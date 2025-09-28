En
زنان باردار لبنیات فله‌ای مصرف نکنند

لبنیات فله به دلیل داشتن مقادیر بالای اسید‌های چرب اشباع نسبت به شیر پاستوریزه کم‌چرب، خطر ابتلا به بیماری‌های مزمن از جمله چاقی، دیابت نوع دو و بیماری‌های قلبی‌عروقی را افزایش می‌دهد. همچنین شیر‌های خام و غیرپاستوریزه می‌توانند عامل انتقال بیماری‌هایی مانند تب مالت و سل باشند.
زنان باردار لبنیات فله‌ای مصرف نکنند

دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت اعلام کرد: مصرف لبنیات فله و پرچرب به‌ویژه در دوران بارداری می‌تواند سلامت مادر و جنین را به خطر بیندازد.

به گزارش تابناک، لبنیات فله به دلیل داشتن مقادیر بالای اسید‌های چرب اشباع نسبت به شیر پاستوریزه کم‌چرب، خطر ابتلا به بیماری‌های مزمن از جمله چاقی، دیابت نوع دو و بیماری‌های قلبی‌عروقی را افزایش می‌دهد. همچنین شیر‌های خام و غیرپاستوریزه می‌توانند عامل انتقال بیماری‌هایی مانند تب مالت و سل باشند.

توصیه به جایگزینی لبنیات پاستوریزه کم‌چرب

بنا بر اعلام وبدا، دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت تأکید کرد: شیر کم‌چرب پاستوریزه به دلیل دارا بودن کلسیم، فسفر و ویتامین‌های محلول در آب با قابلیت جذب بالاتر، ارزش غذایی بیشتری نسبت به شیر پرچرب دارد. بر این اساس، توصیه می‌شود لبنیات فله و پرچرب از سبد غذایی به‌ویژه زنان باردار حذف و لبنیات پاستوریزه کم‌چرب جایگزین شود.

 

ناشناس
|
Czechia
|
۱۲:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۶
1
0
پاسخ
فله ای و غیر فله ای زمانی مطرح میشه که پول خریدش باشه سرانه مصرف لبنیات در سودان و گوام و ... از ایران بالاتره
