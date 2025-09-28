En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

اصلاح برخی مواد قانون انتصاب اشخاص در مشاغل حساس

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از تصویب برخی موارد «لایحه اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» در این کمیسیون خبر داد و گفت: ادامه روند رسیدگی به سایر مواد این لایحه به جلسات بعدی موکول شد.
کد خبر: ۱۳۳۱۱۹۶
| |
841 بازدید
اصلاح برخی مواد قانون انتصاب اشخاص در مشاغل حساس

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، فضل‌الله رنجبر،درباره نشست امروز یکشنبه (۶ مهرماه ۱۴۰۴) کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به خبرنگاران گفت: پیش از این کمیته اداری و استخدامی کمیسیون اجتماعی با حضور کارشناسان، نمایندگان دستگاه‌ها و سازمان‌های مربوطه اقدامات کارشناسی مربوط به لایحه اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس را انجام داده بود که در نشست امروز کمیسیون با حضور اکثریت اعضاء تبصره‌های اصلاحی ذیل این ماده قانونی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و برخی موارد اصلاح و مصوب شد.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی افزود: در این جلسه همچنین برخی نمایندگان پیشنهاد حذف برخی موارد را داشتند که پس از استماع نظر نمایندگان موافق و مخالف به تصویب رسید.

رنجبر خاطرنشان کرد: به دلیل حساسیت و اهمیت موضوع و اینکه نکات قانونی حساسی در لایحه وجود دارد، بحث‌ها بسیار مفصل بود و به همین دلیل بررسی همه موارد در این نشست بررسی نشد و ادامه روند رسیدگی به این لایحه به جلسات بعدی کمیسیون موکول شد.

گفتنی است، پیش از این بررسی تقاضای یک فوریت لایحه اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس در جلسه علنی ۲۷ آبان ماه ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی در دستور کار نمایندگان قرار گرفت که با ۳۸ رای موافق، ۲۰۷ رای مخالف و ۷ رای ممتنع از ۲۵۶ نماینده حاضر در مجلس با یک فوریت این لایحه مخالفت شد.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی پس از رای گیری در این باره، گفت: موضوع اقدام قانونی و غیرقانونی در این لایحه مطرح شد اما اصل موضوع این است که افرادی که سفیر جمهوری اسلامی ایران و وابستگان کشور هستند و ماموریت خارج از کشور انجام می‌دهند، این مشکل برای آنها وجود دارد.

وی خاطرنشان کرد: بر همین اساس فوریت آن رای نیاورد ولی به صورت عادی این لایحه به کمیسیون اجتماعی ارجاع می‌شود تا رسیدگی کنند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
مجلس مشاغل حساس قانون دوتابعیتی ها کمیسیون اجتماعی
خلف وعده وزیر کار / تکلیف افزایش حقوق در نیمه دوم سال چه شد؟
نسخه همیشگی علی‌آبادی برای مردم/ وقتی همه فصل‌ها در تقویم وزیر نیرو «سخت» می‌شوند!
آگهی‌های ارزان خودرو در دیوار و شیپور تله‌اند!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ارائه طرح جدید به مجلس درباره قانون مشاغل حساس
طعنه سنگین محمود صادقی درباره قانون دوتابعیتی‌ها
لایحه دولت برای اصلاح قانون استفاده از دوتابعیتی ها
با این قانون مجلس، حتی ائمه هم نمی‌توانند امام باشند!
برچسب منتخب
# دیدار پزشکیان و ترامپ # خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
سرتیپ ارتش ایران: حتی با 300 فروند F-35 هم نمی‌توانستیم با آمریکا مقابله کنیم!
خروج قطعی ایران از ان پی تی/دیگر همکاری با آژانس برای ما موضوعیت ندارد
600 موشک شلیک شده به اسرائیل جایگزین شد / شرکت‌ها خبر ندارند قطعه موشک می‌سازند
قطعنامه روسیه و چین برای تمدید «اسنپ بک» رأی نیاورد؛ «ماشه» از یکشنبه فعال می‌شود/ بازگشت مجدد ایران به فصل ۷ منشور
لحظه نهایی شدن اجرای مکانیسم ماشه؛ اعلام ساعت بازگشت تحریم‌ها
حرف‌های معنادار عراقچی پس از قطعیت اسنپ بک
شوک عراقچی همزمان با فاش شدن پیشنهاد بی‌شرمانه
بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران؛ قطع همکاری با آژانس
پهپادهای اسرائیل بر فراز محل استقرار لاریجانی
قاب عاشقانه متین ستوده برای کامران تفتی
فرانسه شکایت از ایران را پس گرفت
تصاویر هوایی تحرکات پدافندی اسرائیل برای درگیری با ایران
سرنوشت «مکانیسم ماشه» در مذاکرات نیویورک؛ قطعنامه روسیه و چین برای تعویق «اسنپ بک»
عکس‌العمل پزشکیان پس از مشاهده تاسیسات اتمی زیرزمینی جدید
دیدار علی دایی با داریوش اقبالی+ عکس
خروج قطعی ایران از ان پی تی/دیگر همکاری با آژانس برای ما موضوعیت ندارد  (۲۰۵ نظر)
سرتیپ ارتش ایران: حتی با 300 فروند F-35 هم نمی‌توانستیم با آمریکا مقابله کنیم!  (۱۳۵ نظر)
لحظه نهایی شدن اجرای مکانیسم ماشه؛ اعلام ساعت بازگشت تحریم‌ها  (۱۲۲ نظر)
قطعنامه روسیه و چین برای تمدید «اسنپ بک» رأی نیاورد؛ «ماشه» از یکشنبه فعال می‌شود/ بازگشت مجدد ایران به فصل ۷ منشور  (۱۰۷ نظر)
ویدیوی آموزش خیانت توسط خانم وکیل!  (۸۰ نظر)
تشویق ایستاده مکرون در سازمان ملل به خاطر موضعش  (۷۳ نظر)
حرف‌های معنادار عراقچی پس از قطعیت اسنپ بک  (۷۲ نظر)
آیا احمدی نژاد درباره پرونده هسته ای راست می گوید؟  (۶۹ نظر)
میگ‌های 29 به ایران رسیده، سوخو 35 هم در راه است!  (۵۸ نظر)
فیلم جشن عروسی محمد نادری خالق جناب خان  (۵۳ نظر)
هشدار انجمن گاوداران درمورد قیمت گوشت قرمز / گاوهایمان گوشت خوار شده‌اند به دادمان برسید  (۵۲ نظر)
کارشناس صداوسیما: خوشحالم مکانیزم ماشه اکنون اجرا می‌شود!  (۴۷ نظر)
لفاظی ترامپ در سازمان ملل درباره حمله به ایران + زیرنویس  (۴۶ نظر)
خوشحالی جلیلی از بازگشت تحریم‌ها  (۴۴ نظر)
درخواست ۹ نفر از فدراسیون فوتبال برای دریافت ویزای آمریکا/ قرعه‌کشی جام جهانی در واشنگتن؛ محدودیت احتمالی برای ایران!  (۴۲ نظر)
tabnak.ir/005aIu
tabnak.ir/005aIu