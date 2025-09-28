En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

قتل مرموز مرد معتاد در خانه برادرزن

حکم قصاص مرد میانسال به اتهام قتل شوهرخواهرش از سوی دیوان عالی کشور نقض و پرونده برای رسیدگی به شعبه هم‌عرض فرستاده شد.
کد خبر: ۱۳۳۱۱۷۲
| |
3 بازدید
قتل مرموز مرد معتاد در خانه برادرزن

به گزارش تابناک به نقل از اعتماد آنلاین؛ دو سال قبل پسر جوانی با مراجعه به پلیس آگاهی شهریار عنوان کرد که پدرش چند روزی است ناپدید شده و تلفن همراهش نیز خاموش است.

او گفت: پدر ۶۰ساله‌ام اعتیاد دارد و مدتی در خانه دایی‌ام زندگی می‌کرد. روز گذشته بعد از چند روز بی خبری با تلفنش تماس گرفتم که خاموش بود. تصمیم گرفتم به خانه دایی‌ام بروم تا جویای حال پدرم شوم. وقتی به آنجا رسیدم دایی‌ام با دیدن من مضطرب شد. او داشت خانه را تمیز می‌کرد و به من اجازه نداد وارد خانه‌اش شوم، اما متوجه چند لکه خون شدم و شک کردم. بعد هم با عجله گفت پدرت چند روزی است که از خانه من رفته و خبری از او ندارم.

با این شکایت ماموران تحقیقات خود را آغاز کردند و سرانجام دایی ۶۶ساله بازداشت شد.

متهم بعد از دستگیری و انتقال به پلیس آگاهی گفت: دو روز قبل از اینکه خواهرزاده‌ام به خانه من بیاید برای انجام کاری به جایی رفته بودم، اما وقتی به خانه‌ام برگشتم شوهرخواهرم در خانه نبود و خبری از او ندارم.

بررسی دوربین‌های مداربسته نشان داد متهم شب قبل از این ماجرا در تاریکی شب جسدی را از داخل خانه‌اش بیرون برده و نیم‌ساعت بعد به خانه برگشته است.

با مشخص شدن این موضوع متهم بار دیگر تحت بازجویی قرار گرفت، اما این بار با طرح موضوعی جدید گفت: برای کاری از خانه‌ام بیرون رفته بودم و وقتی برگشتم با جسد خونین شوهرخواهرم وسط اتاق روبه‌رو شدم. از ترس اینکه پای من به این ماجرا کشیده شود به‌سرعت جسد را از خانه‌ام بیرون بردم و بعد هم سعی کردم آثار جنایت و خون او را پاک کنم، اما خواهرزاده‌ام از راه رسید و سراغ پدرش را گرفت. من از ترسم اجازه ندادم وارد خانه شود.

متهم در بازجویی‌های بعدی وقتی در برابر مستندات پلیس قرار گرفت به‌ناچار به قتل اعتراف کرد و گفت: شوهرخواهرم بعد از مرگ خواهرم به خاطر دوستی قدیمی‌ای که با هم داشتیم مدتی با من زندگی می‌کرد، اما چون اعتیاد داشت از رفتارش خسته شده بودم و هربار به پسرش می‌گفتم او را از خانه من ببر، توجهی نمی‌کرد تا اینکه روز حادثه او را با چاقو کشتم و شبانه جسدش را به خرابه‌ای نزدیک خانه‌ام بردم و رها کردم.

با تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست قتل عمد برای متهم، پرونده برای رسیدگی به شعبه ۱۱ دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.

در جلسه رسیدگی اولیای دم درخواست قصاص کردند. وقتی نوبت به متهم رسید، گفت: اتهام را قبول ندارم. من و شوهرخواهرم دوست بودیم. بچه‌هایش او را کشته‌اند و می‌خواهند گردن من بیندازند. زمان حادثه اصلاً در خانه نبودم. وقتی رسیدم جسد را دیدم و همان موقع پسر مقتول آمد. او نقشه کشیده بود که قتل را گردن من بیندازد. من چنین چیزی را قبول ندارم.

در پایان حکم قصاص برای متهم صادر شد و پرونده به منظور رسیدگی به دیوان عالی کشور رفت، اما در دیوان، اعتراض متهم پذیرفته شد. به این ترتیب پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض بازگردانده شد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
بازجویی متهم قتل قصاص اعتیاد شوهرخواهر
خلف وعده وزیر کار / تکلیف افزایش حقوق در نیمه دوم سال چه شد؟
نسخه همیشگی علی‌آبادی برای مردم/ وقتی همه فصل‌ها در تقویم وزیر نیرو «سخت» می‌شوند!
آگهی‌های ارزان خودرو در دیوار و شیپور تله‌اند!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
درگیری خانوادگی به فاجعه‌ای خونین ختم شد
اجرای حکم قصاص قاتل زن و کودک ۵ ساله در بابل
شمارش معکوس برای قصاص قاتل الهه حسین‌نژاد
برچسب منتخب
# دیدار پزشکیان و ترامپ # خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
سرتیپ ارتش ایران: حتی با 300 فروند F-35 هم نمی‌توانستیم با آمریکا مقابله کنیم!
خروج قطعی ایران از ان پی تی/دیگر همکاری با آژانس برای ما موضوعیت ندارد
600 موشک شلیک شده به اسرائیل جایگزین شد / شرکت‌ها خبر ندارند قطعه موشک می‌سازند
قطعنامه روسیه و چین برای تمدید «اسنپ بک» رأی نیاورد؛ «ماشه» از یکشنبه فعال می‌شود/ بازگشت مجدد ایران به فصل ۷ منشور
لحظه نهایی شدن اجرای مکانیسم ماشه؛ اعلام ساعت بازگشت تحریم‌ها
حرف‌های معنادار عراقچی پس از قطعیت اسنپ بک
شوک عراقچی همزمان با فاش شدن پیشنهاد بی‌شرمانه
بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران؛ قطع همکاری با آژانس
فرانسه شکایت از ایران را پس گرفت
قاب عاشقانه متین ستوده برای کامران تفتی
پهپادهای اسرائیل بر فراز محل استقرار لاریجانی
تصاویر هوایی تحرکات پدافندی اسرائیل برای درگیری با ایران
سرنوشت «مکانیسم ماشه» در مذاکرات نیویورک؛ قطعنامه روسیه و چین برای تعویق «اسنپ بک»
دیدار علی دایی با داریوش اقبالی+ عکس
حرکت جالب دوربین سازمان ملل حین سخنرانی نتانیاهو
خروج قطعی ایران از ان پی تی/دیگر همکاری با آژانس برای ما موضوعیت ندارد  (۲۰۵ نظر)
سرتیپ ارتش ایران: حتی با 300 فروند F-35 هم نمی‌توانستیم با آمریکا مقابله کنیم!  (۱۳۵ نظر)
لحظه نهایی شدن اجرای مکانیسم ماشه؛ اعلام ساعت بازگشت تحریم‌ها  (۱۲۲ نظر)
قطعنامه روسیه و چین برای تمدید «اسنپ بک» رأی نیاورد؛ «ماشه» از یکشنبه فعال می‌شود/ بازگشت مجدد ایران به فصل ۷ منشور  (۱۰۷ نظر)
ویدیوی آموزش خیانت توسط خانم وکیل!  (۸۰ نظر)
تشویق ایستاده مکرون در سازمان ملل به خاطر موضعش  (۷۳ نظر)
حرف‌های معنادار عراقچی پس از قطعیت اسنپ بک  (۷۲ نظر)
آیا احمدی نژاد درباره پرونده هسته ای راست می گوید؟  (۶۹ نظر)
میگ‌های 29 به ایران رسیده، سوخو 35 هم در راه است!  (۵۸ نظر)
فیلم جشن عروسی محمد نادری خالق جناب خان  (۵۳ نظر)
هشدار انجمن گاوداران درمورد قیمت گوشت قرمز / گاوهایمان گوشت خوار شده‌اند به دادمان برسید  (۵۲ نظر)
کارشناس صداوسیما: خوشحالم مکانیزم ماشه اکنون اجرا می‌شود!  (۴۷ نظر)
لفاظی ترامپ در سازمان ملل درباره حمله به ایران + زیرنویس  (۴۶ نظر)
خوشحالی جلیلی از بازگشت تحریم‌ها  (۴۴ نظر)
درخواست ۹ نفر از فدراسیون فوتبال برای دریافت ویزای آمریکا/ قرعه‌کشی جام جهانی در واشنگتن؛ محدودیت احتمالی برای ایران!  (۴۲ نظر)
tabnak.ir/005aIW
tabnak.ir/005aIW