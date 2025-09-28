بزرگ‌ترین شهاب‌سنگ سیارکی ایران و خاورمیانه با وزن ۲۱ کیلو و ۴۲۰ گرم، دوشنبه ۷ مهر در موزه شهاب‌سنگ برج آزادی رونمایی می‌شود.

به گزارش سرویس فرهنگی تابناک، بزرگ‌ترین شهاب‌سنگ سیارکی ایران و خاورمیانه با وزن ۲۱ کیلو و ۴۲۰ گرم، فردا دوشنبه ۷ مهرماه، ساعت ۱۲ ظهر، در موزه شهاب‌سنگ برج آزادی رونمایی می‌شود.

این‌شهاب‌سنگ کمیاب از گروه آکندریت HED نوع اوکریت بوده و جزو نادرترین نمونه‌های این دسته به شمار می‌رود. منشأ آن سیارک وستا ۴ است؛ سیارکی که به عنوان دومین سیارک بزرگ کشف‌شده پس از سیارک سرس، در کمربند سیارکی قرار دارد.

سیارک وستا توسط ستاره‌شناس آلمانی، هاینریش ویلهلم ماتیاس اولبرز، در ۲۹ مارس ۱۸۰۷ کشف شده و نام خود را از وستا، الهه باکره و کانون اساطیر رومی گرفته است. قطر این سیارک حدود ۵۲۵ کیلومتر (۳۲۶ مایل) است و چهارمین سیارک کشف‌شده در منظومه خورشیدی محسوب می‌شود.