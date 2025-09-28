قیمت خودرو در بازار امروز 6 مهرماه

به گزارش تابناک؛ قیمت خودروها بر اساس آخرین مدل و ارزانترین رنگ موجود در بازار درج شده اند.

بهاي فروش شامل هزينه هاي ماليات و عوارض ارزش افزوده شماره گذاري و بيمه شخص ثالث و حق گارانتي است.

قیمت های درج شده صرفا قیمت پیشنهادی فروشندگان می باشد و ممکن است معاملات با قیمت های متفاوتی انجام شود.

ایران خودرو نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر وانت آریسان ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ( ‎-۱.۸۹%‏ ) ‎ -۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ‏ سورن پلاس (XU7P) ۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ( ‎۱.۲۹%‏ ) ‎ ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ‏ سورن پلاس (رینگ فولادی) ناموجود توقف فروش ( ۰.۰۰% ) ۰ سورن پلاس (فول) ناموجود توقف فروش ( ۰.۰۰% ) ۰ سورن پلاس دوگانه‌سوز (کپسول کوچک) ۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰ ۸۲۲,۱۱۵,۰۰۰ ( ‎-۰.۹۱%‏ ) ‎ -۹,۰۰۰,۰۰۰ ‏ سورن پلاس دوگانه‌سوز (کپسول بزرگ) ۱,۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰ ۸۳۴,۱۴۰,۰۰۰ ( ‎-۱.۶۷%‏ ) ‎ -۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ‏ دنا پلاس بورسی ۱,۰۷۳,۰۰۰,۰۰۰ ۸۶۷,۹۲۴,۰۰۰ ( ‎-۰.۶۵%‏ ) ‎ -۷,۰۰۰,۰۰۰ ‏ دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) ۱,۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ۹۱۲,۱۴۹,۰۰۰ ( ‎-۱.۹۰%‏ ) ‎ -۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ‏ دنا پلاس MT6 ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۳۰,۸۴۱,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰ دنا پلاس اتوماتیک ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۵۲,۶۵۵,۴۰۰ ( ‎-۱.۴۵%‏ ) ‎ -۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ‏ پژو 207 موتور TU3 ۸۸۲,۰۰۰,۰۰۰ ۷۲۲,۸۲۹,۰۰۰ ( ‎-۴.۱۳%‏ ) ‎ -۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ‏ پژو 207 دنده‌ای هیدرولیک ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۷۲,۸۹۷,۰۰۰ ( ‎۱.۴۸%‏ ) ‎ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ‏ پژو 207 دنده‌ای هیدرولیک (TU5P) به زودی ۷۹۱,۴۵۴,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰ پژو 207 دنده‌ای پانوراما (رینگ فولادی) ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸۱۵,۲۱۷,۰۰۰ ( ‎۱.۸۹%‏ ) ‎ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ‏ پژو 207 دنده‌ای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) به زودی ۸۳۳,۸۳۶,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰ پژو 207 دنده‌ای پانوراما ۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸۳۵,۷۹۳,۰۰۰ ( ‎۰.۹۱%‏ ) ‎ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ‏ پژو 207 اتوماتیک ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ۹۵۸,۹۰۴,۰۰۰ ( ‎۰.۴۱%‏ ) ‎ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ‏ پژو 207 اتوماتیک پانوراما ۱,۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ۹۹۰,۱۴۳,۰۰۰ ( ‎-۰.۰۸%‏ ) ‎ -۱,۰۰۰,۰۰۰ ‏ رانا پلاس ۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰ ۷۴۳,۹۲۵,۰۰۰ ( ‎۰.۱۱%‏ ) ‎ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ‏ تارا دستی V1 ۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸۸۶,۴۱۲,۰۰۰ ( ‎-۲.۶۸%‏ ) ‎ -۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ‏ تارا اتوماتیک V4 ۱,۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۰۳,۷۷۳,۰۰۰ ( ‎-۳.۳۱%‏ ) ‎ -۴۶,۰۰۰,۰۰۰ ‏ هایما اس 5 ( S5 ) پرو ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ( ‎-۱.۵۶%‏ ) ‎ -۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ‏ هایما اس 7 ( S7 ) پرو ۲,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ( ‎-۰.۴۲%‏ ) ‎ -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ‏ هایما 8 اس ( 8S ) ۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ به زودی ( ‎۱.۲۲%‏ ) ‎ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ‏ هایما 7X ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۹۵۵,۰۰۰ ( ‎۱.۳۳%‏ ) ‎ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ‏ پیکاپ فوتون (اتوماتیک) ۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰ شاین مکس ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف فروش ( ۰.۰۰% ) ۰ شاین مکس (هیبرید) ۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف فروش ( ۰.۰۰% ) ۰ ری را ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۴۲,۴۷۷,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰ لونا برقی GRE ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰ فاو بستیون NAT ۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰ دانگ فنگ E70 به زودی ۱,۰۱۰,۵۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰ سایپا نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر سهند S ۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵۶۱,۹۱۲,۰۰۰ ( ‎-۰.۸۴%‏ ) ‎ -۶,۰۰۰,۰۰۰ ‏ سهند E اتوماتیک ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۱۷,۱۰۰,۰۰۰ ( ‎۸.۳۳%‏ ) ‎ ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ‏ اطلس GL ۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵۵۷,۰۱۶,۰۰۰ ( ‎۱.۳۶%‏ ) ‎ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ‏ اطلس G ۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰ ۵۷۷,۸۰۳,۰۰۰ ( ‎۱.۶۹%‏ ) ‎ ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ‏ اطلس اتوماتیک به زودی ۶۸۴,۵۱۱,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰ ساینا GLX ناموجود ۴۶۷,۹۰۳,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰ ساینا S ۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰ ۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰ ( ‎-۰.۱۶%‏ ) ‎ -۱,۰۰۰,۰۰۰ ‏ ساینا GX دوگانه سوز ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۱۸,۲۰۷,۰۰۰ ( ‎۰.۴۵%‏ ) ‎ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ‏ ساینا اتوماتیک ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۶۸,۷۴۸,۰۰۰ ( ‎۴.۵۸%‏ ) ‎ ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ‏ کوییک اتوماتیک ناموجود توقف فروش ( ۰.۰۰% ) ۰ کوییک RS ۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ ۴۷۳,۶۹۲,۰۰۰ ( ‎۲.۹۶%‏ ) ‎ ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ‏ کوییک S ۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰ ۴۶۶,۸۹۱,۰۰۰ ( ‎۲.۶۴%‏ ) ‎ ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ‏ کوییک GX ۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰۵,۳۲۸,۰۰۰ ( ‎۲.۹۳%‏ ) ‎ ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ‏ کوییک GXR (رینگ فولادی) ۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ( ‎۲.۲۷%‏ ) ‎ ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ‏ کوییک GXR ۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ۵۲۳,۰۹۶,۰۰۰ ( ‎۱.۲۵%‏ ) ‎ ۸,۰۰۰,۰۰۰ ‏ شاهین GL ۹۷۷,۰۰۰,۰۰۰ ۶۵۰,۵۹۱,۰۰۰ ( ‎-۲.۳۰%‏ ) ‎ -۲۳,۰۰۰,۰۰۰ ‏ شاهین G (سانروف) ۱,۰۹۸,۰۰۰,۰۰۰ ۶۷۱,۷۴۹,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰ شاهین اتوماتیک G ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸۳۶,۵۴۴,۰۰۰ ( ‎۴.۰۷%‏ ) ‎ ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ‏ شاهین اتوماتیک پلاس ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۷۵,۱۴۲,۰۰۰ ( ‎۶.۷۹%‏ ) ‎ ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ ‏ سایپا 151 ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف فروش ( ‎۲.۸۲%‏ ) ‎ ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ‏ سایپا 151 (لاینر) ۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ۴۱۴,۴۹۰,۰۰۰ ( ‎۲.۱۸%‏ ) ‎ ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ‏ سایپا 151 (ارتقاء یافته) --- ۴۶۶,۶۵۳,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰ وانت زامیاد ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۸۳,۵۴۷,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰ وانت زامیاد (رادیال) ۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ ۷۸۹,۲۴۷,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰ وانت زامیاد گازسوز ۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ۸۳۵,۴۲۲,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰ وانت زامیاد گازسوز (رادیال) ۹۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ۸۴۱,۱۲۲,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰ وانت زامیاد اکستند (EX) به زودی ۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰ کارون ۱,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۳۳,۶۸۷,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰ چانگان CS35 ناموجود توقف فروش ( ۰.۰۰% ) ۰ چانگان CS55 ۳,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف فروش ( ‎۳.۰۱%‏ ) ‎ ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ‏ چانگان CS35 (مونتاژ) به زودی ۱,۹۴۴,۹۲۵,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰ چانگان CS55 (مونتاژ) به زودی ۲,۱۰۶,۹۱۳,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰ کرولا هیبرید ۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰ روئوه ERX5 ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰ مدیران خودرو نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر X22 پرو دستی ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۳۲,۱۰۰,۰۰۰ ( ‎۳.۵۰%‏ ) ‎ ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ‏ X33 کراس (دستی) ناموجود توقف فروش ( ۰.۰۰% ) ۰ X33 کراس (اتوماتیک) ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۳۹۹,۹۰۰,۰۰۰ ( ‎۲.۱۱%‏ ) ‎ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ‏ X55 پرو ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۷۹۷,۹۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰ آریزو 5 ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۷۲,۵۰۰,۰۰۰ ( ‎۱.۷۳%‏ ) ‎ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ‏ آریزو6 (Z6) ۲,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ توقف فروش ( ‎-۱.۱۴%‏ ) ‎ -۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ‏ آریزو6 (Z6 GT) ۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۱۷۱,۵۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰ آریزو 8 (Z8) ۳,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۹۲۳,۶۰۰,۰۰۰ ( ‎۰.۵۸%‏ ) ‎ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ‏ تیگو7 (F7) پرمیوم ۲,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۸۶,۰۰۰,۰۰۰ ( ‎۰.۷۴%‏ ) ‎ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ‏ تیگو7 (F7) پرومکس ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۵۸۹,۷۰۰,۰۰۰ ( ‎۲.۰۶%‏ ) ‎ ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ‏ تیگو7 (F7) پرومکس AWD ۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۹۰۴,۹۰۰,۰۰۰ ( ‎۱.۵۶%‏ ) ‎ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ‏ تیگو7 (F7) هیبرید ۳,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۷۴۳,۳۰۰,۰۰۰ ( ‎۰.۹۸%‏ ) ‎ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ‏ فونیکس FX ۲,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۴,۲۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰ فونیکس FX AWD ناموجود ۲,۸۶۲,۸۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰ فونیکس FX برقی به زودی ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰ تیگو 8 (F8) هیبرید ۳,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۳۳۲,۱۰۰,۰۰۰ ( ‎۰.۵۴%‏ ) ‎ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ‏ تیگو 8 (F8) پرومکس ۴,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۴۰۵,۸۰۰,۰۰۰ ( ‎۲.۱۶%‏ ) ‎ ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ‏ اکستریم SX ۳,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۱۱۴,۸۰۰,۰۰۰ ( ‎۰.۸۶%‏ ) ‎ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ‏ اکستریم TX ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۰۴۷,۵۰۰,۰۰۰ ( ‎۱.۹۵%‏ ) ‎ ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ‏ اکستریم QX ۵,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۱۱۵,۱۰۰,۰۰۰ ( ‎۰.۵۰%‏ ) ‎ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ‏ کرمان موتور نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر بک X3 ۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ( ‎-۰.۶۶%‏ ) ‎ -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ‏ جک J4 ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰ جک S3 ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ( ‎۲.۹۹%‏ ) ‎ ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ‏ جک SR3 ۱,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ( ‎۰.۳۰%‏ ) ‎ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ‏ جک EJ7 ناموجود ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰ جک EJ7+ ناموجود ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰ کی‌ام‌سی ایگل ۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰ کی‌ام‌سی J7 ۲,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ( ‎-۰.۴۳%‏ ) ‎ -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ‏ کی‌ام‌سی A5 ۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰ کی‌ام‌سی X5 ۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰ کی‌ام‌سی T8 ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰ کی‌ام‌سی T9 ۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ( ‎۲.۷۵%‏ ) ‎ ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ‏ بهمن موتور نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر رسپکت 2 ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ( ‎۲.۶۷%‏ ) ‎ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ‏ فیدلیتی الیت (5 نفره) ۲,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۹۸,۰۰۰,۰۰۰ ( ‎۰.۳۸%‏ ) ‎ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ‏ فیدلیتی الیت (7 نفره) ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۱۳۷,۹۰۰,۰۰۰ ( ‎۰.۳۸%‏ ) ‎ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ‏ فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) ناموجود توقف فروش ( ۰.۰۰% ) ۰ فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) ۳,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف فروش ( ‎۲.۶۷%‏ ) ‎ ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ‏ دیگنیتی پرایم ۲,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۶,۰۰۰,۰۰۰ ( ‎۱.۳۸%‏ ) ‎ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ‏ دیگنیتی پرستیژ ۲,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ( ‎-۱.۴۰%‏ ) ‎ -۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ‏ ون اینرودز ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ( ‎-۱.۰۵%‏ ) ‎ -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ‏ کاپرا U ۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰ پیکاپ G9 ۳,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۵۹۸,۳۵۷,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰ بستیون T77 ناموجود توقف فروش ( ۰.۰۰% ) ۰ هونگچی H5 ۳,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۱۸۲,۶۰۰,۰۰۰ ( ‎-۲.۳۱%‏ ) ‎ -۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ‏ هونگچی E-QM5 ناموجود ۲,۱۳۷,۲۲۳,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰ هاوال H6 ۳,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۲,۴۷۵,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰ بی‌وای‌دی سانگ ۴,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰ اواتار 11 ۷,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰ مزدا3 ۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۳۳۳,۵۸۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰ سایر شرکت ها نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر لوکانو L7 ۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ( ‎۲.۸۲%‏ ) ‎ ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ‏ لوکانو L8 ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰ بایک X55 ۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰ بیجینگ U5 به زودی ۱,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰ پیکاپ مکسوس H ۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۰۹۸,۰۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰ تیگارد X35+ ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰ لاماری ایما ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۱۵۷,۳۴۰,۰۰۰ ( ‎۳.۲۷%‏ ) ‎ ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ‏ لاماری هیبرید ۲,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰ مکث کلوت اتوماتیک (تیپ 3) ناموجود ۲,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰ پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE) ۶,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰ پیکاپ گرند_خان (SAHARA) به زودی ۳,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰ فردا SX5 ۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰ فردا T5 ۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰ فردا 511 ۱,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ( ‎-۴.۶۲%‏ ) ‎ -۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ‏