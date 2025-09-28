تأکید روسیه بر عدم قصد حمله به اروپا

سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه روز شنبه در سخنرانی خود در جریان مباحثات سیاسی عمومی هشتادمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، اعلام کرد که این کشور هیچگاه قصد حمله به هیچیک از کشورهای عضو ناتو و اتحادیه اروپا را نداشته و ندارد.
به گزارش تابناک؛ لاوروف گفت: روسیه نه در گذشته و نه اکنون هیچگونه قصدی برای حمله به ناتو و اتحادیه اروپا نداشته است. البته هرگونه تجاوز علیه کشور ما با پاسخی قاطع روبهرو خواهد شد.
وی تأکید کرد که مقامات ناتو و اتحادیه اروپا نباید هیچ تردیدی داشته باشند که هرگونه تجاوز علیه روسیه پاسخی قاطع دریافت خواهد کرد.
پیشتر ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، اعلام کرده بود که ناتو و اتحادیه اروپا همچنان به تحریک هیاهو درباره طرحهای ادعایی روسیه برای حمله به اروپا ادامه میدهند.
به گفته او، هر انسان عاقلی بهخوبی درک میکند که روسیه هیچ تمایلی برای حمله به هیچ کشوری ندارد.
هشدار لاوروف درباره حمله به اهدافی در حریم هوایی روسیه
وزیر امور خارجه روسیه در عین حال هشدار داد: اگر تلاشی برای سرنگونی هر هواپیما یا پهپادی در حریم هوایی کشور ما صورت بگیرد، فکر میکنم افرادی که مرتکب چنین نقض فاحش تمامیت ارضی ما شوند، بهشدت پشیمان خواهند شد.
وی افزود که در دیپلماسی علنی از ابزارها، روشها و شیوههای مختلفی استفاده میشود و همین موضوع در خصوص سخنان رئیسجمهور آمریکا، دونالد ترامپ که مجوز سرنگونی هواپیماها و پهپادهای روسی را صادر کرده، نیز صدق میکند.
سرگئی لاوروف در توضیح حادثه حضور پهپادهای ناشناس در آسمان لهستان، یادآور شد که برد پروازی پهپادهایی که لاشه آنها ممکن است در خاک لهستان سقوط کرده باشد، کمتر از فاصله مرز روسیه تا این کشور است.
به گفته وی، روسیه در همان روز حادثه پیشنهاد داد که از طریق وزارت دفاع دیداری برگزار شده و مقامات نظامی دو کشور این وضعیت را بررسی کنند، ولی پاسخی دریافت نکرد.
نگرانی روسیه از اظهارات مقامات اروپایی در خصوص جنگ جهانی سوم
وزیر خارجه روسیه یادآور شد که مسکو از اظهارات رهبران کشورهای غربی درباره احتمال وقوع جنگ جهانی سوم نگران است.
وی گفت: این موضوع زمانی نگرانکنندهتر میشود که برخی از سیاستمداران در بروکسل و تعدادی از پایتختهای کشورهای اتحادیه اروپا و ناتو، بهطور جدی شروع به صحبت درباره جنگ جهانی سوم به عنوان یک سناریوی محتمل میکنند.
لاوروف همچنین از تلاشها برای احیای نازیسم در اروپا و نظامیسازی کشورهای غربی تحت شعارهای ضدروسی سخن گفته و تأکید کرد: نباید در شرایط کنونی، درسهای گذشته فراموش شوند.
ادامه تلاشها برای تقسیم جهان به «خودی» و «غیرخودی»
رئیس دستگاه دیپلماسی روسیه اشاره کرد که در حال حاضر تلاشها برای تقسیم جهان به «خودی» و «غیرخودی» همچنان ادامه دارد.
لاوروف در سخنرانی خود در مجمع عمومی گفت: اصولی که توسط بنیانگذاران سازمان ما در منشور آن توافق شد، تا امروز بهعنوان چراغی روشن برای همکاری بینالمللی عمل میکنند. این اصول بازتابدهنده تجربه چند قرن همزیستی کشورها هستند و در دوران چندقطبی نیز همچنان اهمیت کامل خود را حفظ کردهاند. تنها کافی است همه کشورهای عضو بدون استثنا این اصول را بهطور کامل و درهمتنیده رعایت کنند.
وی همچنین به ریشه مشکل اشاره کرد و گفت: این مسئله در تلاشها برای تقسیم جهان به «دموکراسیها» و «اقتدارگراها»، به «باغ شکوفا» و «جنگل»، به کسانی که «بر سر میز» هستند و کسانی که «در رزرو» قرار دارند، نهفته است.
لاوروف افزود: این رویکرد به ایجاد «یک میلیارد طلایی» منجر میشود که بقیه کشورها باید منافع آن را تأمین کنند.
وزیر خارجه روسیه تأکید کرد که مسکو بر رعایت اصل برابری اصرار دارد؛ اصلی که به باور او، ضامن ایجاد نظم عادلانه جهانی است، جایی که همه کشورها بدون توجه به قدرت نظامی، جمعیت، قلمرو و اقتصاد، بتوانند جایگاه شایسته خود را داشته باشند.
لاوروف احتمال بازگشت به مدل امنیتی یورو آتلانتیک را رد کرد
وزیر امور خارجه روسیه تاکید کرد که بازگشت به مدل امنیتی یورو آتلانتیک در اروپا پس از پایان درگیری نظامی در اوکراین غیرممکن است.
او گفت: رفتار غرب مدل امنیتی یورو آتلانتیک مبتنی بر ناتو، اتحادیه اروپا و سازمان امنیت و همکاری اروپا را بیمعنا کرده و ما هیچ چشماندازی برای احیای این مدل در اروپا به شکل سابق آن نمیبینیم.
سرگئی لاوروف یادآور شد که کشورهای عضو ناتو نه تنها روسیه و چین را تهدید میکنند، بلکه تلاش دارند کل اوراسیا را در یک «محاصره نظامی» قرار دهند.
وی افزود: این مرحله جدید از گسترشطلبی توسط رهبری ناتو با شعار «تفکیکناپذیری امنیت یورو آتلانتیک و هند و اقیانوس آرام» توجیه میشود و تحت این شعار تلاش میکنند کل اوراسیا را در محاصره نظامی قرار دهند.
به گفته وی، در «طرحهای تقابلی» کشورهای بیشتری درگیر میشوند و ناتو که پیشتر در اروپا حضور پررنگی داشته، اکنون به اقیانوس آرام، دریای جنوبی چین و تنگه تایوان نفوذ کرده و «سازوکارهای جهانی» اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (آسهآن) را تضعیف کرده و «تهدیداتی نه تنها علیه چین و روسیه بلکه برای دیگر کشورهای منطقه» ایجاد میکند.
لاوروف تأکید کرد: در بحثهای مربوط به اصلاحات جهانی، نمیتوان وخامت اوضاع در حوزه امنیت بینالمللی را نادیده گرفت.
وی گفت: یکی از دلایل اصلی این وضعیت «تلاش برای حفظ هژمونی با تکیه بر قدرت نظامی» است.
