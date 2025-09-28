En
در گفتگو با تابناک مطرح شد؛

در جلسه غیر علنی مجلس بعد از فعال شدن مکانیسم ماشه چه گذشت؟

یک نماینده مجلس شورای اسلامی در ارتباط با جلسه غیر علنی امروز پارلمان بعد از فعال شدن مکانیسم توضیحاتی ارائه کرد.
در جلسه غیر علنی مجلس بعد از فعال شدن مکانیسم ماشه چه گذشت؟

مصطفی پوردهقان، نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، در ارتباط با جلسه غیر علنی امروز مجلس اظهار کرد: در این جلسه یک سری صحبت‌های کلی و اینکه چه اتفاقاتی رخ داده و فضای موجود به چه نحوی است و همچنین در خصوص بدعهدی‌های آمریکا و اروپا موضوعاتی مطرح شد.

وی افزود: در جلسه غیرعلنی امروز مجلس هیچ مقام بلندپایه‌ای حضور پیدا نکرد و صرفا بر موضوعاتی چون حفظ انسجام ملی، اتحاد و همدلی تاکید شد. 

این نماینده مجلس تصریح کرد: در جلسه غیر علنی امروز مجلس، آقای قالیباف بر موضوعاتی چون انسجام ملی، پرهیز از پراکنده گویی و پرهیز از انشقاق تاکید کرد.

پوردهقان در پاسخ به این سوال که آیا در جلسه علنی امروز مباحثی در ارتباط با بحث ان پی تی مطرح شد گفت: در این باره هیچ موضوعی مطرح نشد. 

به گزارش تابناک، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی بعد از آغاز جلسه علنی صبح امروز(یکشنبه، ۶ مهر ماه) گفت: تعدادی از نمایندگان مجلس درخواست ماده ۱۰۲ آیین نامه داخلی برای برگزاری جلسه غیرعلنی رسمی(جهت بررسی اتفاقات اخیر) را دارند.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه برای برگزاری جلسات غیرعلنی غیررسمی نیازی به رأی گیری نیست، اظهار داشت: از آنجایی که درخواست برگزاری جلسه غیرعلنی رسمی شده لازم است بر اساس ماده ۱۰۲ قانون آیین نامه داخلی مجلس رأی گیری شود که در صورت رأی آوردن، جلسه به صورت غیرعلنی رسمی ادامه می یابد و در غیر این صورت، مجددا جلسه به صورت علنی آغاز می شود.

برچسب ها
مجلس جلسه غیرعلنی ان پی تی مصطفی پوردهقان
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۶
0
5
پاسخ
اتفاق خاصی نیفتاده
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۶
فقط طلا سقوط کرد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۶
0
4
پاسخ
خسته نباشید...
