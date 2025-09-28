En
عارف: برنامه‌های دولت در مواجهه با تحریم‌ها نهایی شده

معاون اول رئیس‌جمهوری گفت: برنامه‌های دولت در مواجهه با تحریم‌های ظالمانه بررسی و نهایی شده است و در این زمینه ضرورت دارد تصمیماتی متناسب با شرایط کشور اتخاذ شود.
عارف: برنامه‌های دولت در مواجهه با تحریم‌ها نهایی شده

به گزارش تابناک به نقل از. از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، محمدرضا عارف در جلسه تدابیر اقتصادی و مدیریتی کشور که با حضور علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی برگزار شد، اظهار کرد: از چندین ماه قبل جلسات مختلفی در دولت با حضور رئیس‌جمهور با لحاظ کردن شرایط مختلف منطقه ای و بین المللی برگزار شده بود و به همین دلیل دولت خود را برای هر شرایطی آماده کرده است البته ضرورت دارد که آرامش جامعه را هم حفظ کنیم.

معاون اول رئیس‌جمهوری در ادامه گفت: برنامه‌های دولت در مواجهه با تحریم‌های ظالمانه بررسی و نهایی شده است و در این زمینه ضرورت دارد تصمیماتی متناسب با شرایط کشور اتخاذ شود.

وی تاکید کرد: ما معتقدیم با عزم ملی و همکاری و هماهنگی دستگاه‌های مختلف می‌توان تاب‌آوری اقتصاد ملی را در برابر فشارهای خارجی افزایش دهیم و اقدامات مؤثری داشته باشیم.

عارف همچنین درخصوص افزایش همکاری دولت با همه نهادها از جمله شورای عالی امنیت ملی برای مقابله با اقدامات خصمانه بدخواهان ملت ایران اعلام آمادگی کرد.

علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز در این جلسه با ارائه تحلیلی از شرایط منطقه و عرصه بین الملل، گفت: در شرایط فعلی ضرورت دارد با برنامه‌ریزی مناسب، پایداری ملی را در برابر تحریم‌ها افزایش دهیم.

در این جلسه تدابیر لازم برای مسائل اقتصادی کشور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در این جلسه وزرای اقتصاد، راه و شهرسازی، دادگستری، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس‌کل بانک مرکزی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، دبیر هیأت دولت، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت و سخنگوی دولت و مدیران بخش‌های مرتبط با برنامه‌های اقتصادی کشور حضور داشتند.

