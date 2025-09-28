همسر جلیله مرجع عالی‌قدر شیعیان، حضرت آیت‌الله العظمی سیستانی، پس از تحمل دوره‌ای بیماری، عصر امروز ( یکشنبه ) در نجف اشرف دعوت حق را لبیک گفت.

به گزارش تابناک به نقل از شبکه سومریه نیوز عراق، در بیانیه‌ ی دفتر آیت الله سیستانی آمده است : «بانو علویه بزرگوار، دختر آیت‌الله سید میرزا حسن، نوه آیت‌الله العظمی سید محمدحسن شیرازی (مجدد شیرازی) قدس سرهما، همسر مرجع عالیقدر آیت‌الله سید علی حسینی سیستانی (دام ظله) در نجف اشرف به جوار رحمت الهی شتافت.»

پیکر مطهر ایشان ساعت ۹ صبح روز دوشنبه، ششم ربیع‌الثانی، از مسجد شیخ طوسی تشییع و به خاک سپرده خواهد شد.

همچنین مجلس فاتحه برای شادی روح آن مرحومه در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه پس از نماز مغرب و عشاء در مسجد خضراء برگزار خواهد شد.