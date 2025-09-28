En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

حرکت استراتژیک ایران بعد از مکانیسم ماشه

محمد علی بهپوری، مدیرکل دفتر واردات گمرک ایران، از دستاورد‌های مهم نشست کمیته مشترک اجرای موافقت‌نامه تجارت آزاد با اتحادیه اوراسیا خبر داد. این توافقات، با تمرکز بر تبادل اطلاعات، ترانزیت یکپارچه و پلمب الکترونیک، نویدبخش روان‌سازی صادرات و واردات ایران با پنج کشور عضو این اتحادیه است.
کد خبر: ۱۳۳۱۲۴۱
| |
1934 بازدید
حرکت استراتژیک ایران بعد از مکانیسم ماشه

به گزارش تابناک به نقل از گمرک ایران، محمد علی بهپوری، مشاور رئیس کل گمرک ایران، اعلام کرد که در نشست کمیته مشترک اجرای موافقت‌نامه تجارت آزاد، توافقات ارزشمندی میان گمرک ایران و گمرکات پنج کشور عضو اتحادیه اوراسیا (روسیه، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و ارمنستان) حاصل شده است. این توافقات بر تقویت همکاری‌های گمرکی و تسهیل تجارت خارجی متمرکز است.

ترانزیت یکپارچه؛ پلمب الکترونیک و پروتکل‌های مشترک

بهپوری با اشاره به محور‌های اصلی نشست، گفت: «طرفین بر ایجاد ساختارها، پروتکل‌ها و فرم‌های یکسان برای ترانزیت کالا توافق کردند.» وی افزود که استفاده از پلمب الکترونیک رصدپذیر با قابلیت رهگیری و موقعیت‌یابی محموله‌های ترانزیتی، از جمله تفاهمات کلیدی این نشست بود.

تبادل اطلاعات و شناسایی فعالان اقتصادی مجاز

مدیرکل دفتر واردات گمرک ایران تأکید کرد که همکاری در زمینه تبادل اطلاعات گمرکی، که از سال ۲۰۲۲ آغاز شده، تقویت خواهد شد. همچنین، شناسایی متقابل فعالان اقتصادی مجاز (AEO) به‌عنوان گامی برای افزایش شفافیت و سرعت در تجارت مورد توافق قرار گرفت.

بهپوری اظهار داشت که گمرک جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان مرجع پاسخگویی به استعلامات در چارچوب این موافقت‌نامه تعیین شده است. این تصمیم به روان‌سازی فرایند‌های گمرکی و کاهش موانع تجاری کمک خواهد کرد.

پاداش تجارت شفاف؛ تسهیلات و تعرفه‌های ویژه

وی با اشاره به مزایای موافقت‌نامه تجارت آزاد، گفت: «این توافق پاداش‌هایی مانند بهترین تسهیلات و تعرفه‌های گمرکی برای تجار ایرانی و کشور‌های عضو اوراسیا فراهم می‌کند تا تجارت سالم و شفاف به بهترین شکل پیش رود.» بهپوری ابراز امیدواری کرد که این توافقات، صادرات، واردات و صدور گواهی‌های مبدأ را تسهیل کند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
گمرک ایران تحریم ها مکانیسم ماشه بازگشت تحریم ها ترانزیت تجارت تجارت آزاد اوراسیا خبر فوری
خلف وعده وزیر کار / تکلیف افزایش حقوق در نیمه دوم سال چه شد؟
نسخه همیشگی علی‌آبادی برای مردم/ وقتی همه فصل‌ها در تقویم وزیر نیرو «سخت» می‌شوند!
آگهی‌های ارزان خودرو در دیوار و شیپور تله‌اند!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
توافق ایران و اوراسیا: آیا تحریم‌ها شکسته شد؟
اینفوتابناک | با مکانیسم ماشه کدام تحریم‌ها فعال می‌شود؟
اینفوتابناک | راهکارهای اقتصادی برای مقابله با مکانیسم ماشه
مبادلات تجاری ایران و اتحادیه اوراسیا صعودی شد
نهایی شدن تجارت آزاد ایران و اوراسیا در ماه‌های آینده
مسیر جایگزین کانال سوئز از بندر چابهارِ ایران می‌گذرد
تجارت ایران و اوراسیا آزاد می‌شود
رشد ۴۰ درصدی تجارت با اوراسیا
موافقت‌نامه اوراسیا اگر به تجارت آزاد نرسد لغو می‌شود
در جنگ اقتصادی، توافقنامه تجاری با این کشورها فراموش نشود!
برچسب منتخب
# دیدار پزشکیان و ترامپ # خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
آخرین اخبار
اتفاقی عجیب در مجمع یک شرکت معدنی بزرگ / مدیریت «شرکت‌های طلایی» به چه کسانی می‌رسد؟
روایت خبرنگار آمریکایی از جلسه با پزشکیان
چرا سرلشکر موسوی لباس سپاه بر تن کرد؟ + عکس
قصه مرد اسرائیلی ضداسرائیل که صهیونیست‌ها دستگیرش می‌کنند/دوستان فلسطینی‌ام منتظرم هستند!
آیا نتانیاهو محل اورانیوم غنی شده ایران را می‌داند؟
نامه مهم عراقچی به همتایان خود در سایر کشورها
همسر آیت‌الله سیستانی درگذشت
پخش زنده قتل و شکنجه در آرژانتین
اروپایی‌ها گفته بودند به قطعنامه چین و روسیه رای می‌دهند اما...
انتشار جزئیاتی از طرح ۲۱ ماده‌ای ترامپ برای غزه
باید روش مذاکره را تغییر دهیم / اروپا استقلالی در سیاست خارجی ندارد
حرکت استراتژیک ایران بعد از مکانیسم ماشه
محسن رضایی: صهیونیست‌ها دوباره می‌خواهند شانس نظامی‌شان را علیه ایران امتحان کنند
۵۸ درصد از خانوارهای دهک اول هیچ فرد شاغلی ندارند
پیش‌بینی قیمت طلا و سکه در روز دوشنبه ۷ مهر
سرتیپ ارتش ایران: حتی با 300 فروند F-35 هم نمی‌توانستیم با آمریکا مقابله کنیم!
خروج قطعی ایران از ان پی تی/دیگر همکاری با آژانس برای ما موضوعیت ندارد
600 موشک شلیک شده به اسرائیل جایگزین شد / شرکت‌ها خبر ندارند قطعه موشک می‌سازند
قطعنامه روسیه و چین برای تمدید «اسنپ بک» رأی نیاورد؛ «ماشه» از یکشنبه فعال می‌شود/ بازگشت مجدد ایران به فصل ۷ منشور
لحظه نهایی شدن اجرای مکانیسم ماشه؛ اعلام ساعت بازگشت تحریم‌ها
حرف‌های معنادار عراقچی پس از قطعیت اسنپ بک
قاب عاشقانه متین ستوده برای کامران تفتی
شوک عراقچی همزمان با فاش شدن پیشنهاد بی‌شرمانه
پهپادهای اسرائیل بر فراز محل استقرار لاریجانی
بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران؛ قطع همکاری با آژانس
لحظه‌ای که خنجر سوءتدبیر سعید جلیلی در کمر ایران رفت
تصاویر هوایی تحرکات پدافندی اسرائیل برای درگیری با ایران
عکس‌العمل پزشکیان پس از مشاهده تاسیسات اتمی زیرزمینی جدید
استایل سنتیِ «مامان صدیقه» سریال بچه مهندس
دیدار علی دایی با داریوش اقبالی+ عکس
خروج قطعی ایران از ان پی تی/دیگر همکاری با آژانس برای ما موضوعیت ندارد  (۲۰۵ نظر)
سرتیپ ارتش ایران: حتی با 300 فروند F-35 هم نمی‌توانستیم با آمریکا مقابله کنیم!  (۱۳۵ نظر)
لحظه نهایی شدن اجرای مکانیسم ماشه؛ اعلام ساعت بازگشت تحریم‌ها  (۱۲۲ نظر)
قطعنامه روسیه و چین برای تمدید «اسنپ بک» رأی نیاورد؛ «ماشه» از یکشنبه فعال می‌شود/ بازگشت مجدد ایران به فصل ۷ منشور  (۱۰۷ نظر)
ویدیوی آموزش خیانت توسط خانم وکیل!  (۸۰ نظر)
تشویق ایستاده مکرون در سازمان ملل به خاطر موضعش  (۷۳ نظر)
حرف‌های معنادار عراقچی پس از قطعیت اسنپ بک  (۷۲ نظر)
آیا احمدی نژاد درباره پرونده هسته ای راست می گوید؟  (۶۹ نظر)
میگ‌های 29 به ایران رسیده، سوخو 35 هم در راه است!  (۵۸ نظر)
فیلم جشن عروسی محمد نادری خالق جناب خان  (۵۳ نظر)
هشدار انجمن گاوداران درمورد قیمت گوشت قرمز / گاوهایمان گوشت خوار شده‌اند به دادمان برسید  (۵۲ نظر)
کارشناس صداوسیما: خوشحالم مکانیزم ماشه اکنون اجرا می‌شود!  (۴۷ نظر)
لفاظی ترامپ در سازمان ملل درباره حمله به ایران + زیرنویس  (۴۶ نظر)
خوشحالی جلیلی از بازگشت تحریم‌ها  (۴۴ نظر)
درخواست ۹ نفر از فدراسیون فوتبال برای دریافت ویزای آمریکا/ قرعه‌کشی جام جهانی در واشنگتن؛ محدودیت احتمالی برای ایران!  (۴۲ نظر)
tabnak.ir/005aJd
tabnak.ir/005aJd