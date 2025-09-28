به گزارش تابناک به نقل از آنا؛ مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال بعد از مسابقات کافا در جمع خبرنگاران خبر داد که به زودی کادرفنی تیم ملی فوتبال با یک مربی خوب و بزرگ تقویت میشود. پیش از این هم خود امیر قلعه نویی سرمربی تیم ملی تاکید کرده بود به فکر تقویت کادرش است.
امیر قلعه نویی رزومه مربی مورد نظرش را به فدراسیون فوتبال ارائه کرده و مقدمات حضور این مربی در حال فراهم شدن است. البته این مربی به فیفادی مهر نمیرسد و از فیفا دی آبان در کنار تیم ملی خواهد بود.
این مربی یکی از دستیاران ژوزه مورینیو در سالهای اخیر بوده و در رزومه کاری او مربیگری در تیمهای بزرگ اروپایی دیده میشود.
