سیگنال اسرارآمیز به زمین از جهان موازی

محققان در سال ۲۰۱۹ یک سیگنال گرانشی غیرمعمول را دریافت کردند که باعث شگفتی دانشمندان شد. این سیگنال که GW190521 نامیده میشود، کمتر از ده میلیثانیه طول داشت و برخلاف سیگنالهای معمول حاصل از برخورد سیاهچالهها، هیچ الگوی افزایش تدریجی نداشت. چنین مشخصهای باعث شد تا دانشمندان فرض کنند که این سیگنال ممکن است از برخورد مستقیم دو سیاهچاله بدون چرخش حاصل شده باشد.
به گزارش تابناک به نقل از انتخاب؛ با این حال پژوهشگران دانشگاه آکادمی علوم چین به رهبری دکتر چی لای، فرضیهای جالب مطرح کردهاند: احتمال دارد این سیگنال ناشی از «پژواک» یک کرمچاله باشد که بهطور کوتاه بین جهانها باز شده است. اگر برخورد دو سیاهچاله تونلی بین جهانها ایجاد کند، امواج گرانشی میتوانند از دهانه کرمچاله به جهان ما منتقل شوند. بسته شدن سریع کرمچاله میتواند دلیل کوتاه بودن سیگنال GW190521 باشد.
این تیم با مدلسازی ریاضی، سیگنال احتمالی کرمچاله را شبیهسازی و با دادههای واقعی GW190521 مقایسه کردند. نتایج نشان داد که مدل استاندارد برخورد سیاهچالهها کمی بهتر با دادهها همخوانی دارد، اما مدل کرمچاله همچنان یک توضیح معتبر و ممکن برای این سیگنال است. اگر این فرضیه درست باشد، نه تنها وجود کرمچالهها اثبات میشود، بلکه دانشمندان ابزاری قدرتمند برای مطالعه این پدیدهها به دست خواهند آورد.
ابزارهای LIGO و Virgo، با طولهای تونل چند کیلومتری و فناوری لیزری فوقحساس، امواج گرانشی را شناسایی میکنند. این ابزارها قادرند تغییرات بسیار کوچک در بافت فضا-زمان را اندازهگیری کنند، حتی کوچکتر از یک دههزارم عرض پروتون. استفاده از دو رصدخانه همزمان به دانشمندان کمک میکند تا سیگنال واقعی را از نویز محیطی تفکیک کنند. یافتههای GW190521 میتواند نخستین نگاه انسان به جهانی فراتر از جهان ما باشد.
