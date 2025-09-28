En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

پخش زنده قتل و شکنجه در آرژانتین

هزاران نفر در آرژانتین قتل دو زن و یک دختر را که به صورت زنده پخش شد، محکوم کردند.
کد خبر: ۱۳۳۱۲۴۶
| |
576 بازدید

پخش زنده قتل و شکنجه در آرژانتین

به گزارش تابناک به نقل از الجزیره، هزاران نفر در بوئنوس آیرس، پایتخت آرژانتین، برای اجرای عدالت در مورد شکنجه و قتل دو زن جوان و یک نوجوان که توسط یک باند قاچاق مواد مخدر به صورت زنده در رسانه‌های اجتماعی پخش شد، دست به اعتراض زدند. دخالت پلیس در این تظاهرات منجر به درگیری با معترضان شد.

پس از آنکه مشخص شد این قتل‌ها به صورت زنده در پلتفرم اینستاگرام انجام شده و توسط ۴۵ عضو یک حساب خصوصی مشاهده شده‌اند موجی از خشم و اعتراض سرتاسر آرژانتین را در بر گرفت. اجساد «مورنا وردی» و «برندا دل کاستیلو» دخترعموهای ۲۰ ساله و «لارا گوتیه‌رز» ۱۵ ساله روز چهارشنبه در حالی در یک گور مشترک پیدا شد که پنج روز از ناپدید شدنشان می‌گذشت.

ظاهراً به عنوان بخشی از نقشه‌ای برای «تنبیه» آنها به دلیل نقض قوانین باند و عبرتی برای دیگران، قربانیان که فکر می‌کردند به یک مهمانی می‌روند، در ۱۹ سپتامبر به داخل یک ون کشیده شده و پس از شکنجه کشته شدند.

در این فیلم، صدای رهبر باند شنیده می‌شود که می‌گوید: «این همان اتفاقی است که برای کسانی می‌افتد که از من مواد مخدر می‌دزدند.»

گفتنی است براساس اطلاعیه دادستانی آرژانتین تعداد کل مظنونین سه مرد و دو زن است که همگی دستگیر شده‌اند.

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
آرژانتین قتل فضای مجازی پخش زنده اعتراض قتل فجیع قتل زن
خلف وعده وزیر کار / تکلیف افزایش حقوق در نیمه دوم سال چه شد؟
نسخه همیشگی علی‌آبادی برای مردم/ وقتی همه فصل‌ها در تقویم وزیر نیرو «سخت» می‌شوند!
آگهی‌های ارزان خودرو در دیوار و شیپور تله‌اند!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# دیدار پزشکیان و ترامپ # خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
آخرین اخبار
اتفاقی عجیب در مجمع یک شرکت معدنی بزرگ / مدیریت «شرکت‌های طلایی» به چه کسانی می‌رسد؟
روایت خبرنگار آمریکایی از جلسه با پزشکیان
چرا سرلشکر موسوی لباس سپاه بر تن کرد؟ + عکس
قصه مرد اسرائیلی ضداسرائیل که صهیونیست‌ها دستگیرش می‌کنند/دوستان فلسطینی‌ام منتظرم هستند!
آیا نتانیاهو محل اورانیوم غنی شده ایران را می‌داند؟
نامه مهم عراقچی به همتایان خود در سایر کشورها
همسر آیت‌الله سیستانی درگذشت
پخش زنده قتل و شکنجه در آرژانتین
اروپایی‌ها گفته بودند به قطعنامه چین و روسیه رای می‌دهند اما...
انتشار جزئیاتی از طرح ۲۱ ماده‌ای ترامپ برای غزه
باید روش مذاکره را تغییر دهیم / اروپا استقلالی در سیاست خارجی ندارد
حرکت استراتژیک ایران بعد از مکانیسم ماشه
محسن رضایی: صهیونیست‌ها دوباره می‌خواهند شانس نظامی‌شان را علیه ایران امتحان کنند
۵۸ درصد از خانوارهای دهک اول هیچ فرد شاغلی ندارند
پیش‌بینی قیمت طلا و سکه در روز دوشنبه ۷ مهر
سرتیپ ارتش ایران: حتی با 300 فروند F-35 هم نمی‌توانستیم با آمریکا مقابله کنیم!
خروج قطعی ایران از ان پی تی/دیگر همکاری با آژانس برای ما موضوعیت ندارد
600 موشک شلیک شده به اسرائیل جایگزین شد / شرکت‌ها خبر ندارند قطعه موشک می‌سازند
قطعنامه روسیه و چین برای تمدید «اسنپ بک» رأی نیاورد؛ «ماشه» از یکشنبه فعال می‌شود/ بازگشت مجدد ایران به فصل ۷ منشور
لحظه نهایی شدن اجرای مکانیسم ماشه؛ اعلام ساعت بازگشت تحریم‌ها
حرف‌های معنادار عراقچی پس از قطعیت اسنپ بک
قاب عاشقانه متین ستوده برای کامران تفتی
شوک عراقچی همزمان با فاش شدن پیشنهاد بی‌شرمانه
پهپادهای اسرائیل بر فراز محل استقرار لاریجانی
بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران؛ قطع همکاری با آژانس
لحظه‌ای که خنجر سوءتدبیر سعید جلیلی در کمر ایران رفت
تصاویر هوایی تحرکات پدافندی اسرائیل برای درگیری با ایران
عکس‌العمل پزشکیان پس از مشاهده تاسیسات اتمی زیرزمینی جدید
استایل سنتیِ «مامان صدیقه» سریال بچه مهندس
دیدار علی دایی با داریوش اقبالی+ عکس
خروج قطعی ایران از ان پی تی/دیگر همکاری با آژانس برای ما موضوعیت ندارد  (۲۰۵ نظر)
سرتیپ ارتش ایران: حتی با 300 فروند F-35 هم نمی‌توانستیم با آمریکا مقابله کنیم!  (۱۳۵ نظر)
لحظه نهایی شدن اجرای مکانیسم ماشه؛ اعلام ساعت بازگشت تحریم‌ها  (۱۲۲ نظر)
قطعنامه روسیه و چین برای تمدید «اسنپ بک» رأی نیاورد؛ «ماشه» از یکشنبه فعال می‌شود/ بازگشت مجدد ایران به فصل ۷ منشور  (۱۰۷ نظر)
ویدیوی آموزش خیانت توسط خانم وکیل!  (۸۰ نظر)
تشویق ایستاده مکرون در سازمان ملل به خاطر موضعش  (۷۳ نظر)
حرف‌های معنادار عراقچی پس از قطعیت اسنپ بک  (۷۲ نظر)
آیا احمدی نژاد درباره پرونده هسته ای راست می گوید؟  (۶۹ نظر)
میگ‌های 29 به ایران رسیده، سوخو 35 هم در راه است!  (۵۸ نظر)
فیلم جشن عروسی محمد نادری خالق جناب خان  (۵۳ نظر)
هشدار انجمن گاوداران درمورد قیمت گوشت قرمز / گاوهایمان گوشت خوار شده‌اند به دادمان برسید  (۵۲ نظر)
کارشناس صداوسیما: خوشحالم مکانیزم ماشه اکنون اجرا می‌شود!  (۴۷ نظر)
لفاظی ترامپ در سازمان ملل درباره حمله به ایران + زیرنویس  (۴۶ نظر)
خوشحالی جلیلی از بازگشت تحریم‌ها  (۴۴ نظر)
درخواست ۹ نفر از فدراسیون فوتبال برای دریافت ویزای آمریکا/ قرعه‌کشی جام جهانی در واشنگتن؛ محدودیت احتمالی برای ایران!  (۴۲ نظر)
tabnak.ir/005aJi
tabnak.ir/005aJi