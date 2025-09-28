En
قتل عام خانواده عمو بر سر ارثیه

مرد جوانی روز گذشته در پی اختلافات خانوادگی و مسائل مربوط به ارثیه، در یکی از مناطق شهرستان ایلام با استفاده از سلاح شکاری به سمت اعضای خانواده پدری خود تیراندازی کرد.
قتل عام خانواده عمو بر سر ارثیه

به گزارش تابناک به نقل از اعتماد، فرمانده انتظامی ایلام از شناسایی و دستگیری فردی خبر داد که روز گذشته با سلاح گرم سه نفر را به قتل رسانده و ۲ نفر دیگر را مجروح کرده بود؛ این عملیات کمتر از ۲۴ ساعت پس از وقوع حادثه و با همکاری پلیس آگاهی و دستگاه قضایی انجام شد.

سردار جمال سلمانی، فرمانده انتظامی استان ایلام اظهار کرد: کارآگاهان پلیس آگاهی با بهره‌گیری از اقدامات اطلاعاتی و شیوه‌های علمی کشف جرم، محل اختفای متهم را در کمتر از ۲۴ ساعت شناسایی کردند.

فرمانده انتظامی استان ایلام یادآور شد: مأموران پس از شناسایی دقیق مخفیگاه متهم، وی را در یک عملیات منسجم پلیسی بازداشت کرده و سلاح گرم مورد استفاده در ارتکاب قتل را نیز کشف و به مقر انتظامی منتقل کردند.

سردار سلمانی با بیان اینکه متهم برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شده است، از همراهی و همکاری دادستان مرکز استان و قاضی پرونده در هماهنگی و پشتیبانی قضایی قدردانی کرد.

وی خطاب به شهروندان تأکید کرد: که اختلافات شخصی یا خانوادگی باید از مسیر قانونی و قضایی پیگیری شود و استفاده از روش‌های خودسرانه و خشونت‌آمیز همواره پیامدهای جبران‌ناپذیر به‌دنبال دارد.

در پی اختلافات خانوادگی و مسائل مربوط به ارثیه، روز گذشته فردی در حدود ۴۰ ساله در یکی از مناطق شهرستان ایلام با استفاده از سلاح شکاری به سمت اعضای خانواده پدری خود تیراندازی کرد.

در این حادثه تلخ، متأسفانه سه نفر شامل «عمو»، «زن‌عمو» و «پسرعموی» فرد مهاجم جان خود را از دست دادند.
همچنین دو نفر از همسایگان که برای میانجیگری وارد ماجرا شده بودند، هدف گلوله قرار گرفته و مجروح شدند که بلافاصله به مراکز درمانی منتقل گردیدند.

