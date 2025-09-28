به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین؛ تصاویر تازه بهترین نمای موجود از جنگنده رادارگریز J-XDS را به نمایش میگذارد. بسیاری آن را بهعنوان یکی از طرحهای نسل ششم نیروی هوایی چین میشناسند. اگر این جنگندهی بدون دم، عملیاتی شود، میتواند توازن قدرت هوایی در آسیا و حتی جهان را تغییر دهد.
یکی از ویژگیهای شاخص در تصاویر جدید، طراحی بدون دم (tailless) است. بیشتر جنگندههای نسل پنجم مانند اف-۳۵ یا جی-۲۰ چین دارای دم برای کنترل پایداری و مانور هستند. حذف دم به معنی کاهش بازتاب راداری و بهبود رادارگریزی است، اما در عوض کنترل و پایداری پروازی را دشوارتر میکند. این موضوع نشان میدهد که چین در حال آزمایش فناوریهای پیشرفتهی کنترل پرواز و موتور است.
در تصاویر، خروجی موتورهایی با تغییر بردار رانش (Thrust Vectoring) دیده میشود. این فناوری اجازه میدهد جهت نیروی خروجی موتور تغییر کند و هواپیما بدون کمک دم، در سرعت پایین یا هنگام مانورهای شدید، کنترل خود را حفظ کند. چنین قابلیتی در ترکیب با طراحی بدون دم نشان میدهد که J-XDS احتمالاً برای نبردهای نزدیک و مانورهای پیچیده هم طراحی شده است.
دیگر ویژگی مهم، ورودیهای هوای ذوزنقهای با طراحی Diverterless Supersonic Inlet (DSI) است. این نوع ورودی نیاز به جداکننده جریان را حذف میکند، در نتیجه وزن و قطعات متحرک کمتر میشوند و سطح مقطع راداری کاهش مییابد. چین قبلاً این فناوری را در جنگندهی J-۲۰ نیز بهکار برده بود.
چالش پایداری بدون دُم
در تصاویر، بالکهایی در نوک بال دیده میشوند که به نظر میرسد قابلیت چرخش (swiveling wingtip control surfaces) داشته باشند. این طراحی احتمالاً برای کمک به کنترل جانبی و پایداری در سرعتهای پایین یا مانورهای خاص به کار میرود. حذف دم نیازمند چنین نوآوریهایی برای مدیریت جریان هوا است.
در زیر دماغه، مشابه آنچه در جنگندههای مدرن غربی هم دیدهایم، سامانه Electro-Optical Target System مشاهده میشود. همچنین برآمدگیهایی در اطراف بال و پشت کابین وجود دارد که میتواند نشانگر سامانههای سنسوری توزیعشده (DAS) یا ورودیهای کمکی هوا باشد.
در برخی تصاویر جدید، دیگر خبری از Air Data Boom روی دماغه نیست، که معمولاً در نمونههای آزمایشی برای اندازهگیری جریان هوا استفاده میشود. نبود آن میتواند به معنای ورود هواپیما به فاز آزمایشهای پیشرفتهتر یا وجود نسخههای متفاوت آزمایشی باشد.
پروژههای نسل ششم غرب
ایالات متحده در حال توسعهی برنامه NGAD است که گفته میشود جنگندهای نسل ششم با طراحی ماژولار و توان رادارگریزی بالا است. اروپا نیز روی پروژه بومی خود کار میکند. هنوز روشن نیست این تصاویر متعلق به یک نمونه واقعی پروازی هستند یا صرفاً ماکت، اما صرف انتشار آنها پیامی آشکار دارد. چین میخواهد در رقابت نسل ششم حضوری پررنگ داشته باشد.
