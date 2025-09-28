۰۶/مهر/۱۴۰۴
Sunday 28 September 2025
۲۱:۱۱
نیمروز
اکوشات
فناورتک
آرشیو
نظرسنجی
پیوندها
En
/
فا
En
العربیة
صفحه نخست
بین الملل
اقتصادی
ورزشی
سیاسی
اجتماعی
فرهنگی
فیلم
عکس
بازار و آگهی
فناوری
استانها
قیمت حبوبات ارزان میشود؟
العربیة
/
English
صفحه نخست
بین الملل
اقتصادی
ورزشی
سیاسی
اجتماعی
فرهنگی
فیلم
عکس
بازار و آگهی
فناوری
استانها
آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی
اردبیل
اصفهان
البرز
ایلام
بوشهر
تهران
چهارمحال و بختیاری
خراسان جنوبی
خراسان رضوی
خراسان شمالی
خوزستان
زنجان
سمنان
سیستان وبلوچستان
فارس
قزوین
قم
کردستان
کرمان
کرمانشاه
کهکیلویه و بویراحمد
کیش
گلستان
گیلان
لرستان
مازندران
مرکزی
هرمزگان
همدان
یزد
درباره ما
تماس با ما
خبرنامه
پیوندها
جستجو
آرشیو
نیمروز
اکوشات
فناورتک
آب و هوا
اوقات شرعی
RSS
ویدئو
پربازدیدها
آخرین اخبار
بالای صفحه
اجتماعی
»
اجتماعی
بازدید
33
33
بازدید
پ
اینفوتابناک | آماری عجیب از ایرانیان بدون اینترنت!
در اینفوگرافیک زیر تابناک به بررسی میزان دسترسی شهروندان ایرانی به شبکه اینترنت پرداخته است. در \ اینفوتابناک زیر عنوان شده است که ۱۸.۸ ایرانیان تاکنون به اینترنت دسترسی نداشتهاند.
کد خبر:
۱۳۳۱۲۲۷
تاریخ انتشار:
۰۶ مهر ۱۴۰۴ - ۲۱:۰۰
28 September 2025
کد خبر:
۱۳۳۱۲۲۷
|
۰۶ مهر ۱۴۰۴ - ۲۱:۰۰
28 September 2025
|
33
بازدید
33
بازدید
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
روبیکا
واتس اپ
تلگرام
بله
سروش پلاس
اینستاگرام
ایتا
ایکس
یوتیوب
آپارات
اشتراک گذاری
برچسب ها
اینترنت
اینترنت ایران
دسترسی
توسعه
ارتباطات زیرساخت
فیبر نوری
روستاها
مناطق محروم
دسترسی به اینترنت
خبر فوری
خلف وعده وزیر کار / تکلیف افزایش حقوق در نیمه دوم سال چه شد؟
نسخه همیشگی علیآبادی برای مردم/ وقتی همه فصلها در تقویم وزیر نیرو «سخت» میشوند!
آگهیهای ارزان خودرو در دیوار و شیپور تلهاند!
گزارش خطا
مطالب مرتبط
پروژه فیبر نوری کجا گیر کرده است؟!
آمار باورنکردنی از ایرانیان آفلاین/ آنها تا کنون از اینترنت استفاده نکردهاند
سود فروشندههای فیلترشکن چقدر است؟
علت اختلال در اینترنت مشخص شد
نارضایتی از اینترنت، مجلس را هم شاکی کرد
وعده تازه وزیر ارتباطات درباره وضعیت اینترنت
وزیر ارتباطات: از کیفیت اینترنت راضی نیستم!
آیا چین در حال صدور سانسور اینترنتی به جهان است؟
اعلام بازنگری در سیاستهای محدودیت اینترنت
برچسب منتخب
# دیدار پزشکیان و ترامپ
# خروج از ان پی تی
# مکانیسم ماشه
# جنگ ایران و اسرائیل
# عملیات وعده صادق 3
# مذاکره ایران و آمریکا
# آژانس بین المللی انرژی اتمی
# حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
مهمترین اولویت دولت چه باید باشد؟
تثبیت نرخ ارز و طلا
تثبیت قیمت کالاهای اساسی
افزایش حقوق
الی گشت
آخرین اخبار
قتل عام خانواده عمو بر سر ارثیه
زلزله استان همدان را تکان داد
مقفود شدن دختر جوان دیگر در اسلامشهر
رونمایی از بزرگترین شهابسنگ سیارکی ایران و خاورمیانه
پاسخ پزشکیان به سوال مجری آمریکایی درباره مهسا امینی
فراخوان جشنواره فیلم عمار منتشر شد/نبرد تمدنی ایران اسلامی با غرب وحشی
ترامپ در جلسه مسئولان ارشد نظامی آمریکا شرکت میکند
درویش: ۲۰ میلیون دلار برای خرید بازیکن کنار گذاشتیم
پزشکیان: کشور برای مواجهه با هر شرایطی آماده است
اسپانیا برای تحریم اسرائیل به «گروه لاهه» پیوست
لاوروف درباره اسنپبک به گوترش نامه نوشت
وزیر دفاع عراق: روابط دفاعی ما با آمریکا ادامه دارد
ادعای جدید نتانیاهو درباره اورانیوم ذخیره شده ایران
جدیدترین موضع سعید جلیلی درباره مناظره با روحانی
علیرضا دبیر: فقط دوقطبی وطندوست و وطنفروش واقعی است
وب گردی
قیمت آهن آلات در آهن ملل
خرید سرور اچ پی hp فیزیکی
آژانس مسافرتی مهر پرواز
بلیط هواپیما چارتر
تور
دانلود اهنگ جدید
ثبت شرکت
متخصص ارتودنسی
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین
سرتیپ ارتش ایران: حتی با 300 فروند F-35 هم نمیتوانستیم با آمریکا مقابله کنیم!
خروج قطعی ایران از ان پی تی/دیگر همکاری با آژانس برای ما موضوعیت ندارد
600 موشک شلیک شده به اسرائیل جایگزین شد / شرکتها خبر ندارند قطعه موشک میسازند
قطعنامه روسیه و چین برای تمدید «اسنپ بک» رأی نیاورد؛ «ماشه» از یکشنبه فعال میشود/ بازگشت مجدد ایران به فصل ۷ منشور
لحظه نهایی شدن اجرای مکانیسم ماشه؛ اعلام ساعت بازگشت تحریمها
حرفهای معنادار عراقچی پس از قطعیت اسنپ بک
شوک عراقچی همزمان با فاش شدن پیشنهاد بیشرمانه
قاب عاشقانه متین ستوده برای کامران تفتی
پهپادهای اسرائیل بر فراز محل استقرار لاریجانی
بازگشت تحریمهای سازمان ملل علیه ایران؛ قطع همکاری با آژانس
فرانسه شکایت از ایران را پس گرفت
تصاویر هوایی تحرکات پدافندی اسرائیل برای درگیری با ایران
سرنوشت «مکانیسم ماشه» در مذاکرات نیویورک؛ قطعنامه روسیه و چین برای تعویق «اسنپ بک»
عکسالعمل پزشکیان پس از مشاهده تاسیسات اتمی زیرزمینی جدید
لحظهای که خنجر سوءتدبیر سعید جلیلی در کمر ایران رفت
خروج قطعی ایران از ان پی تی/دیگر همکاری با آژانس برای ما موضوعیت ندارد
(۲۰۵ نظر)
سرتیپ ارتش ایران: حتی با 300 فروند F-35 هم نمیتوانستیم با آمریکا مقابله کنیم!
(۱۳۵ نظر)
لحظه نهایی شدن اجرای مکانیسم ماشه؛ اعلام ساعت بازگشت تحریمها
(۱۲۲ نظر)
قطعنامه روسیه و چین برای تمدید «اسنپ بک» رأی نیاورد؛ «ماشه» از یکشنبه فعال میشود/ بازگشت مجدد ایران به فصل ۷ منشور
(۱۰۷ نظر)
ویدیوی آموزش خیانت توسط خانم وکیل!
(۸۰ نظر)
تشویق ایستاده مکرون در سازمان ملل به خاطر موضعش
(۷۳ نظر)
حرفهای معنادار عراقچی پس از قطعیت اسنپ بک
(۷۲ نظر)
آیا احمدی نژاد درباره پرونده هسته ای راست می گوید؟
(۶۹ نظر)
میگهای 29 به ایران رسیده، سوخو 35 هم در راه است!
(۵۸ نظر)
فیلم جشن عروسی محمد نادری خالق جناب خان
(۵۳ نظر)
هشدار انجمن گاوداران درمورد قیمت گوشت قرمز / گاوهایمان گوشت خوار شدهاند به دادمان برسید
(۵۲ نظر)
کارشناس صداوسیما: خوشحالم مکانیزم ماشه اکنون اجرا میشود!
(۴۷ نظر)
لفاظی ترامپ در سازمان ملل درباره حمله به ایران + زیرنویس
(۴۶ نظر)
خوشحالی جلیلی از بازگشت تحریمها
(۴۴ نظر)
درخواست ۹ نفر از فدراسیون فوتبال برای دریافت ویزای آمریکا/ قرعهکشی جام جهانی در واشنگتن؛ محدودیت احتمالی برای ایران!
(۴۲ نظر)
tabnak.ir/005aJP
tabnak.ir/005aJP
کپی شد