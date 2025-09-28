دومین مرحله واریز سود سهام عدالت ۱۴۰۲ پس از ماه‌ها تأخیر در روز‌های پایانی هفته انجام می‌شود. بر اساس اعلام وزارت اقتصاد و سازمان بورس، بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان سود سهام عدالت به حساب مشمولان واریز خواهد شد.

پس از ماه‌ها انتظار و تأخیر در پرداخت سود سهام عدالت، سرانجام دومین مرحله از این سود در روز‌های آینده به حساب مشمولان واریز خواهد شد. این خبر را دیروز مدنی‌زاده وزیر اقتصاد، اعلام کرد و گفت که پرداخت سود سهام عدالت تا پایان هفته جاری قطعی است.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ اولین مرحله از سود سهام عدالت مربوط به عملکرد سال مالی ۱۴۰۲ در اواخر سال گذشته به حساب میلیون‌ها سهامدار واریز شد. اما بخش عمده‌ای از این سود به دلیل تعلل برخی شرکت‌ها و هلدینگ‌های بزرگ، همچنان معطل مانده و واریز آن با تأخیر چند ماهه مواجه شد.

مدنی‌زاده پیش‌تر نیز در مردادماه وعده داده بود که رئیس‌جمهور در هفته دولت خبر خوشی درباره سهام عدالت اعلام خواهد کرد؛ وعده‌ای که بی‌سرانجام ماند. با این حال، اظهارات تازه وزیر اقتصاد نشان می‌دهد که این‌بار پرداخت سود جدی‌تر دنبال می‌شود و سهامداران باید در روز‌های آینده منتظر واریزی جدید باشند.

در این میان، نقش هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس پررنگ‌تر از سایر شرکت‌ها بوده است. این شرکت طی ماه‌های مرداد و شهریور حدود ۷۲۰۰ میلیارد تومان از سود سهام عدالت را پرداخت کرده و در مجموع رقم پرداختی خود را به ۱۳۷۰۰ میلیارد تومان رسانده است. این اقدام، بخش مهمی از منابع لازم برای واریز سود در روز‌های آتی را تأمین کرده است.

۵۰ هزار میلیارد تومان سود سهام عدالت در راه است

مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار نیز امروز خبر داد که در مجموع ۵۰ هزار میلیارد تومان سود سهام عدالت در پایان هفته جاری بین مشمولان توزیع خواهد شد. به گونه ای که به حساب هر فرد مشمول، بین ۸۰۰ تا یک میلیون تومان سود سهام واریز می‌شود.

از این رقم، ۴۴ هزار میلیارد تومان مربوط به سود عملکرد سال مالی ۱۴۰۲ شرکت‌های سرمایه‌پذیر و حدود ۶ هزار میلیارد تومان نیز ناشی از عواید سود سهام عدالت است. این سود به حساب دارندگانی واریز می‌شود که اطلاعات خود را در سامانه سجام تکمیل کرده‌اند.

بنابراین سود تعلق گرفته به مبالغ واریزی سود سهام عدالت به حساب شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به مبلغ ۶ هزار میلیارد تومان نیز به حساب مردم واریز می شود.

سه مرحله‌ای شدن واریزی‌ها؟

طبق روال سال گذشته، سود سهام عدالت به صورت سه مرحله‌ای پرداخت خواهد شد. مدیر نظارت بر ناشران تأکید کرده است که هنوز حدود ۷ هزار میلیارد تومان از سود سال مالی ۱۴۰۲ توسط برخی شرکت‌ها به حساب شرکت سپرده‌گذاری واریز نشده است و این مبلغ همراه با قسط نخست سود سال مالی ۱۴۰۳ در مرحله بعدی به مشمولان پرداخت خواهد شد.

۷ همتی که هنوز واریز نشده است

یک مقام آگاه در گفت‌و‌گو با «تابناک» اعلام کرد: حدود ۷ هزار میلیارد تومان باقیمانده از سود سهام عدالت سال مالی ۱۴۰۲ مربوط به شرکت‌هایی است که مدعی‌اند از دولت مطالبات دارند و به همین دلیل در پرداخت سود سهام عدالت تعلل کرده‌اند. به گفته این منبع مطلع، چهار شرکت به نام های فولاد مبارکه، فولاد آلیاژی ایران، مخابرات و هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس سهم عمده‌ای از این بدهی را به خود اختصاص داده‌اند، در حالی‌که طبق قانون باید تا پایان خردادماه سود سهام عدالت را تسویه می‌کردند.

به گزارش تابناک؛ در مرحله نخست پرداخت سود سهام عدالت سال مالی ۱۴۰۲، دارندگان سبد‌های ۴۹۲ هزار تومانی، ۵۳۲ هزار تومانی و یک میلیون تومانی به ترتیب ۷۴۴ هزار تومان، ۸۰۵ هزار تومان و یک میلیون و ۵۱۳ هزار تومان دریافت کردند. حالا با آغاز دومین مرحله و توزیع ۵۰ هزار میلیارد تومان، بیش از ۴۴ میلیون سهامدار عدالت چشم‌انتظار واریز مبالغ جدید هستند.