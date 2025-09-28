En
قیمت خودرو در بازار امروز 6 مهرماه

قیمت‌های بازار در تاریخ بروز رسانی با همکاری حداقل ۳۰ نمایشگاه اتومبیل در شهر تهران در سایت ثبت می‌شود.
به گزارش تابناک؛ قیمت خودروها بر اساس آخرین مدل و ارزانترین رنگ موجود در بازار درج شده اند.
بهاي فروش شامل هزينه هاي ماليات و عوارض ارزش افزوده شماره گذاري و بيمه شخص ثالث و حق گارانتي است.
قیمت های درج شده صرفا قیمت پیشنهادی فروشندگان می باشد و ممکن است معاملات با قیمت های متفاوتی انجام شود.

ایران خودرو
نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر  
وانت آریسان ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۱.۸۹%‏)-۱۳,۰۰۰,۰۰۰
سورن پلاس (XU7P) ۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ (‎۱.۲۹%‏)۱۱,۰۰۰,۰۰۰
سورن پلاس (رینگ فولادی) ناموجود توقف فروش (۰.۰۰%)۰
سورن پلاس (فول) ناموجود توقف فروش (۰.۰۰%)۰
سورن پلاس دوگانه‌سوز (کپسول کوچک) ۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰ ۸۲۲,۱۱۵,۰۰۰ (‎-۰.۹۱%‏)-۹,۰۰۰,۰۰۰
سورن پلاس دوگانه‌سوز (کپسول بزرگ) ۱,۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰ ۸۳۴,۱۴۰,۰۰۰ (‎-۱.۶۷%‏)-۱۷,۰۰۰,۰۰۰
دنا پلاس بورسی ۱,۰۷۳,۰۰۰,۰۰۰ ۸۶۷,۹۲۴,۰۰۰ (‎-۰.۶۵%‏)-۷,۰۰۰,۰۰۰
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) ۱,۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ۹۱۲,۱۴۹,۰۰۰ (‎-۱.۹۰%‏)-۲۲,۰۰۰,۰۰۰
دنا پلاس MT6 ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۳۰,۸۴۱,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
دنا پلاس اتوماتیک ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۵۲,۶۵۵,۴۰۰ (‎-۱.۴۵%‏)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰
پژو 207 موتور TU3 ۸۸۲,۰۰۰,۰۰۰ ۷۲۲,۸۲۹,۰۰۰ (‎-۴.۱۳%‏)-۳۸,۰۰۰,۰۰۰
پژو 207 دنده‌ای هیدرولیک ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۷۲,۸۹۷,۰۰۰ (‎۱.۴۸%‏)۱۵,۰۰۰,۰۰۰
پژو 207 دنده‌ای هیدرولیک (TU5P) به زودی ۷۹۱,۴۵۴,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پژو 207 دنده‌ای پانوراما (رینگ فولادی) ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸۱۵,۲۱۷,۰۰۰ (‎۱.۸۹%‏)۲۰,۰۰۰,۰۰۰
پژو 207 دنده‌ای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) به زودی ۸۳۳,۸۳۶,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پژو 207 دنده‌ای پانوراما ۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸۳۵,۷۹۳,۰۰۰ (‎۰.۹۱%‏)۱۰,۰۰۰,۰۰۰
پژو 207 اتوماتیک ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ۹۵۸,۹۰۴,۰۰۰ (‎۰.۴۱%‏)۵,۰۰۰,۰۰۰
پژو 207 اتوماتیک پانوراما ۱,۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ۹۹۰,۱۴۳,۰۰۰ (‎-۰.۰۸%‏)-۱,۰۰۰,۰۰۰
رانا پلاس ۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰ ۷۴۳,۹۲۵,۰۰۰ (‎۰.۱۱%‏)۱,۰۰۰,۰۰۰
تارا دستی V1 ۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸۸۶,۴۱۲,۰۰۰ (‎-۲.۶۸%‏)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰
تارا اتوماتیک V4 ۱,۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۰۳,۷۷۳,۰۰۰ (‎-۳.۳۱%‏)-۴۶,۰۰۰,۰۰۰
هایما اس 5 ( S5 ) پرو ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۱.۵۶%‏)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰
هایما اس 7 ( S7 ) پرو ۲,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۴۲%‏)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰
هایما 8 اس ( 8S ) ۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ به زودی (‎۱.۲۲%‏)۳۰,۰۰۰,۰۰۰
هایما 7X ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۹۵۵,۰۰۰ (‎۱.۳۳%‏)۳۰,۰۰۰,۰۰۰
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) ۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
شاین مکس ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف فروش (۰.۰۰%)۰
شاین مکس (هیبرید) ۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف فروش (۰.۰۰%)۰
ری را ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۴۲,۴۷۷,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
لونا برقی GRE ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
فاو بستیون NAT ۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
دانگ فنگ E70 به زودی ۱,۰۱۰,۵۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

سایپا
نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر  
سهند S ۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵۶۱,۹۱۲,۰۰۰ (‎-۰.۸۴%‏)-۶,۰۰۰,۰۰۰
سهند E اتوماتیک ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۱۷,۱۰۰,۰۰۰ (‎۸.۳۳%‏)۷۰,۰۰۰,۰۰۰
اطلس GL ۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵۵۷,۰۱۶,۰۰۰ (‎۱.۳۶%‏)۱۰,۰۰۰,۰۰۰
اطلس G ۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰ ۵۷۷,۸۰۳,۰۰۰ (‎۱.۶۹%‏)۱۳,۰۰۰,۰۰۰
اطلس اتوماتیک به زودی ۶۸۴,۵۱۱,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
ساینا GLX ناموجود ۴۶۷,۹۰۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
ساینا S ۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰ ۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۱۶%‏)-۱,۰۰۰,۰۰۰
ساینا GX دوگانه سوز ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۱۸,۲۰۷,۰۰۰ (‎۰.۴۵%‏)۳,۰۰۰,۰۰۰
ساینا اتوماتیک ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۶۸,۷۴۸,۰۰۰ (‎۴.۵۸%‏)۳۵,۰۰۰,۰۰۰
کوییک اتوماتیک ناموجود توقف فروش (۰.۰۰%)۰
کوییک RS ۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ ۴۷۳,۶۹۲,۰۰۰ (‎۲.۹۶%‏)۱۸,۰۰۰,۰۰۰
کوییک S ۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰ ۴۶۶,۸۹۱,۰۰۰ (‎۲.۶۴%‏)۱۶,۰۰۰,۰۰۰
کوییک GX ۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰۵,۳۲۸,۰۰۰ (‎۲.۹۳%‏)۱۸,۰۰۰,۰۰۰
کوییک GXR (رینگ فولادی) ۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ (‎۲.۲۷%‏)۱۴,۰۰۰,۰۰۰
کوییک GXR ۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ۵۲۳,۰۹۶,۰۰۰ (‎۱.۲۵%‏)۸,۰۰۰,۰۰۰
شاهین GL ۹۷۷,۰۰۰,۰۰۰ ۶۵۰,۵۹۱,۰۰۰ (‎-۲.۳۰%‏)-۲۳,۰۰۰,۰۰۰
شاهین G (سانروف) ۱,۰۹۸,۰۰۰,۰۰۰ ۶۷۱,۷۴۹,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
شاهین اتوماتیک G ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸۳۶,۵۴۴,۰۰۰ (‎۴.۰۷%‏)۴۵,۰۰۰,۰۰۰
شاهین اتوماتیک پلاس ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۷۵,۱۴۲,۰۰۰ (‎۶.۷۹%‏)۸۹,۰۰۰,۰۰۰
سایپا 151 ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف فروش (‎۲.۸۲%‏)۱۴,۰۰۰,۰۰۰
سایپا 151 (لاینر) ۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ۴۱۴,۴۹۰,۰۰۰ (‎۲.۱۸%‏)۱۱,۰۰۰,۰۰۰
سایپا 151 (ارتقاء یافته) --- ۴۶۶,۶۵۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۸۳,۵۴۷,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد (رادیال) ۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ ۷۸۹,۲۴۷,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد گازسوز ۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ۸۳۵,۴۲۲,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) ۹۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ۸۴۱,۱۲۲,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد اکستند (EX) به زودی ۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کارون ۱,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۳۳,۶۸۷,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
چانگان CS35 ناموجود توقف فروش (۰.۰۰%)۰
چانگان CS55 ۳,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف فروش (‎۳.۰۱%‏)۹۰,۰۰۰,۰۰۰
چانگان CS35 (مونتاژ) به زودی ۱,۹۴۴,۹۲۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
چانگان CS55 (مونتاژ) به زودی ۲,۱۰۶,۹۱۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کرولا هیبرید ۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
روئوه ERX5 ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

مدیران خودرو
نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر  
X22 پرو دستی ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۳۲,۱۰۰,۰۰۰ (‎۳.۵۰%‏)۴۵,۰۰۰,۰۰۰
X33 کراس (دستی) ناموجود توقف فروش (۰.۰۰%)۰
X33 کراس (اتوماتیک) ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۳۹۹,۹۰۰,۰۰۰ (‎۲.۱۱%‏)۳۰,۰۰۰,۰۰۰
X55 پرو ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۷۹۷,۹۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
آریزو 5 ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۷۲,۵۰۰,۰۰۰ (‎۱.۷۳%‏)۳۰,۰۰۰,۰۰۰
آریزو6 (Z6) ۲,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ توقف فروش (‎-۱.۱۴%‏)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰
آریزو6 (Z6 GT) ۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۱۷۱,۵۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
آریزو 8 (Z8) ۳,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۹۲۳,۶۰۰,۰۰۰ (‎۰.۵۸%‏)۲۰,۰۰۰,۰۰۰
تیگو7 (F7) پرمیوم ۲,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۸۶,۰۰۰,۰۰۰ (‎۰.۷۴%‏)۲۰,۰۰۰,۰۰۰
تیگو7 (F7) پرومکس ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۵۸۹,۷۰۰,۰۰۰ (‎۲.۰۶%‏)۶۰,۰۰۰,۰۰۰
تیگو7 (F7) پرومکس AWD ۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۹۰۴,۹۰۰,۰۰۰ (‎۱.۵۶%‏)۵۰,۰۰۰,۰۰۰
تیگو7 (F7) هیبرید ۳,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۷۴۳,۳۰۰,۰۰۰ (‎۰.۹۸%‏)۳۰,۰۰۰,۰۰۰
فونیکس FX ۲,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۴,۲۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
فونیکس FX AWD ناموجود ۲,۸۶۲,۸۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
فونیکس FX برقی به زودی ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
تیگو 8 (F8) هیبرید ۳,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۳۳۲,۱۰۰,۰۰۰ (‎۰.۵۴%‏)۲۰,۰۰۰,۰۰۰
تیگو 8 (F8) پرومکس ۴,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۴۰۵,۸۰۰,۰۰۰ (‎۲.۱۶%‏)۸۵,۰۰۰,۰۰۰
اکستریم SX ۳,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۱۱۴,۸۰۰,۰۰۰ (‎۰.۸۶%‏)۳۰,۰۰۰,۰۰۰
اکستریم TX ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۰۴۷,۵۰۰,۰۰۰ (‎۱.۹۵%‏)۹۰,۰۰۰,۰۰۰
اکستریم QX ۵,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۱۱۵,۱۰۰,۰۰۰ (‎۰.۵۰%‏)۳۰,۰۰۰,۰۰۰

کرمان موتور
نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر  
بک X3 ۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۶۶%‏)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰
جک J4 ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
جک S3 ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ (‎۲.۹۹%‏)۴۵,۰۰۰,۰۰۰
جک SR3 ۱,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ (‎۰.۳۰%‏)۵,۰۰۰,۰۰۰
جک EJ7 ناموجود ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
جک EJ7+ ناموجود ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کی‌ام‌سی ایگل ۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کی‌ام‌سی J7 ۲,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۴۳%‏)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰
کی‌ام‌سی A5 ۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کی‌ام‌سی X5 ۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کی‌ام‌سی T8 ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کی‌ام‌سی T9 ۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ (‎۲.۷۵%‏)۹۰,۰۰۰,۰۰۰

بهمن موتور
نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر  
رسپکت 2 ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ (‎۲.۶۷%‏)۵۰,۰۰۰,۰۰۰
فیدلیتی الیت (5 نفره) ۲,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۹۸,۰۰۰,۰۰۰ (‎۰.۳۸%‏)۱۰,۰۰۰,۰۰۰
فیدلیتی الیت (7 نفره) ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۱۳۷,۹۰۰,۰۰۰ (‎۰.۳۸%‏)۱۰,۰۰۰,۰۰۰
فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) ناموجود توقف فروش (۰.۰۰%)۰
فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) ۳,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف فروش (‎۲.۶۷%‏)۹۰,۰۰۰,۰۰۰
دیگنیتی پرایم ۲,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۶,۰۰۰,۰۰۰ (‎۱.۳۸%‏)۳۰,۰۰۰,۰۰۰
دیگنیتی پرستیژ ۲,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۱.۴۰%‏)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰
ون اینرودز ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۱.۰۵%‏)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰
کاپرا U ۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پیکاپ G9 ۳,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۵۹۸,۳۵۷,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
بستیون T77 ناموجود توقف فروش (۰.۰۰%)۰
هونگچی H5 ۳,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۱۸۲,۶۰۰,۰۰۰ (‎-۲.۳۱%‏)-۹۰,۰۰۰,۰۰۰
هونگچی E-QM5 ناموجود ۲,۱۳۷,۲۲۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
هاوال H6 ۳,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۲,۴۷۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
بی‌وای‌دی سانگ ۴,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
اواتار 11 ۷,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
مزدا3 ۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۳۳۳,۵۸۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

سایر شرکت ها
نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر  
لوکانو L7 ۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ (‎۲.۸۲%‏)۹۰,۰۰۰,۰۰۰
لوکانو L8 ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
بایک X55 ۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
بیجینگ U5 به زودی ۱,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پیکاپ مکسوس H ۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۰۹۸,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
تیگارد X35+ ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
لاماری ایما ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۱۵۷,۳۴۰,۰۰۰ (‎۳.۲۷%‏)۸۰,۰۰۰,۰۰۰
لاماری هیبرید ۲,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
مکث کلوت اتوماتیک (تیپ 3) ناموجود ۲,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE) ۶,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پیکاپ گرند_خان (SAHARA) به زودی ۳,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
فردا SX5 ۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
فردا T5 ۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
فردا 511 ۱,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۴.۶۲%‏)-۵۵,۰۰۰,۰۰۰
مهدی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۶
0
0
پاسخ
قیمت ها از نجومی گذشته!!!
وارد سیاهچاله شده و همه چیز را می بلعد
