به گزارش تابناک، جلال ملکی در گفت‌وگو با ایسنا در جزئیات بیشتر اظهار کرد: ساعت ۱۵:۳۴ امروز یک مورد آتش‌سوزی در محدوده خیابان سعدی جنوبی، نرسیده به خیابان اکباتان، به سامانه ۱۲۵ سازمان آتش‌نشانی اعلام شد و بلافاصله سه ایستگاه به همراه خودروی حامل تجهیزات تنفسی به محل اعزام شدند.

وی ادامه داد: محل آتش‌سوزی محوطه‌ای بود که حدود ۱۵ تا ۲۰ دستگاه موتوربرق بزرگ در آن روی هم انباشته شده بود. این تجهیزات که متعلق به کسبه محل بود به‌طور کامل شعله‌ور شده و در مجاورت یک ساختمان چهارطبقه اداری قرار داشت. شدت حرارت باعث ذوب شدن درِ پشتی ساختمان و سرایت دود و شعله به طبقه همکف شد. در این بخش، کانکس نگهبانی شعله‌ور شد و یک دستگاه خودرو شاسی‌بلند سانتافه نیز دچار حرارت‌زدگی و دودگرفتگی شد اما به‌طور کامل آتش نگرفت.

سخنگوی آتش‌نشانی تهران افزود: دود و حرارت به طبقات بالایی نیز سرایت کرده بود که در جریان عملیات، شش تا هفت نفر از افراد حاضر در این ساختمان با کمک آتش‌نشانان به سلامت خارج شدند. خوشبختانه این حادثه مورد مصدومیت و فوتی نداشت.

ملکی با اشاره به پایان عملیات و تحویل محل به مالکان خاطرنشان کرد: بارها تأکید کرده‌ایم نگهداری لوازم و تجهیزات قابل اشتعال در مجاورت ساختمان‌های مسکونی یا اداری اقدامی پرخطر است و می‌تواند عواقب جبران‌ناپذیری به دنبال داشته باشد. از شهروندان می‌خواهیم از چنین رفتارهای ناایمنی به جد خودداری کنند.