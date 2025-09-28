پخش زنده قتل و شکنجه در آرژانتین

هزاران نفر در آرژانتین قتل دو زن و یک دختر را که به صورت زنده پخش شد، محکوم کردند.

به گزارش تابناک به نقل از الجزیره، هزاران نفر در بوئنوس آیرس، پایتخت آرژانتین، برای اجرای عدالت در مورد شکنجه و قتل دو زن جوان و یک نوجوان که توسط یک باند قاچاق مواد مخدر به صورت زنده در رسانه‌های اجتماعی پخش شد، دست به اعتراض زدند. دخالت پلیس در این تظاهرات منجر به درگیری با معترضان شد.

پس از آنکه مشخص شد این قتل‌ها به صورت زنده در پلتفرم اینستاگرام انجام شده و توسط ۴۵ عضو یک حساب خصوصی مشاهده شده‌اند موجی از خشم و اعتراض سرتاسر آرژانتین را در بر گرفت. اجساد «مورنا وردی» و «برندا دل کاستیلو» دخترعموهای ۲۰ ساله و «لارا گوتیه‌رز» ۱۵ ساله روز چهارشنبه در حالی در یک گور مشترک پیدا شد که پنج روز از ناپدید شدنشان می‌گذشت.

ظاهراً به عنوان بخشی از نقشه‌ای برای «تنبیه» آنها به دلیل نقض قوانین باند و عبرتی برای دیگران، قربانیان که فکر می‌کردند به یک مهمانی می‌روند، در ۱۹ سپتامبر به داخل یک ون کشیده شده و پس از شکنجه کشته شدند.

در این فیلم، صدای رهبر باند شنیده می‌شود که می‌گوید: «این همان اتفاقی است که برای کسانی می‌افتد که از من مواد مخدر می‌دزدند.»

گفتنی است براساس اطلاعیه دادستانی آرژانتین تعداد کل مظنونین سه مرد و دو زن است که همگی دستگیر شده‌اند.