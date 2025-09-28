En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

جنگنده بی‌دُم چین؛ کابوس جدید آمریکا!

چین با نمایش تصاویر جدید از جنگنده رادارگریز J-XDS، گامی جسورانه در رقابت نسل ششم برداشته است؛ هواپیمایی که می‌تواند توازن قدرت هوایی آسیا و جهان را به هم بریزد!
کد خبر: ۱۳۳۱۱۸۵
| |
681 بازدید

جنگنده بی‌دُم چین؛ کابوس جدید آمریکا!

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین؛ تصاویر تازه بهترین نمای موجود از جنگنده رادارگریز J-XDS را به نمایش می‌گذارد. بسیاری آن را به‌عنوان یکی از طرح‌های نسل ششم نیروی هوایی چین می‌شناسند. اگر این جنگنده‌ی بدون دم، عملیاتی شود، می‌تواند توازن قدرت هوایی در آسیا و حتی جهان را تغییر دهد.

یکی از ویژگی‌های شاخص در تصاویر جدید، طراحی بدون دم (tailless) است. بیشتر جنگنده‌های نسل پنجم مانند اف-۳۵ یا جی-۲۰ چین دارای دم برای کنترل پایداری و مانور هستند. حذف دم به معنی کاهش بازتاب راداری و بهبود رادارگریزی است، اما در عوض کنترل و پایداری پروازی را دشوارتر می‌کند. این موضوع نشان می‌دهد که چین در حال آزمایش فناوری‌های پیشرفته‌ی کنترل پرواز و موتور است.

در تصاویر، خروجی موتور‌هایی با تغییر بردار رانش (Thrust Vectoring) دیده می‌شود. این فناوری اجازه می‌دهد جهت نیروی خروجی موتور تغییر کند و هواپیما بدون کمک دم، در سرعت پایین یا هنگام مانور‌های شدید، کنترل خود را حفظ کند. چنین قابلیتی در ترکیب با طراحی بدون دم نشان می‌دهد که J-XDS احتمالاً برای نبرد‌های نزدیک و مانور‌های پیچیده هم طراحی شده است.

دیگر ویژگی مهم، ورودی‌های هوای ذوزنقه‌ای با طراحی Diverterless Supersonic Inlet (DSI) است. این نوع ورودی نیاز به جداکننده جریان را حذف می‌کند، در نتیجه وزن و قطعات متحرک کمتر می‌شوند و سطح مقطع راداری کاهش می‌یابد. چین قبلاً این فناوری را در جنگنده‌ی J-۲۰ نیز به‌کار برده بود.

چالش پایداری بدون دُم

در تصاویر، بالک‌هایی در نوک بال دیده می‌شوند که به نظر می‌رسد قابلیت چرخش (swiveling wingtip control surfaces) داشته باشند. این طراحی احتمالاً برای کمک به کنترل جانبی و پایداری در سرعت‌های پایین یا مانور‌های خاص به کار می‌رود. حذف دم نیازمند چنین نوآوری‌هایی برای مدیریت جریان هوا است.

در زیر دماغه، مشابه آنچه در جنگنده‌های مدرن غربی هم دیده‌ایم، سامانه Electro-Optical Target System مشاهده می‌شود. همچنین برآمدگی‌هایی در اطراف بال و پشت کابین وجود دارد که می‌تواند نشانگر سامانه‌های سنسوری توزیع‌شده (DAS) یا ورودی‌های کمکی هوا باشد.

در برخی تصاویر جدید، دیگر خبری از Air Data Boom روی دماغه نیست، که معمولاً در نمونه‌های آزمایشی برای اندازه‌گیری جریان هوا استفاده می‌شود. نبود آن می‌تواند به معنای ورود هواپیما به فاز آزمایش‌های پیشرفته‌تر یا وجود نسخه‌های متفاوت آزمایشی باشد.

پروژه‌های نسل ششم غرب

ایالات متحده در حال توسعه‌ی برنامه NGAD است که گفته می‌شود جنگنده‌ای نسل ششم با طراحی ماژولار و توان رادارگریزی بالا است. اروپا نیز روی پروژه بومی خود کار می‌کند. هنوز روشن نیست این تصاویر متعلق به یک نمونه واقعی پروازی هستند یا صرفاً ماکت، اما صرف انتشار آنها پیامی آشکار دارد. چین می‌خواهد در رقابت نسل ششم حضوری پررنگ داشته باشد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
ایلات متحده آمریکا اف ۳۵ جی ۲۰ جنگنده نسل ششم جنگنده مدرن غربی
خلف وعده وزیر کار / تکلیف افزایش حقوق در نیمه دوم سال چه شد؟
نسخه همیشگی علی‌آبادی برای مردم/ وقتی همه فصل‌ها در تقویم وزیر نیرو «سخت» می‌شوند!
آگهی‌های ارزان خودرو در دیوار و شیپور تله‌اند!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تصاویر پرواز جنگنده نسل شش J-50 چینی
متحدان آمریکا خرید جنگنده‌های F-۳۵ را لغو می‌کنند
هند از خرید جنگنده‌های اف-۳۵ آمریکایی منصرف شد
برچسب منتخب
# دیدار پزشکیان و ترامپ # خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
سرتیپ ارتش ایران: حتی با 300 فروند F-35 هم نمی‌توانستیم با آمریکا مقابله کنیم!
خروج قطعی ایران از ان پی تی/دیگر همکاری با آژانس برای ما موضوعیت ندارد
600 موشک شلیک شده به اسرائیل جایگزین شد / شرکت‌ها خبر ندارند قطعه موشک می‌سازند
قطعنامه روسیه و چین برای تمدید «اسنپ بک» رأی نیاورد؛ «ماشه» از یکشنبه فعال می‌شود/ بازگشت مجدد ایران به فصل ۷ منشور
لحظه نهایی شدن اجرای مکانیسم ماشه؛ اعلام ساعت بازگشت تحریم‌ها
حرف‌های معنادار عراقچی پس از قطعیت اسنپ بک
شوک عراقچی همزمان با فاش شدن پیشنهاد بی‌شرمانه
بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران؛ قطع همکاری با آژانس
فرانسه شکایت از ایران را پس گرفت
پهپادهای اسرائیل بر فراز محل استقرار لاریجانی
قاب عاشقانه متین ستوده برای کامران تفتی
تصاویر هوایی تحرکات پدافندی اسرائیل برای درگیری با ایران
سرنوشت «مکانیسم ماشه» در مذاکرات نیویورک؛ قطعنامه روسیه و چین برای تعویق «اسنپ بک»
دیدار علی دایی با داریوش اقبالی+ عکس
حرکت جالب دوربین سازمان ملل حین سخنرانی نتانیاهو
خروج قطعی ایران از ان پی تی/دیگر همکاری با آژانس برای ما موضوعیت ندارد  (۲۰۵ نظر)
سرتیپ ارتش ایران: حتی با 300 فروند F-35 هم نمی‌توانستیم با آمریکا مقابله کنیم!  (۱۳۵ نظر)
لحظه نهایی شدن اجرای مکانیسم ماشه؛ اعلام ساعت بازگشت تحریم‌ها  (۱۲۲ نظر)
قطعنامه روسیه و چین برای تمدید «اسنپ بک» رأی نیاورد؛ «ماشه» از یکشنبه فعال می‌شود/ بازگشت مجدد ایران به فصل ۷ منشور  (۱۰۷ نظر)
ویدیوی آموزش خیانت توسط خانم وکیل!  (۸۰ نظر)
تشویق ایستاده مکرون در سازمان ملل به خاطر موضعش  (۷۳ نظر)
حرف‌های معنادار عراقچی پس از قطعیت اسنپ بک  (۷۲ نظر)
آیا احمدی نژاد درباره پرونده هسته ای راست می گوید؟  (۶۹ نظر)
میگ‌های 29 به ایران رسیده، سوخو 35 هم در راه است!  (۵۸ نظر)
فیلم جشن عروسی محمد نادری خالق جناب خان  (۵۳ نظر)
هشدار انجمن گاوداران درمورد قیمت گوشت قرمز / گاوهایمان گوشت خوار شده‌اند به دادمان برسید  (۵۲ نظر)
کارشناس صداوسیما: خوشحالم مکانیزم ماشه اکنون اجرا می‌شود!  (۴۷ نظر)
لفاظی ترامپ در سازمان ملل درباره حمله به ایران + زیرنویس  (۴۶ نظر)
خوشحالی جلیلی از بازگشت تحریم‌ها  (۴۴ نظر)
درخواست ۹ نفر از فدراسیون فوتبال برای دریافت ویزای آمریکا/ قرعه‌کشی جام جهانی در واشنگتن؛ محدودیت احتمالی برای ایران!  (۴۲ نظر)
tabnak.ir/005aIj
tabnak.ir/005aIj