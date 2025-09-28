دیدار دبیرکل ملی المپیک با مدیر رسانه آسیا

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی کیته ملی المپیک؛ در این دیدار دکتر علی نژاد ضمن ابراز خوشحالی از برگزاری رویداد فان ران در ایران در راستای معرفی بازیهای آسیایی آیچی – ناگویا و خوش آمد گویی به هیات حاضر در ایران اظهار داشت: ایران کشور بزرگی است و ورزش قدرتمند وقوی دارد، ما از این فرصت برای معرفی کشور ایران و ورزش آن استقبال میکنیم و هماهنگی کامل با ستاد برگزاری بازیهای آسیایی و شورای المپیک آسیا در برگزاری رویداد تفریحی فان ران داریم.
دبیرکل کمیته ملی المپیک در ادامه با تاکید بر پتانسیلهای ویژه کشور ایران اظهار داشت: ما آمادگی داریم که جلسات مهم در سطح قاره کهن را میزبانی کنیم و در این خصوص امکانات لازم نیز برای حضور میهمانان مهیا میباشد و حتی بزرگترین آکادمی کشتی دنیا را داریم.
علی نژاد با اشاره به در پیش بودن دو رویداد ورزشی بزرگ – بازیهای آسیایی جوانان بحرین و کشورهای اسلامی ریاض اظهار داشت: کاروانهای ورزشی ما در سطح نوجوانان و بزرگسالان برای حضور در این دو آوردگاه بزرگ آماده میباشند بخصوص که ارتباط و تعامل خوبی با شورای المپیک آسیا داشته و این ارتباط خوب قابل توجه است و با توجه به جایگاهی و قدمتی که ورزش ایران در جهان دارد میتوانیم کرسیهای خوبی در آسیا کسب کنیم.
در ادامه جین جوجیان مسئول رسانههای شورای المپیک آسیا ضمن ابراز خرسندی از حضور در تهران برای سومین بار افزود: امیدواریم برنامه فان ران بر اساس برنامه ریزیهای صورت گرفته شما به خوبی برگزار گردد چرا که همواره برای این مراسم تدارکات مناسبی تدارک میبینید.
وی افزود:ورزش ایران در برخی رشتهها جزو قدرتهای جهانی بوده و برای کاروانهای ورزشی شما در رویدادهای پیش روآرزوی موفقیت دارم.
