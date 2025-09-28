به گزارش تابناک به نقل از روابط‌ عمومی بانک صادرات ایران، محسن سیفی مدیرعامل بانک صادرات ایران ضمن بازدید از بخش‌های مختلف نمایشگاه الکامپ از جمله مهمترین اپراتورهای تلفن همراه کشور، در دیدار با علیرضا رفیعی مدیرعامل شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل، تفاهم‌نامه توسعه همکاری با این شرکت را امضا و بر تداوم همکاری بانک صادرات ایران با شرکت‌های بزرگ فناوری اطلاعات کشور برای توسعه زیرساخت‌ها تأکید کرد.

وی در جمع خبرنگاران با اشاره به امضای تفاهم‌نامه این بانک با شرکت ایرانسل گفت: بانک صادرات ایران به عنوان یکی از بانک‌های بزرگ کشور افتخار دارد که در زمینه توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و فعالیت‌های مربوط به ICT و IT در کنار شرکت‌های بزرگ کشور ایستاده است.

سیفی توسعه فعالیت‌ها و همکاری‌ها در زمینه عملیاتی کردن خدمات پرداخت‌های موبایلی در قالب تفاهم‌نامه سه‌جانبه را نیز مورد توجه قرار داد و افزود: در زمینه توسعه خدمات نوین برای مجموعه بانک صادرات ایران و ایرانسل توافقات مناسبی صورت گرفته است.

وی همچنین تسریع در روند تغییرات حوزه فناوری اطلاعات را نیز خاطرنشان کرد و افزود: بخش فناوری اطلاعات در بانک صادرات ایران همزمان با پیشرفت تکنولوژی و تغییر ذائقه و نیاز مشتریان، در حال تغییر و پیشرفت است و امیدواریم که بتوانیم به نیازهای مالی و بانکی مشتریان و مخاطبان به ویژه در حوزه مبادلات پولی و پرداخت‌های موبایلی نوین، به نحوه شایسته‌ای پاسخ دهیم.

بنابراین گزارش، توسعه همکاری‌ها و افزایش تعاملات في‌مابين در زمينه‌هاي مرتبط و ارائه انواع خدمات ارتباطی و زیرساختی و سرویس های توانمندساز دیجیتال از سمت اپراتور به بانک صادرات و ارائه خدمات مالي و بانكي (ریالی و ارزی)، اعطاي انواع تسهيلات، گشايش اعتبارات اسنادي ریالی و ارزی(دیداری و مدت‌دار)، صدور انواع ضمانت نامه ریالی و ارزی، ارائه خدمت صدور سفته، برات و چک بصورت برخط و آنلاین با اتصال فنی به وب سرویس ها و API‌ های مربوطه، پذیرش رکن ضامن جهت صدور گواهی سپرده خاص، انتشار اوراق صکوک، تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی درقالب اوراق گام و ... براي ایرانسل و شركت‌های معرفی‌شده متناسب با عملکرد هر یک و نیز ارائه خدمات بانکی به کارکنان معرفی‌ شده از سوی شرکت در چارچوب قوانين و مقررات جاری بانك و سیاست‌های اعتباری و ضوابط ناظر بر تخصیص اعتبار هر سال و ضوابط ابلاغی از سوی بانک مرکزی، مهمترین محورهای این تفاهم‌نامه است.

همچنین بر اساس تفاهم‌نامه سه‌جانبه امضا شده بین بانک صادرات ایران، ایرانسل و شرکت پرداخت الکترونیک سپهر که به امضای مدیران عامل، محسن سیفی، علی‌رضا رفیعی و احمد پیشگاه‌زاده، رسید، توسعه همکاری فناورانه و بانکی، طراحی و اجرای خدمات نوین پرداخت موبایلی مبتنی بر شماره تلفن همراه مشترکین ایرانسل مورد توافق قرار گرفت.

مدیرعامل بانک صادرات ایران همچنین در بازدید از غرفه سایر اپراتورهای ارتباطی کشور از جمله همراه اول، رایتل، شرکت گروه فن‌آوا، شرکت شاتل و شرکت مخابرات ایران با مدیران این شرکت‌ها دیدار و راه‌های توسعه همکاری با این شرکت‌ها را بررسی کرد.