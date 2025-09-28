En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز 6 مهرماه

شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز با جهش ۶۱ هزار واحدی به ۲ میلیون و ۶۳۹ هزار واحد رسید
کد خبر: ۱۳۳۱۱۲۹
| |
521 بازدید
|
۲
شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز 6 مهرماه

به گزارش تابناک؛ شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز با جهش ۶۱ هزار واحدی به ۲ میلیون و ۶۳۹ هزار واحد رسید

اشتراک گذاری
برچسب ها
بورس بازار بورس بازار سرمایه شاخص کل شاخص سهام سرمایه داران خبر فوری
خلف وعده وزیر کار / تکلیف افزایش حقوق در نیمه دوم سال چه شد؟
نسخه همیشگی علی‌آبادی برای مردم/ وقتی همه فصل‌ها در تقویم وزیر نیرو «سخت» می‌شوند!
آگهی‌های ارزان خودرو در دیوار و شیپور تله‌اند!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
رشد ۴۵ هزار واحدی شاخص کل بورس
شاخص کل بورس در بازار معاملات امروز 30 شهریور
ریزش ۱۵ هزار واحدی شاخص بورس
شاخص کل بورس امروز ۱۸ اسفند ماه
شاخص کل بورس در معاملات امروز 29 شهریور
شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز 6 خرداد
شاخص کل بورس در معاملات امروز 15 اسفندماه
پیش‌بینی بازار سهام امروز 18 تیر
شاخص کل بورس امروز 13 اسفندماه
شاخص کل بورس امروز ۷ خرداد ۱۴۰۴
بورس، یکدست سبزپوش شد
شاخص کل سهام در بازار امروز 5 اسفندماه
شاخص بورس امروز ۶ اسفند ماه
خبر خوش برای سهامداران؛ امروز 5 مهرماه
بورس در روز کم‌نوسان هم رکورد زد
شاخص کل بورس در بازار امروز 9 تیرماه
رشد ۱۳ هزار واحدی شاخص کل بورس
شاخص کل بورس در بازار معامله امروز 24 فروردین
شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز
ریزش ۳۸ هزار واحدی شاخص بورس
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Czechia
|
۱۲:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۶
0
5
پاسخ
ماشه فعال شد یعنی خیلی از شرکتها در واردات و صادرات مشکل پیدا میکنند ولی بورس دو روزه مثبت شده سه درصدی اگر بورس توان داشت چرا هفته های گذشته ناتوان بود و اگر بازی دولت هست پس بورس هم متاسفانه مافیا دارد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۶
0
0
پاسخ
بورس ما برعکس عمل میکنه 3ماه که خبری نبود سقوط پشت سر هم سقوط حالا که فشار اوردن مثبت شده در اصل فردا مهمه سبز بمونه یا نه
برچسب منتخب
# دیدار پزشکیان و ترامپ # خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
سرتیپ ارتش ایران: حتی با 300 فروند F-35 هم نمی‌توانستیم با آمریکا مقابله کنیم!
خروج قطعی ایران از ان پی تی/دیگر همکاری با آژانس برای ما موضوعیت ندارد
600 موشک شلیک شده به اسرائیل جایگزین شد / شرکت‌ها خبر ندارند قطعه موشک می‌سازند
قطعنامه روسیه و چین برای تمدید «اسنپ بک» رأی نیاورد؛ «ماشه» از یکشنبه فعال می‌شود/ بازگشت مجدد ایران به فصل ۷ منشور
لحظه نهایی شدن اجرای مکانیسم ماشه؛ اعلام ساعت بازگشت تحریم‌ها
حرف‌های معنادار عراقچی پس از قطعیت اسنپ بک
بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران؛ قطع همکاری با آژانس
فرانسه شکایت از ایران را پس گرفت
تصاویر هوایی تحرکات پدافندی اسرائیل برای درگیری با ایران
قاب عاشقانه متین ستوده برای کامران تفتی
سرنوشت «مکانیسم ماشه» در مذاکرات نیویورک؛ قطعنامه روسیه و چین برای تعویق «اسنپ بک»
شوک عراقچی همزمان با فاش شدن پیشنهاد بی‌شرمانه
دیدار علی دایی با داریوش اقبالی+ عکس
حرکت جالب دوربین سازمان ملل حین سخنرانی نتانیاهو
هشدار انجمن گاوداران درمورد قیمت گوشت قرمز / گاوهایمان گوشت خوار شده‌اند به دادمان برسید
خروج قطعی ایران از ان پی تی/دیگر همکاری با آژانس برای ما موضوعیت ندارد  (۲۰۵ نظر)
سرتیپ ارتش ایران: حتی با 300 فروند F-35 هم نمی‌توانستیم با آمریکا مقابله کنیم!  (۱۳۵ نظر)
پزشکیان با ترامپ‌ دیدار کند استیضاحش می‌کنیم  (۱۲۴ نظر)
لحظه نهایی شدن اجرای مکانیسم ماشه؛ اعلام ساعت بازگشت تحریم‌ها  (۱۲۲ نظر)
قطعنامه روسیه و چین برای تمدید «اسنپ بک» رأی نیاورد؛ «ماشه» از یکشنبه فعال می‌شود/ بازگشت مجدد ایران به فصل ۷ منشور  (۱۰۷ نظر)
ویدیوی آموزش خیانت توسط خانم وکیل!  (۸۰ نظر)
تشویق ایستاده مکرون در سازمان ملل به خاطر موضعش  (۷۳ نظر)
حرف‌های معنادار عراقچی پس از قطعیت اسنپ بک  (۷۲ نظر)
آیا احمدی نژاد درباره پرونده هسته ای راست می گوید؟  (۶۹ نظر)
میگ‌های 29 به ایران رسیده، سوخو 35 هم در راه است!  (۵۸ نظر)
فیلم جشن عروسی محمد نادری خالق جناب خان  (۵۳ نظر)
هشدار انجمن گاوداران درمورد قیمت گوشت قرمز / گاوهایمان گوشت خوار شده‌اند به دادمان برسید  (۵۱ نظر)
لفاظی ترامپ در سازمان ملل درباره حمله به ایران + زیرنویس  (۴۶ نظر)
کارشناس صداوسیما: خوشحالم مکانیزم ماشه اکنون اجرا می‌شود!  (۴۶ نظر)
خوشحالی جلیلی از بازگشت تحریم‌ها  (۴۴ نظر)
tabnak.ir/005aHp
tabnak.ir/005aHp