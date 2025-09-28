به گزارش تابناک، «واشنگتنپست» اعلام کرد، طبق اسنادی که این روزنامه به آنها دسترسی پیدا کرده، «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا قرار است روز سهشنبه در «کوانتیکو» ویرجینیا در نشستی با ژنرالها و دریاسالاران آمریکایی شرکت کند و این نشست، گردهمایی کمسابقهای از رهبران نظامی کشور در یک مکان بهشمار میرود.
کاخ سفید هنوز در مورد حضور دونالد ترامپ در این نشست اظهار نظری نکرده است.
مقامات آمریکایی روز جمعه به خبرگزاری «رویترز» گفتند که انتظار میرود در این نشست، «پیت هگست» وزیر جنگ آمریکا در مورد لزوم پایبندی به «اصول جنگ» در کل ارتش صحبت کند و ممکن است در طول این رویداد تقریبا یک ساعته به حوزههای دیگر نیز بپردازد.
ایالات متحده در سراسر جهان، از جمله در مکانهای دور مانند کره جنوبی، ژاپن و سراسر غرب آسیا نیروهایی دارد که توسط ژنرالها و دریاسالارهای دو، سه و چهار ستاره فرماندهی میشوند.
هگست تقریبا در هر سخنرانی عمومی که ایراد میکند، در مورد این اصل و لزوم داشتن ذهنیت جنگ برای ارتش ایالات متحده صحبت میکند.
«شان پارنل» سخنگوی پنتاگون روز پنجشنبه در بیانیهای تایید کرد که هگست «طی روزهای آتی با رهبران ارشد نظامی خود گفتوگو خواهد کرد»، اما جزئیات بیشتری ارائه نکرد.
افراد آگاه به این موضوع که اجازه بحثهای علنی در این خصوص را ندارند و نخواستهاند نامشان فاش شوند، گفتند فرماندهان ارشد در مناطق جنگی و رهبران ارشد نظامی مستقر در سراسر اروپا، غرب آسیا و منطقه آسیا و اقیانوسیه از جمله کسانی هستند که انتظار میرود در این جلسه شرکت کنند.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید