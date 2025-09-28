حرکت استراتژیک ایران بعد از مکانیسم ماشه

به گزارش تابناک به نقل از گمرک ایران، محمد علی بهپوری، مشاور رئیس کل گمرک ایران، اعلام کرد که در نشست کمیته مشترک اجرای موافقتنامه تجارت آزاد، توافقات ارزشمندی میان گمرک ایران و گمرکات پنج کشور عضو اتحادیه اوراسیا (روسیه، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و ارمنستان) حاصل شده است. این توافقات بر تقویت همکاریهای گمرکی و تسهیل تجارت خارجی متمرکز است.
ترانزیت یکپارچه؛ پلمب الکترونیک و پروتکلهای مشترک
بهپوری با اشاره به محورهای اصلی نشست، گفت: «طرفین بر ایجاد ساختارها، پروتکلها و فرمهای یکسان برای ترانزیت کالا توافق کردند.» وی افزود که استفاده از پلمب الکترونیک رصدپذیر با قابلیت رهگیری و موقعیتیابی محمولههای ترانزیتی، از جمله تفاهمات کلیدی این نشست بود.
تبادل اطلاعات و شناسایی فعالان اقتصادی مجاز
مدیرکل دفتر واردات گمرک ایران تأکید کرد که همکاری در زمینه تبادل اطلاعات گمرکی، که از سال ۲۰۲۲ آغاز شده، تقویت خواهد شد. همچنین، شناسایی متقابل فعالان اقتصادی مجاز (AEO) بهعنوان گامی برای افزایش شفافیت و سرعت در تجارت مورد توافق قرار گرفت.
بهپوری اظهار داشت که گمرک جمهوری اسلامی ایران بهعنوان مرجع پاسخگویی به استعلامات در چارچوب این موافقتنامه تعیین شده است. این تصمیم به روانسازی فرایندهای گمرکی و کاهش موانع تجاری کمک خواهد کرد.
پاداش تجارت شفاف؛ تسهیلات و تعرفههای ویژه
وی با اشاره به مزایای موافقتنامه تجارت آزاد، گفت: «این توافق پاداشهایی مانند بهترین تسهیلات و تعرفههای گمرکی برای تجار ایرانی و کشورهای عضو اوراسیا فراهم میکند تا تجارت سالم و شفاف به بهترین شکل پیش رود.» بهپوری ابراز امیدواری کرد که این توافقات، صادرات، واردات و صدور گواهیهای مبدأ را تسهیل کند.
