۰۷/مهر/۱۴۰۴
Monday 29 September 2025
۱۱:۲۲
نیمروز
اکوشات
فناورتک
آرشیو
نظرسنجی
پیوندها
En
/
فا
En
العربیة
صفحه نخست
بین الملل
اقتصادی
ورزشی
سیاسی
اجتماعی
فرهنگی
فیلم
عکس
بازار و آگهی
فناوری
استانها
قیمت حبوبات ارزان میشود؟
العربیة
/
English
صفحه نخست
بین الملل
اقتصادی
ورزشی
سیاسی
اجتماعی
فرهنگی
فیلم
عکس
بازار و آگهی
فناوری
استانها
آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی
اردبیل
اصفهان
البرز
ایلام
بوشهر
تهران
چهارمحال و بختیاری
خراسان جنوبی
خراسان رضوی
خراسان شمالی
خوزستان
زنجان
سمنان
سیستان وبلوچستان
فارس
قزوین
قم
کردستان
کرمان
کرمانشاه
کهکیلویه و بویراحمد
کیش
گلستان
گیلان
لرستان
مازندران
مرکزی
هرمزگان
همدان
یزد
درباره ما
تماس با ما
خبرنامه
پیوندها
جستجو
آرشیو
نیمروز
اکوشات
فناورتک
آب و هوا
اوقات شرعی
RSS
ویدئو
پربازدیدها
آخرین اخبار
بالای صفحه
اقتصادی
»
داخلی
بازدید
575
575
بازدید
پ
ارزش بازار بیتکوین: رشد نجومی در نیمسال!
تغییرات قیمت و ارزش بازار بیت کوین در شش ماه اخیر. ارزش بازار این ارز اکنون ۲۲۲۶ میلیارد دلار است.
کد خبر:
۱۳۳۱۲۸۸
تاریخ انتشار:
۰۷ مهر ۱۴۰۴ - ۰۹:۴۵
29 September 2025
کد خبر:
۱۳۳۱۲۸۸
|
۰۷ مهر ۱۴۰۴ - ۰۹:۴۵
29 September 2025
|
575
بازدید
575
بازدید
اشتراک گذاری
برچسب ها
بیت کوین
ارز دیجیتال
قیمت بیت کوین
رشد بیت کوین
قیمت ارز
خبر فوری
پشت پرده گزارش مرکز آمار ایران / قیمت مسکن کاهشی می شود؟
خلف وعده وزیر کار / تکلیف افزایش حقوق در نیمه دوم سال چه شد؟
نسخه همیشگی علیآبادی برای مردم/ وقتی همه فصلها در تقویم وزیر نیرو «سخت» میشوند!
گزارش خطا
مطالب مرتبط
قیمت بیتکوین؛ کاهش قیمت ارزهای دیجیتال
قیمت بیت کوین و اتریوم امروز ۱۸ مهرماه
باز هم بیت کوین سقوط کرد
آیا زمان خروج از بازار ارزهای دیجیتال فرا رسیده است؟ / تحلیل جنجالی از آینده بیت کوین!
آخرین وضعیت بازار رمزارزها در جهان
خبر مهم درباره بیتکوین
پیشبینی بیت کوین در سال ۲۰۲۵
قیمت ارزهای دیجیتال در بازار امروز ۵ اسفندماه
قیمت ارزدیجیتال امروز یکشنبه ۴ خرداد
قیمت بیت کوین و اتریوم امروز یکشنبه ۱۵ مهرماه
وضعیت ارزش بیت کوین در یک هفته اخیر
رکورد صعودی بیتکوین تحت تاثیر انتخابات آمریکا
بیت کوین ۳۳ هزار دلار را هم رد کرد
بیت کوین دوباره سقوط کرد
آیا بیتکوین در مرحله صعودی پایدار خواهدبود؟
بیتکوین سقوط کرد
قیمت بیتکوین امروز ۱۴ مهر
قیمت هر بیت کوین چند دلار شد؟
قیمت بیت کوین و اتریوم امروز ۱۶ مهر
بیت کوین از سد مقاومت ۵۰ هزار دلار نگذشت
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی
# مکانیسم ماشه
# جنگ ایران و اسرائیل
# عملیات وعده صادق 3
# مذاکره ایران و آمریکا
# آژانس بین المللی انرژی اتمی
# حمله آمریکا به ایران
# حمله اسرائیل به ایران
# اسنپ بک
نظرسنجی
مهمترین اولویت دولت چه باید باشد؟
تثبیت نرخ ارز و طلا
تثبیت قیمت کالاهای اساسی
افزایش حقوق
الی گشت
آخرین اخبار
چرا استفاده از مهمات خوشهای میتواند جنایت جنگی محسوب شود؟
پرسپولیس صاحب استادیوم و هتل اختصاصی میشود
هزینه خرید قبر چقدر است؟
هشدار رسانه عبری درباره اوضاع وخیم اسرائیل
هشدار: یک طرح خروج از NPT نهایی شد
پشت پرده گزارش مرکز آمار ایران / قیمت مسکن کاهشی می شود؟
شوهرم عاشق زنی دیگر شد و طلاق خواست
کارنامه جنگی نسخه واقعیِ سعید رادِ «عقابها»/فیلمنامه فیلم سرقت بیاجازه از کتابم بود
تصاویر انفجار خونین در یک کلوپ شبانه باکو
پرسپولیس صاحب استادیوم و هتل اختصاصی میشود
تسلیت رئیس مجلس به آیتالله سیستانی
تصویر بهمن چوبیاصل پیش از اجرای حکم
تست پرواز آواکس چینی کونجین-3000
دانشگاه فرهنگیان اطلاعیه داد
قیمت طلا رکورد شکست
وب گردی
قیمت آهن آلات در آهن ملل
خرید سرور اچ پی hp فیزیکی
آژانس مسافرتی مهر پرواز
بلیط هواپیما چارتر
تور
دانلود اهنگ جدید
ثبت شرکت
متخصص ارتودنسی
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین
سرتیپ ارتش ایران: حتی با 300 فروند F-35 هم نمیتوانستیم با آمریکا مقابله کنیم!
خروج قطعی ایران از ان پی تی/دیگر همکاری با آژانس برای ما موضوعیت ندارد
600 موشک شلیک شده به اسرائیل جایگزین شد / شرکتها خبر ندارند قطعه موشک میسازند
قطعنامه روسیه و چین برای تمدید «اسنپ بک» رأی نیاورد؛ «ماشه» از یکشنبه فعال میشود/ بازگشت مجدد ایران به فصل ۷ منشور
لحظه نهایی شدن اجرای مکانیسم ماشه؛ اعلام ساعت بازگشت تحریمها
حرفهای معنادار عراقچی پس از قطعیت اسنپ بک
قاب عاشقانه متین ستوده برای کامران تفتی
پهپادهای اسرائیل بر فراز محل استقرار لاریجانی
شوک عراقچی همزمان با فاش شدن پیشنهاد بیشرمانه
استایل سنتیِ «مامان صدیقه» سریال بچه مهندس
لحظهای که خنجر سوءتدبیر سعید جلیلی در کمر ایران رفت
بازگشت تحریمهای سازمان ملل علیه ایران؛ قطع همکاری با آژانس
تصاویر هوایی تحرکات پدافندی اسرائیل برای درگیری با ایران
پاسخ پزشکیان به سوال مجری آمریکایی درباره مهسا امینی
عکسالعمل پزشکیان پس از مشاهده تاسیسات اتمی زیرزمینی جدید
لحظهای که خنجر سوءتدبیر سعید جلیلی در کمر ایران رفت
(۲۱۳ نظر)
خروج قطعی ایران از ان پی تی/دیگر همکاری با آژانس برای ما موضوعیت ندارد
(۲۰۷ نظر)
سرتیپ ارتش ایران: حتی با 300 فروند F-35 هم نمیتوانستیم با آمریکا مقابله کنیم!
(۱۴۰ نظر)
لحظه نهایی شدن اجرای مکانیسم ماشه؛ اعلام ساعت بازگشت تحریمها
(۱۲۲ نظر)
کار روحانی و جلیلی به مناظره کشید | «تابناک» زمین بیطرف میزبانی
(۱۱۳ نظر)
قطعنامه روسیه و چین برای تمدید «اسنپ بک» رأی نیاورد؛ «ماشه» از یکشنبه فعال میشود/ بازگشت مجدد ایران به فصل ۷ منشور
(۱۰۸ نظر)
حرفهای معنادار عراقچی پس از قطعیت اسنپ بک
(۷۳ نظر)
افزایش امضا برای تغییر دکترین دفاعی ایران/ درخواست ساخت سلاح های نوظهور
(۷۲ نظر)
آیا احمدی نژاد درباره پرونده هسته ای راست می گوید؟
(۶۹ نظر)
دو لبه قیچی ؛ افراط روحانی و جلیلی چه بر سر ایران آورد؟
(۶۵ نظر)
هشدار انجمن گاوداران درمورد قیمت گوشت قرمز / گاوهایمان گوشت خوار شدهاند به دادمان برسید
(۵۲ نظر)
کارشناس صداوسیما: خوشحالم مکانیزم ماشه اکنون اجرا میشود!
(۴۷ نظر)
خوشحالی جلیلی از بازگشت تحریمها
(۴۴ نظر)
فرانسه تحت تأثیر اسرائیل به ایران خیانت کرد/ پاریس توافق با تهران را به شورای امنیت اطلاع نداد
(۴۳ نظر)
درخواست ۹ نفر از فدراسیون فوتبال برای دریافت ویزای آمریکا/ قرعهکشی جام جهانی در واشنگتن؛ محدودیت احتمالی برای ایران!
(۴۲ نظر)
tabnak.ir/005aKO
tabnak.ir/005aKO
کپی شد