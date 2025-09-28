اجرای حکم قصاص قاتل زن و کودک ۵ ساله در بابل

حکم قصاص نفس فردی که دو سال قبل مادرِ همسر و کودک ۵ ساله خود را به قتل رسانده بود، صبح امروز در زندان بابل اجرا شد.

محکوم‌علیه از ۲ سال گذشته تاکنون به اتهام قتل عمدی در زندان بابل به سر می‌برد که حکم پس از تایید در دیوان‌عالی کشور، اجرا شد.

علی‌رغم تلاش صورت گرفته از سوی معاونت حل‌اختلاف، اداره زندان و همچنین مسئولین قضایی شهرستان، با توجه به صدور حکم قصاص و عدم‌بخشش اولیای‌دم، این حکم صبح امروز با حضور مراجع ذیربط و اولیای‌دم به اجرا درآمد.