: ۱۳۳۱۲۹۴
| |
509 بازدید
دلال‌ها در بازار سرویس مدارس؛ بدون قرارداد، بدون مسئولیت!

در خیابان‌های شلوغ شهر، هر صبح و ظهر، مینی‌بوس‌ها و تاکسی‌های رنگارنگ با عجله در کوچه‌ها و خیابان‌ها حرکت می‌کنند، دانش‌آموزانی را از خانه به مدرسه و برعکس جابه‌جا می‌کنند. اما پشت این صحنه روزمره، دل‌نگرانی‌هایی نهفته است. به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، سال‌هاست که سرویس‌های حمل‌ونقل دانش‌آموزی در ایران با چالش‌هایی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، اما از زمانی که دولت در سال ۱۴۰۲ مسئولیت تأمین ناوگان این سرویس‌ها را به وزارت کشور واگذار کرد، انتظار می‌رفت نظم و شفافیتی تازه به این سیستم تزریق شود. سامانه سپند، که با هدف ساماندهی رانندگان، خودروها و فرآیند ثبت‌نام طراحی شده بود، قرار بود این امید را به واقعیت بدل کند. اما واقعیت، داستانی دیگر روایت می‌کند.

 

قراردادهای شخصی با معرفی مدارس!

در بسیاری از مدارس، مدیران به جای پایبندی به آیین‌نامه مصوب هیئت وزیران، که آن‌ها را از دخالت در امور اجرایی سرویس‌ها منع کرده و تنها به اطلاع‌رسانی برای ثبت‌نام در سامانه سپند محدودشان می‌کند، راهی دیگر در پیش گرفته‌اند. برخی از آن‌ها، چه از سر ناآگاهی و چه به دلیل سهل‌انگاری، امور سرویس‌ها را به افراد یا شرکت‌های واسطه‌ای سپرده‌اند که گاه هیچ قرارداد رسمی با والدین ندارند. تابلوهایی با نوشته‌های سرد و بی‌تفاوت، مثل «ما هیچ مسئولیتی در قبال سرویس‌ها نداریم»، در حیاط برخی مدارس خودنمایی می‌کنند. این جمله‌ها، که گویی برای شانه خالی کردن از هرگونه پاسخگویی نوشته شده‌اند، والدین را در برابر دلالانی تنها می‌گذارند که در این بازار آشوب‌زده، بدون نظارت و ضابطه، به فعالیت مشغول‌اند.

این در حالیست که ائه سرویس مدارس به هر نوع پیمانکار قبلاً ممنوع اعلام شده است. اما همچنان واسطه‌هایی در مدارس دارند این کار را انجام می‌دهند و معلوم نیست قراردادشان با کجاست و چگونه است؟

دلال‌ها در بازار سرویس مدارس؛ بدون قرارداد، بدون مسئولیت!

حرف‌های متفاوت

عاطفه سادات مدبرنژاد، مدیرکل انجمن اولیاء و مربیان وزارت آموزش و پرورش، تأکید کرده که وظیفه این وزارتخانه تنها اطلاع‌رسانی است و اجرای امور به وزارت کشور و زیرمجموعه‌هایش، از جمله شهرداری‌ها و سازمان‌های تاکسیرانی، واگذار شده است. او از جلسات متعدد با وزارت کشور سخن می‌گوید و اطمینان می‌دهد که تلاش‌ها برای ارائه خدماتی ایمن و باکیفیت در جریان است. اما وقتی پای صحبت والدین می‌نشینیم، داستان دیگری می‌شنویم: خودروهای فرسوده‌ای که استانداردهای ایمنی را رعایت نمی‌کنند، رانندگانی که گاه صلاحیتشان تأیید نشده، و هزینه‌هایی که خودسرانه افزایش می‌یابد. این‌ها تنها بخشی از مشکلاتی است که خانواده‌ها با آن دست‌به‌گریبان‌اند.

این وضعیت، عواقب سنگینی به دنبال دارد. نبود نظارت کافی بر واسطه‌ها و دلالان، ایمنی دانش‌آموزان را به خطر می‌اندازد. تصور کودکی که هر روز سوار مینی‌بوسی می‌شود که نه گواهینامه راننده‌اش بررسی شده و نه خودرواش استاندارد است، لرزه بر اندام هر والدینی می‌اندازد. از سوی دیگر، اعتماد عمومی به سیستم آموزشی و نهادهای دولتی خدشه‌دار می‌شود. وقتی والدین وقتی این شرایط را می‌بینند می‌بینند احساس ناامنی و سرخوردگی می‌کنند. این بی‌اعتمادی می‌تواند به کاهش مشارکت والدین در فعالیت‌های مدرسه‌ای و حتی بی‌میلی به نظام آموزشی منجر شود.

 

دلالان از کجا می‌آیند؟

علاوه بر این، فعالیت دلالان بدون قرارداد رسمی، بازار سیاهی را شکل داده که در آن هزینه‌ها بدون ضابطه افزایش می‌یابد و هیچ‌کس پاسخگوی کیفیت پایین خدمات نیست. این وضعیت به‌ویژه برای خانواده‌های کم‌درآمد، که توان پرداخت هزینه‌های گزاف را ندارند، فشار مضاعفی وارد می‌کند. در بلندمدت، چنین ناکارآمدی‌ای می‌تواند به افزایش نابرابری‌های اجتماعی منجر شود، جایی که تنها خانواده‌های مرفه توانایی تأمین سرویس‌های ایمن و باکیفیت را خواهند داشت.

برای برون‌رفت از این بحران، نیاز به اقداماتی فوری است. وزارت کشور باید نظارت خود را بر شورای ترافیک استان‌ها و عملکرد پیمانکاران تقویت کند. آموزش و پرورش نیز باید با اطلاع‌رسانی گسترده‌تر و ساده‌سازی دسترسی به سامانه سپند، والدین را از حقوقشان آگاه کند. عقد قراردادهای رسمی با والدین و ایجاد سازوکارهای تنبیهی برای متخلفان می‌تواند دلالان را از این چرخه حذف کند. اگر این چالش‌ها نادیده گرفته شوند، نه‌تنها ایمنی دانش‌آموزان به خطر می‌افتد، بلکه اعتماد به نهادهای مسئول و نظام آموزشی بیش از پیش فرو می‌ریزد، و این، هزینه‌ای است که هیچ جامعه‌ای توان پرداختش را ندارد.

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
سرویس مدارس سرویس مدرسه سامانه سپند وزارت کشور وزارت آموزش و پرورش
پشت پرده گزارش مرکز آمار ایران / قیمت مسکن کاهشی می شود؟
خلف وعده وزیر کار / تکلیف افزایش حقوق در نیمه دوم سال چه شد؟
نسخه همیشگی علی‌آبادی برای مردم/ وقتی همه فصل‌ها در تقویم وزیر نیرو «سخت» می‌شوند!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
آزمون اعزام فرهنگیان به خارج پس از ۷ سال برگزار شد
شروع زودهنگام درس و مدرسه در فضای مجازی/ مهرماه تند و تیز علیه کیف و کفش و دفتر!
منتظر یک سال تحصیلی عجیب و غریب باشید!
همهمه ای ادامه دار در جامعه معلمان/ پاسخ دولت به اعتراضات چه خواهد بود؟
سردرگمی مدیران و معلمان در یک روز مانده به بازگشایی مدارس/ ابلاغیه وزارت کی می رسد؟!
انتقاد شدید رئیس جمهور از شهریه ۱۶۰ میلیونی مدارس
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
سرتیپ ارتش ایران: حتی با 300 فروند F-35 هم نمی‌توانستیم با آمریکا مقابله کنیم!
خروج قطعی ایران از ان پی تی/دیگر همکاری با آژانس برای ما موضوعیت ندارد
600 موشک شلیک شده به اسرائیل جایگزین شد / شرکت‌ها خبر ندارند قطعه موشک می‌سازند
قطعنامه روسیه و چین برای تمدید «اسنپ بک» رأی نیاورد؛ «ماشه» از یکشنبه فعال می‌شود/ بازگشت مجدد ایران به فصل ۷ منشور
لحظه نهایی شدن اجرای مکانیسم ماشه؛ اعلام ساعت بازگشت تحریم‌ها
حرف‌های معنادار عراقچی پس از قطعیت اسنپ بک
قاب عاشقانه متین ستوده برای کامران تفتی
پهپادهای اسرائیل بر فراز محل استقرار لاریجانی
شوک عراقچی همزمان با فاش شدن پیشنهاد بی‌شرمانه
استایل سنتیِ «مامان صدیقه» سریال بچه مهندس
لحظه‌ای که خنجر سوءتدبیر سعید جلیلی در کمر ایران رفت
بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران؛ قطع همکاری با آژانس
تصاویر هوایی تحرکات پدافندی اسرائیل برای درگیری با ایران
پاسخ پزشکیان به سوال مجری آمریکایی درباره مهسا امینی
عکس‌العمل پزشکیان پس از مشاهده تاسیسات اتمی زیرزمینی جدید
لحظه‌ای که خنجر سوءتدبیر سعید جلیلی در کمر ایران رفت  (۲۱۳ نظر)
خروج قطعی ایران از ان پی تی/دیگر همکاری با آژانس برای ما موضوعیت ندارد  (۲۰۷ نظر)
سرتیپ ارتش ایران: حتی با 300 فروند F-35 هم نمی‌توانستیم با آمریکا مقابله کنیم!  (۱۴۰ نظر)
لحظه نهایی شدن اجرای مکانیسم ماشه؛ اعلام ساعت بازگشت تحریم‌ها  (۱۲۲ نظر)
کار روحانی و جلیلی به مناظره کشید | «تابناک» زمین بی‌طرف میزبانی  (۱۱۳ نظر)
قطعنامه روسیه و چین برای تمدید «اسنپ بک» رأی نیاورد؛ «ماشه» از یکشنبه فعال می‌شود/ بازگشت مجدد ایران به فصل ۷ منشور  (۱۰۸ نظر)
حرف‌های معنادار عراقچی پس از قطعیت اسنپ بک  (۷۳ نظر)
افزایش امضا برای تغییر دکترین دفاعی ایران/ درخواست ساخت سلاح های نوظهور  (۷۲ نظر)
آیا احمدی نژاد درباره پرونده هسته ای راست می گوید؟  (۶۹ نظر)
دو لبه قیچی ؛ افراط روحانی و جلیلی چه بر سر ایران آورد؟  (۶۵ نظر)
هشدار انجمن گاوداران درمورد قیمت گوشت قرمز / گاوهایمان گوشت خوار شده‌اند به دادمان برسید  (۵۲ نظر)
کارشناس صداوسیما: خوشحالم مکانیزم ماشه اکنون اجرا می‌شود!  (۴۷ نظر)
خوشحالی جلیلی از بازگشت تحریم‌ها  (۴۴ نظر)
فرانسه تحت تأثیر اسرائیل به ایران خیانت کرد/ پاریس توافق با تهران را به شورای امنیت اطلاع نداد  (۴۳ نظر)
درخواست ۹ نفر از فدراسیون فوتبال برای دریافت ویزای آمریکا/ قرعه‌کشی جام جهانی در واشنگتن؛ محدودیت احتمالی برای ایران!  (۴۲ نظر)
tabnak.ir/005aKU
tabnak.ir/005aKU