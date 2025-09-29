به گزارش تابناک به نقل از ایندیاتایمز، براساس شاخص میلیاردرهای بلومبرگ، دارایی خالص لری الیسون در سپتامبر ۲۰۲۵ (شهریور و مهر ۱۴۰۴) به ۳۷۳ میلیارد دلار میرسد.
بخش زیادی از این ثروت بهلطف رشد چشمگیر سهام اوراکل و موج سرمایهگذاریهای مرتبط با هوش مصنوعی حاصل شده است.
نکتهای که کمتر کسی از آن خبر دارد، تعهد الیسون به بخشش ۹۵ درصد داراییاش است؛ تصمیمی که او در سال ۲۰۱۰ با پیوستن به کمپین Giving Pledge گرفت. البته او تأکید کرد که ترجیح میدهد ثروتش را مطابق شرایط و تصمیمات خودش صرف امور خیریه کند و نه صرفاً از طریق بنیادهای سنتی.
بنا بر این گزارش، دارایی الیسون عمدتاً از سهام ۴۱ درصدی او در اوراکل و سرمایهگذاریهای قابلتوجه در تسلا به دست آمده است. فعالیتهای بشردوستانهی او بیشتر از طریق مؤسسهی فناوری الیسون (EIT) دنبال میشوند؛ سازمان سودمحوری که در دانشگاه آکسفورد استقرار دارد و تمرکزش روی چالشهای جهانی مثل سلامت، امنیت غذایی، تغییرات اقلیمی و پژوهشهای مرتبط با هوش مصنوعی است.
الیسون در طول سالها کمکهای مالی بزرگی نیز داشته است. مثلاً او برای تأسیس مرکز تحقیقات سرطان ۲۰۰ میلیون دلار به دانشگاه کالیفرنیای جنوبی اهدا کرد و حدود یک میلیارد دلار به بنیاد پزشکی الیسون اختصاص داد که روی پیری و پیشگیری از بیماریها تمرکز داشت.
