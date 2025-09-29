En
آیا کاکائو باعث کاهش التهاب در بدن می شود؟

با بالا رفتن سن، التهاب در بدن باقی می‌ماند و به شکل مزمن در می‌آید. این التهابِ مداوم می‌تواند خطر بسیاری از بیماری‌های وابسته به سن را افزایش دهد اما عصاره‌ کاکائو می‌تواند این روند را کُندتر کند.
مطالعات گذشته نشان داده‌اند عصاره کاکائو به دلیل فلاوانول‌های فراوانی که در آن وجود دارد، می‌تواند شاخص‌های التهابی در بدن را کاهش دهد. این ترکیبات طبیعی که در میوه‌ها، سبزیجات و چای هم موجودند، خاصیت آنتی‌اکسیدانی دارند و در کاهش التهاب، جلوگیری از لخته شدن خون و بهبود عملکرد رگ‌های خونی موثرند.

برای بررسی دقیق‌تر این ارتباط، بیمارستان بریگهام و وومنز آزمایش بالینی بلندمدت به نام «کازموس» (COSMOS) را آغاز کردند تا ببینند مکمل کاکائو چگونه بر سلامتی قلب اثر می‌گذارد و آیا می‌تواند با «التهاب پیری» (inflammaging) مقابله کند یا خیر.

متخصصان نمونه خون ۵۹۸ شرکت‌کننده ۶۰ سال به بالا را که مکمل عصاره کاکائو مصرف می‌کردند، بررسی کردند. آنها طی دو سال تغییرات چند نشانگر التهابی شامل سه پروتئین التهاب‌زا، یک پروتئین ضدالتهاب و یک پروتئین مرتبط با ایمنی را دنبال کردند.

به گزارش ایندیپندنت، آنها دریافتند پیری سالم و سلامت قلب وعروق هم‌پوشانی زیادی با هم دارند، زیرا التهاب‌های مرتبط با سن می‌تواند شریان‌ها را سخت کند و به بیماری قلبی منجر شود. به همین دلیل ما بررسی کردیم که آیا مصرف چندساله مکمل کاکائو در مقایسه با دارونما می‌تواند این التهاب را تعدیل کند یا خیر و داده‌ها نشان دادند که می‌تواند.

با این حال انجام مطالعات بیشتر و انتخاب نوع و کیفیت این مکمل، نیاز به تحقیقات دقیق‌تر و در نهایت تشخیص پزشک دارد.

