اصلاح برخی مواد قانون انتصاب اشخاص در مشاغل حساس

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از تصویب برخی موارد «لایحه اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» در این کمیسیون خبر داد و گفت: ادامه روند رسیدگی به سایر مواد این لایحه به جلسات بعدی موکول شد.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، فضل‌الله رنجبر،درباره نشست امروز یکشنبه (۶ مهرماه ۱۴۰۴) کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به خبرنگاران گفت: پیش از این کمیته اداری و استخدامی کمیسیون اجتماعی با حضور کارشناسان، نمایندگان دستگاه‌ها و سازمان‌های مربوطه اقدامات کارشناسی مربوط به لایحه اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس را انجام داده بود که در نشست امروز کمیسیون با حضور اکثریت اعضاء تبصره‌های اصلاحی ذیل این ماده قانونی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و برخی موارد اصلاح و مصوب شد.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی افزود: در این جلسه همچنین برخی نمایندگان پیشنهاد حذف برخی موارد را داشتند که پس از استماع نظر نمایندگان موافق و مخالف به تصویب رسید.

رنجبر خاطرنشان کرد: به دلیل حساسیت و اهمیت موضوع و اینکه نکات قانونی حساسی در لایحه وجود دارد، بحث‌ها بسیار مفصل بود و به همین دلیل بررسی همه موارد در این نشست بررسی نشد و ادامه روند رسیدگی به این لایحه به جلسات بعدی کمیسیون موکول شد.

گفتنی است، پیش از این بررسی تقاضای یک فوریت لایحه اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس در جلسه علنی ۲۷ آبان ماه ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی در دستور کار نمایندگان قرار گرفت که با ۳۸ رای موافق، ۲۰۷ رای مخالف و ۷ رای ممتنع از ۲۵۶ نماینده حاضر در مجلس با یک فوریت این لایحه مخالفت شد.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی پس از رای گیری در این باره، گفت: موضوع اقدام قانونی و غیرقانونی در این لایحه مطرح شد اما اصل موضوع این است که افرادی که سفیر جمهوری اسلامی ایران و وابستگان کشور هستند و ماموریت خارج از کشور انجام می‌دهند، این مشکل برای آنها وجود دارد.

وی خاطرنشان کرد: بر همین اساس فوریت آن رای نیاورد ولی به صورت عادی این لایحه به کمیسیون اجتماعی ارجاع می‌شود تا رسیدگی کنند.