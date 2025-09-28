En
دیس و دیس‌بک مورایس و اسکوچیچ؛ دست برتر الوحده مقابل تراکتور!

دراگان اسکوچیچ و ژوزه مورایس، سرمربیان تیم‌های تراکتور و الوحده در نشست خبری صحبت‌های جالبی مطرح کردند. مورایس ضمن تاکید بر شناختش از فوتبال ایران، تراکتور و سرمربی این تیم، درباره مساله داوری با کنایه حرف زد.
کد خبر: ۱۳۳۱۱۸۶
| |
7 بازدید

اسکوچیچ در مورد اینکه مورایس گفته شناخت خوبی از او دارد، عنوان کرد: «من هر روز سعی می‌کنم خودم را بشناسم. من خودم نمی‌توانم بگویم خودم را می‌شناسم.»

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، تیم فوتبال تراکتور از ساعت ۱۹:۳۰ فردا در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز مقابل حریف اماراتی خود قرار می‌گیرد. تراکتوری‌ها در حالی در هفته دوم لیگ نخبگان آسیا ۲۰۲۵ برابر الوحده صف‌آرایی می‌کنند که در گام نخست مقابل شباب الاهلی دیگر تیم اماراتی به تساوی یک بر یک دست یافتند.
نکته قابل توجه این دیدار اینکه سرمربی سابق سپاهان هدایت الوحده را برعهده دارد. ژوزه مورایس که با تیم اماراتی به ایران بازگشته، در بخشی از صحبت‌هایش در نشست خبری، درباره مساله داوری با کنایه حرف زد و گفت: «هر بازی داستان خودش را دارد. نتیجه بازی فردا را نمی‌دانم، برد و باخت بستگی به شرایط دارد. برابر تراکتور، باخت، برد و مساوی داشته‌ام. تراکتور تیم خیلی خوبی است، ولی این مسابقه جزو لیگ ایران نیست و داوران هم ایرانی نیستند. باید نتیجه در زمین رقم بخورد، نه با مشکلات داوری.»

او افزود: «امیدوارم بازی خوبی را شاهد باشیم. فوتبال همیشه منصفانه نیست و همیشه تیم لایق برنده نمی‌شود. نکته مهم آمادگی روانی است. فوتبال ایران را از ابعاد مختلف می‌شناسم و این موضوع می‌تواند دست برتر را از آن ما کند. از تراکتور هم شناخت خیلی خوبی داریم. آنها مربی خیلی خوبی دارند و در دفاع و حمله قوی هستند.»

در سمت مقابل، دراگان اسکوچیچ هم صحبت‌های جالبی درباره داوری مطرح کرد و البته در ادامه به نوعی پاسخ مورایس درباره شناختش از او را هوشمندانه داد. سرمربی تراکتور گفت: «محل صحبت درباره داوری اینجا نیست. ما فقط می‌خواهیم داور عادلانه قضاوت کند. طبیعی است هر داوری ممکن است اشتباه کند، اما منظور من اشتباهات بزرگی است که در لیگ ایران حتی با وجود VAR بررسی نمی‌شود و اغلب علیه ماست. نمی‌توانم بگویم در بازی قبلی اشتباه رخ داد و نمی‌توانم اسمش را اشتباه بگذارم!»

اسکوچیچ در مورد اینکه مورایس گفته شناخت خوبی از او دارد، عنوان کرد: «من هر روز سعی می‌کنم خودم را بشناسم، اینکه ایشان گفته است که من را می‌شناسند برایم جالب بود. من خودم نمی‌توانم بگویم خودم را می‌شناسم. به آن خوبی که او من را می‌شناسند شاید من او را نشناسم.»

دراگان اسکوچیچ ژوزه مورایس تراکتور الوحده امارات لیگ قهرمانان آسیا
# دیدار پزشکیان و ترامپ # خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران
