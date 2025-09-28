مقفود شدن دختر جوان دیگر در اسلامشهر

به گزارش تابناک به نقل از همشهری، ۳۳ روز پیش دختر جوانی به نام الهام گندمی، ساکن صالحیه اسلامشهر، همراه چند نفر از همسایهها راهی مراسم روضهای شد که در نزدیکی خانهشان برگزار شده بود. آنها ساعت ۳ بعدازظهر به مراسم رفتند و الهام یک ساعت بعد زودتر از همه از مراسم خارج شد و این آخرین باری بود که وی توسط دوستانش دیده شده است.
احد گندمی، برادر الهام میگوید: خواهرم عصر ۲ شهریور ناپدید شد. من و مادر ۸۰ سالهام در خانه بودیم که خواهرم به همراه تعدادی از زنان همسایه راهی مراسم روضهخوانی شد. وقتی مراسم تمام شد و همسایهها برگشتند، از خواهرم خبری نبود. من و مادرم به وحشت افتادیم و با عجله از خانه بیرون رفتم و مسیری که ممکن بود الهام رفته باشد را گشتم، حتی سراغ دوربینهای مدار بسته رفتم، اما همه آنها در آن زمان بهدلیل قطع برق، خاموش بودند.
گندمی میافزاید: الهام دختر بسیار ساده و مظلومی است. این مسئله بیشتر دل مرا میسوزاند. او هیچ وقت تنهایی جایی نمیرفت و همیشه در خانه و همراه مادرم بود.
روزی که دختر جوان ناپدید شد، برادرش به همراه همسایهها یک گروه جستوجو راه انداختند و شروع به جستوجو کردند. او میگوید: ما صالحیه، گلستان، دره واوان و روستاهای حسین آباد و علی آباد را گشتیم. از همان روز اول پلیس را هم خبر کردیم، اما با اینکه در همه این روزها همه جا را بهدنبال خواهرم گشتهایم، اثری از او پیدا نکردهایم.
گندمی میگوید: از آن روز تا امروز بارها به پلیس آگاهی، کلانتری، بهزیستی، بیمارستانها و پزشکی قانونی و هر جا که فکرش را میکردیم، سر زدهایم. حتی دوربینهای مداربسته را هم چک کردیم، اما فایدهای نداشت. حتی در فضای مجازی نیز خبر مفقود شدنش را منتشر کردهام و امیدوارم با کمک مردم بتوانیم او را پیدا کنیم.
