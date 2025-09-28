En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
درباره عکسی از ویلای توقیف‌شده متهم اصلی چای دبش

ای‌کاش سلیقه هم با پول خریدنی بود! + عکس

عکس‌ها را می‌بینم و زیر لب می‌گویم ای‌کاش سلیقه هم با پول خریدنی بود. از روی عکس‌ها شما مقدار زیادی پول می‌بینید که صاحبش نمی‌دانسته چطور حیف و میل کند. هر کدام از اتاق‌ها یک ساز می‌زند و انگار کن که هم‌زمان هشت نفر صاحب یک مکان باشند.
کد خبر: ۱۳۳۱۲۳۸
| |
1624 بازدید

ای‌کاش سلیقه هم با پول خریدنی بود! + عکس

به گزارش تابناک، روزنامه هم‌میهن نوشت: هفته گذشته خبرگزاری میزان مجموعه عکس و فیلمی از ضبط ویلای چهار هزارمتری متهم ردیف اول پرونده چای دبش منتشر کرد. گزارش تصویری با یک نمای «آی بِرد» که با پهپاد عکاسی شده شروع می‌شود و تا اتاق خواب متهم پیش می‌رود و با پلمب خانه تمام می‌شود.

فریم به فریم با عکاس جلو می‌روم و هر عکسی که باز می‌شود دریچه‌ای به رویم گشوده می‌شود. ویلای مورد نظر با هر تصویری که قبل از این از یک ویلا داشته‌اید متفاوت است.

نگارنده که من باشم آدم ندیده‌ای نیستم. اصلاً راستش را بخواهید مدت زیادی در یک مجله معماری کار می‌کردم و یکی از وظایفم این بود که هر ماه به یک ویلای آنچنانی بروم و از فضا و معماری‌اش عکاسی کنم.

از یک جایی به بعد متوجه شدم که هر بنایی که به آن پا می‌گذارم فارغ از شکل معماری یک روح کلی دارد که به واسطه صاحب بنا یا معمار به مکان مورد نظر دمیده شده است.

من آن روزها از ویلای ۸۰ متری تا ۱۰ هزار متری را عکاسی کردم. نکته اما اینکه به بیشتر خانه‌هایی که پا می‌گذاشتم تکلیف‌ سازنده با چیزی که ساخته بود روشن بود.

حالا بیایید به عکس‌های ویلای توقیف‌شده متهم ردیف اول پرونده چای دبش نگاه کنیم. از روی عکس‌ها شما مقدار زیادی پول می‌بینید که صاحبش نمی‌دانسته چطور حیف و میل کند. هر کدام از اتاق‌ها یک ساز می‌زند و انگار کن که هم‌زمان هشت نفر صاحب یک مکان باشند.

بیشتر وسایل داخل ویلا حقیقتاً با سلیقه شخص نگارنده کیلومترها فاصله دارد. اما از روی عکس‌ها می‌شود گفت آنچه خوبان همه دارند این ویلا یک‌جا دارد. اما چه داشتنی؟ فقط از روی عکس‌ها شش هفت دست میز ناهارخوری و ده دوازده دست مبل برای طراحی داخلی استفاده شده است؛ ده دوازده دست مبلی که یکی به یمین می‌رود و آن یکی به یسار می‌زند. مطلقاً خبری از یک روح کلی نیست.

رسم جوانمردی نیست که آدم گرفتار در بند را لگد بزنم. اما عکس‌ها را می‌بینم و زیر لب می‌گویم ای‌کاش سلیقه هم با پول خریدنی بود. 

اشتراک گذاری
برچسب ها
چای دبش متهم ردیف اول ویلا ویلای 8 هزار متری اکبر رحیمی خبر فوری
خلف وعده وزیر کار / تکلیف افزایش حقوق در نیمه دوم سال چه شد؟
نسخه همیشگی علی‌آبادی برای مردم/ وقتی همه فصل‌ها در تقویم وزیر نیرو «سخت» می‌شوند!
آگهی‌های ارزان خودرو در دیوار و شیپور تله‌اند!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تصاویری از ویلای ۸هزار متری متهم چای دبش
درون ویلای عظیم مالک چای دبش را ببینید
۴ همت دیگر در پرونده دبش به بیت المال بازگشت
ضبط ویلای ۸هزارمتری متهم ردیف اول چای دبش
اینفوگرافی: همه احکام متهم ردیف اول پرونده چای دبش
برچسب منتخب
# دیدار پزشکیان و ترامپ # خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
آخرین اخبار
اتفاقی عجیب در مجمع یک شرکت معدنی بزرگ / مدیریت «شرکت‌های طلایی» به چه کسانی می‌رسد؟
روایت خبرنگار آمریکایی از جلسه با پزشکیان
چرا سرلشکر موسوی لباس سپاه بر تن کرد؟ + عکس
قصه مرد اسرائیلی ضداسرائیل که صهیونیست‌ها دستگیرش می‌کنند/دوستان فلسطینی‌ام منتظرم هستند!
آیا نتانیاهو محل اورانیوم غنی شده ایران را می‌داند؟
نامه مهم عراقچی به همتایان خود در سایر کشورها
همسر آیت‌الله سیستانی درگذشت
پخش زنده قتل و شکنجه در آرژانتین
اروپایی‌ها گفته بودند به قطعنامه چین و روسیه رای می‌دهند اما...
انتشار جزئیاتی از طرح ۲۱ ماده‌ای ترامپ برای غزه
باید روش مذاکره را تغییر دهیم / اروپا استقلالی در سیاست خارجی ندارد
حرکت استراتژیک ایران بعد از مکانیسم ماشه
محسن رضایی: صهیونیست‌ها دوباره می‌خواهند شانس نظامی‌شان را علیه ایران امتحان کنند
۵۸ درصد از خانوارهای دهک اول هیچ فرد شاغلی ندارند
پیش‌بینی قیمت طلا و سکه در روز دوشنبه ۷ مهر
سرتیپ ارتش ایران: حتی با 300 فروند F-35 هم نمی‌توانستیم با آمریکا مقابله کنیم!
خروج قطعی ایران از ان پی تی/دیگر همکاری با آژانس برای ما موضوعیت ندارد
600 موشک شلیک شده به اسرائیل جایگزین شد / شرکت‌ها خبر ندارند قطعه موشک می‌سازند
قطعنامه روسیه و چین برای تمدید «اسنپ بک» رأی نیاورد؛ «ماشه» از یکشنبه فعال می‌شود/ بازگشت مجدد ایران به فصل ۷ منشور
لحظه نهایی شدن اجرای مکانیسم ماشه؛ اعلام ساعت بازگشت تحریم‌ها
حرف‌های معنادار عراقچی پس از قطعیت اسنپ بک
قاب عاشقانه متین ستوده برای کامران تفتی
شوک عراقچی همزمان با فاش شدن پیشنهاد بی‌شرمانه
پهپادهای اسرائیل بر فراز محل استقرار لاریجانی
بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران؛ قطع همکاری با آژانس
لحظه‌ای که خنجر سوءتدبیر سعید جلیلی در کمر ایران رفت
تصاویر هوایی تحرکات پدافندی اسرائیل برای درگیری با ایران
عکس‌العمل پزشکیان پس از مشاهده تاسیسات اتمی زیرزمینی جدید
استایل سنتیِ «مامان صدیقه» سریال بچه مهندس
دیدار علی دایی با داریوش اقبالی+ عکس
خروج قطعی ایران از ان پی تی/دیگر همکاری با آژانس برای ما موضوعیت ندارد  (۲۰۵ نظر)
سرتیپ ارتش ایران: حتی با 300 فروند F-35 هم نمی‌توانستیم با آمریکا مقابله کنیم!  (۱۳۵ نظر)
لحظه نهایی شدن اجرای مکانیسم ماشه؛ اعلام ساعت بازگشت تحریم‌ها  (۱۲۲ نظر)
قطعنامه روسیه و چین برای تمدید «اسنپ بک» رأی نیاورد؛ «ماشه» از یکشنبه فعال می‌شود/ بازگشت مجدد ایران به فصل ۷ منشور  (۱۰۷ نظر)
ویدیوی آموزش خیانت توسط خانم وکیل!  (۸۰ نظر)
تشویق ایستاده مکرون در سازمان ملل به خاطر موضعش  (۷۳ نظر)
حرف‌های معنادار عراقچی پس از قطعیت اسنپ بک  (۷۲ نظر)
آیا احمدی نژاد درباره پرونده هسته ای راست می گوید؟  (۶۹ نظر)
میگ‌های 29 به ایران رسیده، سوخو 35 هم در راه است!  (۵۸ نظر)
فیلم جشن عروسی محمد نادری خالق جناب خان  (۵۳ نظر)
هشدار انجمن گاوداران درمورد قیمت گوشت قرمز / گاوهایمان گوشت خوار شده‌اند به دادمان برسید  (۵۲ نظر)
کارشناس صداوسیما: خوشحالم مکانیزم ماشه اکنون اجرا می‌شود!  (۴۷ نظر)
لفاظی ترامپ در سازمان ملل درباره حمله به ایران + زیرنویس  (۴۶ نظر)
خوشحالی جلیلی از بازگشت تحریم‌ها  (۴۴ نظر)
درخواست ۹ نفر از فدراسیون فوتبال برای دریافت ویزای آمریکا/ قرعه‌کشی جام جهانی در واشنگتن؛ محدودیت احتمالی برای ایران!  (۴۲ نظر)
tabnak.ir/005aJa
tabnak.ir/005aJa