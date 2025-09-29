اگر اسرائیل محل ذخائر اورانیوم با غنای بالای ایران را میدانسته و قرار هم بوده آمریکا را از آن مطلع کند چرا تروئیکای اروپایی- که در هماهنگی با اسرائیل و آمریکا است- اصرار داشت که ایران برآوردی از میزان ذخائر این اورانیوم را بدهد و به بازرسان آژانس هم اجازه بازرسی از تاسیسات صدمه دیده در جنگ را بدهد.
به گزارش سرویس بین الملل تابناک، «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی در مصاحبه با «فاکس نیوز» گفته است که باید تمام فشارها را اعمال کنیم تا مانع از سرگیری برنامه هستهای ایران شویم، زیرا ایران برای این کار تلاش خواهد کرد.
وی مدعی شده که ما محل نگهداری اورانیوم غنیشده ایران را میدانیم و این را با ایالات متحده به اشتراک میگذاریم.
وی میگوید: ما قبلاً میدانستیم که نخواهیم توانست ۴۵۰ کیلوگرم اورانیومِ غنیشدهای را که ایران مخفی کرده است نابود کنیم.
نتانیاهو همچنین میگوید: رابطه کنونی من با رئیسجمهور ترامپ در تاریخ دو کشورمان بیسابقه است و این به آن معنا نیست که در همه چیز با هم توافق داریم.
نکته قابل توجه این اظهارات این است که چرا اسرائیل محل ذخائر اورانیوم غنی شده ایران- که در حال حاضر از منظر اسرائیل و غرب بسیار هم حائز اهمیت است- را رسانهای میکند و هراس تغییر محل آنرا ندارد.
همچنین اگر اسرائیل محل این ذخائر را میدانسته و قرار هم بوده آمریکا را از آن مطلع کند چرا تروئیکای اروپایی- که در هماهنگی با اسرائیل و آمریکا است- اصرار داشت که ایران برآوردی از میزان ذخائر این اورانیوم را بدهد و به بازرسان آژانس هم اجازه بازرسی از تاسیسات صدمه دیده در جنگ را بدهد.
ادعای اسرائیل در حالی است که پیش از این عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران در خصوص مکان نگهداری ذخایر اورانیوم غنیسازی شده ایران پس از جنگ ۱۲ روزه گفته بود که ذخایر اورانیوم ایران، «زیر آوار تاسیسات هستهایِ بمبارانشده است.»
وی در عین حال گفته بود: «اینکه مواد قابل دسترسی است یا نه، سازمان انرژی اتمی در حال ارزیابی است و پس از ارزیابی به شورای امنیت ملی اعلام خواهد کرد و شورای امنیت ملی با درنظر گرفته دغدغههای امنیتی تصمیم میگیرد چه اقدامی با این گزارش صورت بگیرد.»
به گزارش تابناک، نتانیاهو پیشتر هم در سخنرانی خود در روز جمعه ۴ مهر در مجمع عمومی سازمان ملل متحد مدعی شد که ایران بهسرعت یک برنامه عظیم برای ساخت سلاحهای هستهای و موشکهای بالستیک توسعه میداد و هدف این برنامهها فقط نابودی اسرائیل نبود بلکه تهدید ایالات متحده نیز بود.
وی با اشاره به جنگ ۱۲ روزه گفت: «خلبانان شجاع ما سامانههای دفاع موشکی ایران را از بین بردند و کنترل آسمان تهران را در دست گرفتند. همانگونه که دیدید، خلبانان جنگندههای اسرائیلی به همراه خلبانان بمبافکنهای بی-۲ آمریکایی، تاسیسات غنیسازی اتمی ایران را بمباران کردند.»
نتانیاهو افزود: «نباید اجازه داد که ایران ظرفیتهای نظامی اتمی خود را بازسازی کند. ذخایر اورانیوم غنیشده ایران باید از بین بروند. شنبه، تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران باید دوباره اعمال شوند.»
او همچنین گفت که اسرائیل، «ضربات سختی به برنامه هستهای نظامی و موشکهای بالستیک ایران وارد کرده و این برنامهها را به شدت آسیبپذیر کرده است.»
در این راستا، «اسکات بسنت» وزیر خزانه داری آمریکا روز یکشنبه ۶ مهر در رسانه اجتماعی ایکس مدعی شد: برنامه هستهای ایران تهدیدی برای صلح و رفاه ما است!
بسنت ادعا کرد: رئیس جمهور آمریکا به تهران تمام فرصتها را برای رسیدن به توافق داد، اما آنها همچنان بیتفاوت هستند!
وی همچنین اعلام کرد: کشورهای عضو سازمان ملل متحد موظفند فوراً تحریمها را اجرا و اعمال کنند!
بر این اساس به نظر میرسد رژیم صهیونیستی و آمریکا در اقدامی هماهنگ به دنبال تشدید فشار بر ایران به بهانه ذخائر اورانیوم باقیمانده از جنگ ۱۲ روزه و ادعاهای جدید درباره وجود تاسیسات مخفی غنی سازی در ایران هستند.
در این راستا، واشنگتنپست مدعی تأسیسات هستهای مخفی ایران شده و عکسی ماهوارهای از آن نیز منتشر کرده است.
حتی خبرنگار شبکهٔ انبیسی آمریکا در مصاحبه با مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران نیز این ادعا را مطرح کرده بود که پزشکیان در پاسخ به این ادعا گفته بود: اینکه چیزی را براساس عکسهای ماهوارهای ادعایی منتشر کنیم، برای ایجاد چهارچوبهایی که مبتنی بر واقعیت نیستند، مناسب نیست؛ بهتر نیست به بازرسیهای حضوری اعتماد کنیم؟! اگر حقیقت را میگویند، ما بهتازگی با آژانس بینالمللی انرژی اتمی به توافق رسیدهایم که آنها میتوانند بیایند و این محل را بازرسی کنند.
این در حالی بود که بعد از تجاوز نظامی آمریکا به تاسیسات هستهای اصفهان، نطنز و فردو، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده بود که برنامه هستهای ایران را کاملا نابود کرده و ایران دیگر قادر به غنی سازی اورانیوم نخواهد بود.
در آخرین موضع گیری در این خصوص، ترامپ در ضیافت شام اندیشکده «American Cornerstone Institute»، گفته بود: من همچنین با از بین بردن اورانیوم غنیشده ایران، آرزوهای هستهای آنها را با آن بمبافکنهای زیبای بی ۲ نابود کردم.
وی اعلام کرده بود تأسیسات هستهای ایران به طور کامل نابود شده است.
با وجود این، اسرائیل و آمریکا به رغم ادعای نابودی برنامه هستهای ایران، اذعان میکنند که گزینه نظامی قادر به از بین بردن برنامه هستهای ایران نبوده است.
در این راستا و پس از فعال شدن مکانیسم ماشه توسط کشورهای اروپایی، مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا اعلام کرده که واشنگتن همچنان انتظار دارد تا درباره برنامه هستهای ایران با این کشور به توافق دست یابد.
وی در ادامه ادعا کرد: رئیس جمهور (دونالد) ترامپ به روشنی گفته که دیپلماسی همچنان گزینه روی میز و (دستیابی به) یک توافق همچنان بهترین ماحصل برای مردم ایران و جهان است. برای تحقق آن، ایران باید مذاکرات مستقیم را با حسن نیت و بدون اتلاف وقت و ابهامآفرینی بپذیرد.
«رحمن قهرمانپور» کارشناس مسائل منطقه در خصوص وضعیت ایران و غرب معتقد است: «آمریکا و اروپا با این منطق به سراغ فعالسازی مکانیسم ماشه رفتهاند که این اقدام مرحلهای دیگر از پیشرفت دیپلماسی اجبار است و امیدوارند که این اقدام فشار مضاعفی را بر ایران وارد و این کشور را وادار به دادن امتیازاتی کند که در حال حاضر از آن خودداری میکند. در سوی دیگر ماجرا، ایران با این منطق فعالسازی مکانیسم ماشه را پذیرفته که هزینه تسلیم شدن بیشتر از مقاومت است. اظهارات متعدد مقامات در ایران نشان میدهد که از نظر آنها جمهوری اسلامی ایران برای تغییر محاسبات طرف مقابل چارهای جز مقاومت در این مرحله ندارد. ایران امیدوار است با مقاومت بر سر مواضع خود و تسلیم نشدن در برابر غرب، آمریکا و اروپا را به این نتیجه برساند که پیگیری سیاست تغییر رژیم در ایران ممکن و شدنی نیست و غرب باید مواضع خود را تغییر دهد و امتیازات بیشتری به ایران بدهد.
اما در مورد اینکه در نهایت کدام یک از این دو منطق شانس پیروزی بیشتری خواهد داشت، باید دید که معادلات قدرت به نفع کدامیک از آنها خواهد بود. عرصه سیاست جهانی بیشتر از آنکه عرصه اقناع و استدلال و عدالت باشد، عرصه به کارگیری قدرت برای رسیدن به اهداف مورد نظر دولتهاست. بنابراین، میزان قدرت مهمترین عامل تعیینکننده در احتمال تحقق یکی از این سناریوهاست.»
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید