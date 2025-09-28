هوش مصنوعی جان یک زن را از سرطان کشنده نجات داد

به گزارش تابناک به نقل از شفقنا؛ این سیستم هوشمند، تنها چند ساعت پس از استفاده، یک ضایعه پوستی را که فرد سالها آن را نادیده گرفته بود، به عنوان ملانومای بدخیم (نوع تهاجمی سرطان پوست) با ریسک بالا شناسایی کرد.
لینزی رابرتسون، ۴۶ ساله، که به راهاندازی یک ابزار جدید غربالگری سرطان پوست مبتنی بر هوش مصنوعی در کلینیک پزشک عمومی محل کارش کمک میکرد، هرگز انتظار نداشت که خودش به یکی از اولین بیماران این سیستم تبدیل شود. این فناوری تنها چند ساعت پس از استفاده، یک خال در پوست او را با ریسک بالا علامتگذاری کرد که در نهایت به عنوان یک ملانوما تشخیص داده شد.
لینزی از نزدیک بر پیادهسازی سرویس غربالگری هوش مصنوعی نظارت داشت. کنجکاوی او را واداشت تا تکهای از پوستش را که سالها نادیده گرفته و تنها کمی تغییر رنگ داده بود، اسکن کند. او میگوید، چون خالش درد نداشت هرگز فکر نمیکرد که موضوع جدی باشد.
سیستم بلافاصله ضایعه را برای بررسی فوری علامتگذاری کرد. به دنبال این ارجاع سریع، لینزی تحت عمل جراحی جزئی قرار گرفت و چند روز بعد، ابتلای او به ملانومای بدخیم، که یک نوع تهاجمی سرطان پوست است، تأیید شد. لینزی خوشبختانه با یک عمل ثانویه موفق شد تمام سلولهای سرطانی را از بین ببرد.
لینزی اکنون از مردم میخواهد که تغییرات پوستی خود را نادیده نگیرند و میگوید: اگر این فناوری را در محل کارم امتحان نمیکردم، معلوم نبود چه اتفاقی برایم میافتاد.
این سیستم که توسط شرکت اسکین آنالیتیکس توسعه یافته، از هوش مصنوعی برای تجزیه و تحلیل تصاویر ضایعات پوستی استفاده میکند. نحوه کار به این صورت است که کارکنان بهداشت و درمان با استفاده از یک گوشی هوشمند که به یک لنز بزرگنمایی باکیفیت مجهز شده، از ضایعه عکس میگیرند. تصاویر توسط هوش مصنوعی بررسی میشوند و هر ضایعهای که به عنوان خطرناک تشخیص داده شود، برای بررسی نهایی به متخصص پوست ارسال میگردد.
این شرکت ادعا میکند که نرمافزار آنها در رد تشخیص ملانوم ۹۹.۹ درصد دقت دارد و نخستین هوش مصنوعی در جهان است که به طور قانونی برای تشخیص سرطان بدون حضور پزشک مجاز شده است.
این فناوری که از سال ۲۰۲۰ تاکنون بیش از ۱۷۰،۰۰۰ بیمار را در سیستم درمانی بریتانیا غربالگری کرده است، بخشی از برنامه دولت برای تبدیل سیستم درمانی به مجهزترین سیستم سلامت جهان با هوش مصنوعی است.
با توجه به آمار بالای ابتلا به ملانوم در بریتانیا (سالانه بیش از ۱۷،۰۰۰ نفر) و زمانهای طولانی انتظار برای تشخیص (که تنها نیمی از بیماران در حال حاضر در بازه ۲۸ روز تشخیص داده میشوند)، حامیان تکنولوژی هوش مصنوعی معتقدند این فناوری میتواند با کاهش زمان انتظار، مراقبت سریعتر و هوشمندانهتری را برای بیماران فراهم کند.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید