معاون ترامپ: مذاکرات پیچیده‌ای درباره غزه در جریان است!

معاون رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه ای ادعا کرد: مذاکرات پیچیده‌ای در مورد غزه به مدت ۲ روز با مشارکت (رژیم) اسرائیل جریان دارد.
معاون ترامپ: مذاکرات پیچیده‌ای درباره غزه در جریان است!

به گزارش تابناک به نقل از الجزیره، «جی دی ونس» معاون دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز یکشنبه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز در سخنانی ادعا کرد: مذاکرات پیچیده‌ای در مورد غزه در حال انجام است و من معتقدم که به بازگرداندن اسیران (اسراء صهیونیست نزد حماس) نزدیک شده‌ایم. من نسبت به مذاکرات فعلی در مورد غزه نسبت به هر مذاکره‌ای در ماه‌های اخیر خوشبین‌تر هستم.

معاون رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با فاکس نیوز بی اشاره به ادامه جنایت های اشغالگران صهیونیست علیه مردم مظلوم در غزه، مدعی شد: ما می‌خواهیم کمک‌های بشردوستانه را به نفع بسیاری از مردم بی‌گناه در نوار غزه به این منطقه برسانیم!

«جی دی ونس» در ادامه با طرح ادعایی عوام فریبانه، مدعی شد: مذاکرات پیچیده‌ای در مورد غزه به مدت ۲ روز با مشارکت (رژیم) اسرائیل در جریان بوده است. خوش بینی رئیس جمهور ترامپ در مورد مذاکرات غزه موجه است! ما می خواهیم حماس تهدید تروریستی برای اسرائیل ایجاد نکند!

ادعای مضحک معاون دونالد ترامپ در حالی مطرح می شود که این کشور همواره کمک های بیشمار اطلاعاتی، امنیتی و نظامی خود را برای کشتار مردم مظلوم فلسطین در سرزمین مادری شان به اشغالگران صهیونیست ارائه کرده است.

آمریکا جی دی ونس معاون ترامپ خاورمیانه غزه اسرائیل حماس آتش بس توافق خبر فوری
