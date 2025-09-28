قتل مرموز مرد معتاد در خانه برادرزن

به گزارش تابناک به نقل از اعتماد آنلاین؛ دو سال قبل پسر جوانی با مراجعه به پلیس آگاهی شهریار عنوان کرد که پدرش چند روزی است ناپدید شده و تلفن همراهش نیز خاموش است.
او گفت: پدر ۶۰سالهام اعتیاد دارد و مدتی در خانه داییام زندگی میکرد. روز گذشته بعد از چند روز بی خبری با تلفنش تماس گرفتم که خاموش بود. تصمیم گرفتم به خانه داییام بروم تا جویای حال پدرم شوم. وقتی به آنجا رسیدم داییام با دیدن من مضطرب شد. او داشت خانه را تمیز میکرد و به من اجازه نداد وارد خانهاش شوم، اما متوجه چند لکه خون شدم و شک کردم. بعد هم با عجله گفت پدرت چند روزی است که از خانه من رفته و خبری از او ندارم.
با این شکایت ماموران تحقیقات خود را آغاز کردند و سرانجام دایی ۶۶ساله بازداشت شد.
متهم بعد از دستگیری و انتقال به پلیس آگاهی گفت: دو روز قبل از اینکه خواهرزادهام به خانه من بیاید برای انجام کاری به جایی رفته بودم، اما وقتی به خانهام برگشتم شوهرخواهرم در خانه نبود و خبری از او ندارم.
بررسی دوربینهای مداربسته نشان داد متهم شب قبل از این ماجرا در تاریکی شب جسدی را از داخل خانهاش بیرون برده و نیمساعت بعد به خانه برگشته است.
با مشخص شدن این موضوع متهم بار دیگر تحت بازجویی قرار گرفت، اما این بار با طرح موضوعی جدید گفت: برای کاری از خانهام بیرون رفته بودم و وقتی برگشتم با جسد خونین شوهرخواهرم وسط اتاق روبهرو شدم. از ترس اینکه پای من به این ماجرا کشیده شود بهسرعت جسد را از خانهام بیرون بردم و بعد هم سعی کردم آثار جنایت و خون او را پاک کنم، اما خواهرزادهام از راه رسید و سراغ پدرش را گرفت. من از ترسم اجازه ندادم وارد خانه شود.
متهم در بازجوییهای بعدی وقتی در برابر مستندات پلیس قرار گرفت بهناچار به قتل اعتراف کرد و گفت: شوهرخواهرم بعد از مرگ خواهرم به خاطر دوستی قدیمیای که با هم داشتیم مدتی با من زندگی میکرد، اما چون اعتیاد داشت از رفتارش خسته شده بودم و هربار به پسرش میگفتم او را از خانه من ببر، توجهی نمیکرد تا اینکه روز حادثه او را با چاقو کشتم و شبانه جسدش را به خرابهای نزدیک خانهام بردم و رها کردم.
با تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست قتل عمد برای متهم، پرونده برای رسیدگی به شعبه ۱۱ دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.
در جلسه رسیدگی اولیای دم درخواست قصاص کردند. وقتی نوبت به متهم رسید، گفت: اتهام را قبول ندارم. من و شوهرخواهرم دوست بودیم. بچههایش او را کشتهاند و میخواهند گردن من بیندازند. زمان حادثه اصلاً در خانه نبودم. وقتی رسیدم جسد را دیدم و همان موقع پسر مقتول آمد. او نقشه کشیده بود که قتل را گردن من بیندازد. من چنین چیزی را قبول ندارم.
در پایان حکم قصاص برای متهم صادر شد و پرونده به منظور رسیدگی به دیوان عالی کشور رفت، اما در دیوان، اعتراض متهم پذیرفته شد. به این ترتیب پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه همعرض بازگردانده شد.
