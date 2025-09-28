En
لاریجانی پیام رهبر انقلاب را به نعیم قاسم رساند

حزب الله لبنان از دیدار «علی لاریجانی» با شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزب الله در بیروت خبر داد.
کد خبر: ۱۳۳۱۱۳۵
| |
708 بازدید

لاریجانی در دیدار با شیخ قاسم: ایران آماده حمایت از لبنان و مقاومت است

 

روابط عمومی حزب‌الله لبنان در بیانیه‌ای اعلام کرد: دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران امروز با دبیرکل حزب‌الله لبنان دیدار کرد.

به گزارش تابناک، در این بیانیه آمده است: «علی لاریجانی» دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران امروز با «نعیم قاسم» دبیرکل حزب‌الله لبنان با حضور «مجتبی امانی» سفیر ایران در بیروت دیدار کرد.

لاریجانی بر حمایت ایران از لبنان و مقاومت آن بنا به سفارشات آیت‌الله «سید علی خامنه‌ای» رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران تاکید کرد و گفت که ایران آماده حمایت از لبنان و مقاومت آن در تمام سطوح است.

شیخ نعیم قاسم از رهبری، دولت و ملت ایران به خاطر تسلیت آنها در سالروز شهادت «سید حسن نصرالله» و «هاشم صفی الدین» و به خاطر حمایت ایران از لبنان و مقاومت آن تشکر کرد.

طبق گزارش المنار، وی تاکید کرد که لبنان در مقابل چالش‌ها و تهدیدات آمریکا و اسرائیل پایدار است و ملت مقاوم در درجه بالایی از عزت و حمایت از آزادی و استقلال هستند و کسی که مواضع جسورانه مردم را می‌بیند می‌فهمد که در مقابله با دشمن اسرائیلی پیروزی هم‌پیمان آنهاست.

وی افزود: حزب‌الله آماده همکاری با کسانی است که در برابر دشمن اسرائیلی می‌ایستند؛ دشمنی که خطری برای همه و برای ملت‌ها نظام‌ها و مقاومت است. ما ایمان داریم که که این سلطه‌گری متجاوزانه اسرائیل با این پایداری درخشان در مقابله با آن پایانی خوار و ذلیلانه خواهد داشت.

