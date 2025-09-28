En
انتقام قضایی آبی‌ها از قراردادهای مشکوک

باشگاه استقلال به طور رسمی از دو مدیر پیشین این باشگاه به دلیل عقد قرارداد با بازیکنان بوسنیایی به دستگاه قضایی شکایت کرد.
کد خبر: ۱۳۳۱۱۸۸
114 بازدید

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ باشگاه استقلال در زمان احمد شهریاری به عنوان رئیس هیئت مدیره و نماینده تام‌الاختیار هلدینگ خلیج فارس و فرشید سمیعی به عنوان مدیرعامل، با دو بازیکن بوسنیایی به نام‌های کیوسفسکی و زیلیکیچ قرارداد بست. این اتفاق در فصل نقل‌وانتقالات تابستانی سال ۱۴۰۳ و هنگامی که استقلال سرمربی نداشت رخ داد.

قرارداد کیوسفسکی که به عنوان دروازه‌بان به استقلال پیوست بدون اینکه نامش در لیست آبی‌پوشان قرار بگیرد، فسخ شد. زیلیکیچ در لیست قرار گرفت، اما او هم بدون اینکه برای استقلال به میدان برود کنار گذاشته شد.

احمد شهریاری، رئیس هیئت مدیره باشگاه استقلال ۱۰ مهرماه سال گذشته در این باره گفته بود: «این دو بازیکن زمانی که سرمربی تیم برای ادامه همکاری مشکل داشت، با نظر شخصی من جذب شدند.» در واقع آن زمان مشخص نبود که جواد نکونام در استقلال می‌ماند یا خیر، اما این دو بازیکن به شکل عجیبی به استقلال پیوستند و در ادامه بعد از فسخ قرارداد به فیفا شکایت کردند و توانستند استقلال را محکوم و مبالغی را دریافت کنند.

به دنبال این اتفاق باشگاه استقلال به تازگی و به طور رسمی از این دو مدیر به دلیل عقد قرارداد با بازیکنان بوسنیایی و تحمیل ضرر چند میلیاردی شکایت کرده است. باشگاه استقلال در این شکایت که علیه احمد شهریاری و فرشید سمیعی در مجتمع قضایی باهنر به ثبت رسانده، رقم ضرر و زیان باشگاه استقلال را یک میلیون یورو اعلام کرده و به دلیل مسئولیت مدنی و مدیریتی مدیران سابق در زمان عقد قرارداد با دو بازیکن بوسنیایی، خواستار مطالبه ضرر و زیان از آنها شده است.

احمد شهریاری بازیکن بوسنیایی فسخ قرارداد باشگاه استقلال
