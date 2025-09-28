قیمت خودرو در بازار امروز 6 مهرماه

به گزارش تابناک؛ قیمت خودروها بر اساس آخرین مدل و ارزانترین رنگ موجود در بازار درج شده اند.
بهاي فروش شامل هزينه هاي ماليات و عوارض ارزش افزوده شماره گذاري و بيمه شخص ثالث و حق گارانتي است.
قیمت های درج شده صرفا قیمت پیشنهادی فروشندگان می باشد و ممکن است معاملات با قیمت های متفاوتی انجام شود.
|
ایران خودرو
|نام خودرو
|قیمت بازار (تومان)
|قیمت کارخانه (تومان)
|تغییر
|وانت آریسان
|۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰
|۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
|(-۱.۸۹%)-۱۳,۰۰۰,۰۰۰
|سورن پلاس (XU7P)
|۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰
|۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰
|(۱.۲۹%)۱۱,۰۰۰,۰۰۰
|سورن پلاس (رینگ فولادی)
|ناموجود
|توقف فروش
|(۰.۰۰%)۰
|سورن پلاس (فول)
|ناموجود
|توقف فروش
|(۰.۰۰%)۰
|سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک)
|۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰
|۸۲۲,۱۱۵,۰۰۰
|(-۰.۹۱%)-۹,۰۰۰,۰۰۰
|سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ)
|۱,۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰
|۸۳۴,۱۴۰,۰۰۰
|(-۱.۶۷%)-۱۷,۰۰۰,۰۰۰
|دنا پلاس بورسی
|۱,۰۷۳,۰۰۰,۰۰۰
|۸۶۷,۹۲۴,۰۰۰
|(-۰.۶۵%)-۷,۰۰۰,۰۰۰
|دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی)
|۱,۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰
|۹۱۲,۱۴۹,۰۰۰
|(-۱.۹۰%)-۲۲,۰۰۰,۰۰۰
|دنا پلاس MT6
|۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
|۹۳۰,۸۴۱,۰۰۰
|(۰.۰۰%)۰
|دنا پلاس اتوماتیک
|۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
|۱,۱۵۲,۶۵۵,۴۰۰
|(-۱.۴۵%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰
|پژو 207 موتور TU3
|۸۸۲,۰۰۰,۰۰۰
|۷۲۲,۸۲۹,۰۰۰
|(-۴.۱۳%)-۳۸,۰۰۰,۰۰۰
|پژو 207 دندهای هیدرولیک
|۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰
|۷۷۲,۸۹۷,۰۰۰
|(۱.۴۸%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰
|پژو 207 دندهای هیدرولیک (TU5P)
|به زودی
|۷۹۱,۴۵۴,۰۰۰
|(۰.۰۰%)۰
|پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی)
|۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰
|۸۱۵,۲۱۷,۰۰۰
|(۱.۸۹%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰
|پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی)
|به زودی
|۸۳۳,۸۳۶,۰۰۰
|(۰.۰۰%)۰
|پژو 207 دندهای پانوراما
|۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
|۸۳۵,۷۹۳,۰۰۰
|(۰.۹۱%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰
|پژو 207 اتوماتیک
|۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰
|۹۵۸,۹۰۴,۰۰۰
|(۰.۴۱%)۵,۰۰۰,۰۰۰
|پژو 207 اتوماتیک پانوراما
|۱,۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰
|۹۹۰,۱۴۳,۰۰۰
|(-۰.۰۸%)-۱,۰۰۰,۰۰۰
|رانا پلاس
|۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰
|۷۴۳,۹۲۵,۰۰۰
|(۰.۱۱%)۱,۰۰۰,۰۰۰
|تارا دستی V1
|۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰
|۸۸۶,۴۱۲,۰۰۰
|(-۲.۶۸%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰
|تارا اتوماتیک V4
|۱,۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰
|۱,۱۰۳,۷۷۳,۰۰۰
|(-۳.۳۱%)-۴۶,۰۰۰,۰۰۰
|هایما اس 5 ( S5 ) پرو
|۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰
|۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
|(-۱.۵۶%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰
|هایما اس 7 ( S7 ) پرو
|۲,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰
|۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
|(-۰.۴۲%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰
|هایما 8 اس ( 8S )
|۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰
|به زودی
|(۱.۲۲%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰
|هایما 7X
|۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
|۲,۰۰۰,۹۵۵,۰۰۰
|(۱.۳۳%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰
|پیکاپ فوتون (اتوماتیک)
|۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰
|۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰
|(۰.۰۰%)۰
|شاین مکس
|۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
|توقف فروش
|(۰.۰۰%)۰
|شاین مکس (هیبرید)
|۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰
|توقف فروش
|(۰.۰۰%)۰
|ری را
|۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
|۱,۱۴۲,۴۷۷,۰۰۰
|(۰.۰۰%)۰
|لونا برقی GRE
|۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
|۱,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰
|(۰.۰۰%)۰
|فاو بستیون NAT
|۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰
|۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰
|(۰.۰۰%)۰
|دانگ فنگ E70
|به زودی
|۱,۰۱۰,۵۰۰,۰۰۰
|(۰.۰۰%)۰
|
سایپا
|نام خودرو
|قیمت بازار (تومان)
|قیمت کارخانه (تومان)
|تغییر
|سهند S
|۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰
|۵۶۱,۹۱۲,۰۰۰
|(-۰.۸۴%)-۶,۰۰۰,۰۰۰
|سهند E اتوماتیک
|۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰
|۶۱۷,۱۰۰,۰۰۰
|(۸.۳۳%)۷۰,۰۰۰,۰۰۰
|اطلس GL
|۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰
|۵۵۷,۰۱۶,۰۰۰
|(۱.۳۶%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰
|اطلس G
|۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰
|۵۷۷,۸۰۳,۰۰۰
|(۱.۶۹%)۱۳,۰۰۰,۰۰۰
|اطلس اتوماتیک
|به زودی
|۶۸۴,۵۱۱,۰۰۰
|(۰.۰۰%)۰
|ساینا GLX
|ناموجود
|۴۶۷,۹۰۳,۰۰۰
|(۰.۰۰%)۰
|ساینا S
|۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰
|۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰
|(-۰.۱۶%)-۱,۰۰۰,۰۰۰
|ساینا GX دوگانه سوز
|۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰
|۵۱۸,۲۰۷,۰۰۰
|(۰.۴۵%)۳,۰۰۰,۰۰۰
|ساینا اتوماتیک
|۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
|۵۶۸,۷۴۸,۰۰۰
|(۴.۵۸%)۳۵,۰۰۰,۰۰۰
|کوییک اتوماتیک
|ناموجود
|توقف فروش
|(۰.۰۰%)۰
|کوییک RS
|۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰
|۴۷۳,۶۹۲,۰۰۰
|(۲.۹۶%)۱۸,۰۰۰,۰۰۰
|کوییک S
|۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰
|۴۶۶,۸۹۱,۰۰۰
|(۲.۶۴%)۱۶,۰۰۰,۰۰۰
|کوییک GX
|۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰
|۵۰۵,۳۲۸,۰۰۰
|(۲.۹۳%)۱۸,۰۰۰,۰۰۰
|کوییک GXR (رینگ فولادی)
|۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰
|۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰
|(۲.۲۷%)۱۴,۰۰۰,۰۰۰
|کوییک GXR
|۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰
|۵۲۳,۰۹۶,۰۰۰
|(۱.۲۵%)۸,۰۰۰,۰۰۰
|شاهین GL
|۹۷۷,۰۰۰,۰۰۰
|۶۵۰,۵۹۱,۰۰۰
|(-۲.۳۰%)-۲۳,۰۰۰,۰۰۰
|شاهین G (سانروف)
|۱,۰۹۸,۰۰۰,۰۰۰
|۶۷۱,۷۴۹,۰۰۰
|(۰.۰۰%)۰
|شاهین اتوماتیک G
|۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
|۸۳۶,۵۴۴,۰۰۰
|(۴.۰۷%)۴۵,۰۰۰,۰۰۰
|شاهین اتوماتیک پلاس
|۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
|۹۷۵,۱۴۲,۰۰۰
|(۶.۷۹%)۸۹,۰۰۰,۰۰۰
|سایپا 151
|۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰
|توقف فروش
|(۲.۸۲%)۱۴,۰۰۰,۰۰۰
|سایپا 151 (لاینر)
|۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰
|۴۱۴,۴۹۰,۰۰۰
|(۲.۱۸%)۱۱,۰۰۰,۰۰۰
|سایپا 151 (ارتقاء یافته)
|---
|۴۶۶,۶۵۳,۰۰۰
|(۰.۰۰%)۰
|وانت زامیاد
|۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰
|۷۸۳,۵۴۷,۰۰۰
|(۰.۰۰%)۰
|وانت زامیاد (رادیال)
|۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰
|۷۸۹,۲۴۷,۰۰۰
|(۰.۰۰%)۰
|وانت زامیاد گازسوز
|۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰
|۸۳۵,۴۲۲,۰۰۰
|(۰.۰۰%)۰
|وانت زامیاد گازسوز (رادیال)
|۹۲۴,۰۰۰,۰۰۰
|۸۴۱,۱۲۲,۰۰۰
|(۰.۰۰%)۰
|وانت زامیاد اکستند (EX)
|به زودی
|۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰
|(۰.۰۰%)۰
|کارون
|۱,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰
|۱,۱۳۳,۶۸۷,۰۰۰
|(۰.۰۰%)۰
|چانگان CS35
|ناموجود
|توقف فروش
|(۰.۰۰%)۰
|چانگان CS55
|۳,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰
|توقف فروش
|(۳.۰۱%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰
|چانگان CS35 (مونتاژ)
|به زودی
|۱,۹۴۴,۹۲۵,۰۰۰
|(۰.۰۰%)۰
|چانگان CS55 (مونتاژ)
|به زودی
|۲,۱۰۶,۹۱۳,۰۰۰
|(۰.۰۰%)۰
|کرولا هیبرید
|۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
|۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰
|(۰.۰۰%)۰
|روئوه ERX5
|۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
|۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰
|(۰.۰۰%)۰
|
مدیران خودرو
|نام خودرو
|قیمت بازار (تومان)
|قیمت کارخانه (تومان)
|تغییر
|X22 پرو دستی
|۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰
|۱,۲۳۲,۱۰۰,۰۰۰
|(۳.۵۰%)۴۵,۰۰۰,۰۰۰
|X33 کراس (دستی)
|ناموجود
|توقف فروش
|(۰.۰۰%)۰
|X33 کراس (اتوماتیک)
|۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
|۱,۳۹۹,۹۰۰,۰۰۰
|(۲.۱۱%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰
|X55 پرو
|۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰
|۱,۷۹۷,۹۰۰,۰۰۰
|(۰.۰۰%)۰
|آریزو 5
|۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰
|۱,۵۷۲,۵۰۰,۰۰۰
|(۱.۷۳%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰
|آریزو6 (Z6)
|۲,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰
|توقف فروش
|(-۱.۱۴%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰
|آریزو6 (Z6 GT)
|۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰
|۲,۱۷۱,۵۰۰,۰۰۰
|(۰.۰۰%)۰
|آریزو 8 (Z8)
|۳,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰
|۲,۹۲۳,۶۰۰,۰۰۰
|(۰.۵۸%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰
|تیگو7 (F7) پرمیوم
|۲,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰
|۲,۰۸۶,۰۰۰,۰۰۰
|(۰.۷۴%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰
|تیگو7 (F7) پرومکس
|۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰
|۲,۵۸۹,۷۰۰,۰۰۰
|(۲.۰۶%)۶۰,۰۰۰,۰۰۰
|تیگو7 (F7) پرومکس AWD
|۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
|۲,۹۰۴,۹۰۰,۰۰۰
|(۱.۵۶%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰
|تیگو7 (F7) هیبرید
|۳,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰
|۲,۷۴۳,۳۰۰,۰۰۰
|(۰.۹۸%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰
|فونیکس FX
|۲,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰
|۲,۵۰۴,۲۰۰,۰۰۰
|(۰.۰۰%)۰
|فونیکس FX AWD
|ناموجود
|۲,۸۶۲,۸۰۰,۰۰۰
|(۰.۰۰%)۰
|فونیکس FX برقی
|به زودی
|۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰
|(۰.۰۰%)۰
|تیگو 8 (F8) هیبرید
|۳,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰
|۳,۳۳۲,۱۰۰,۰۰۰
|(۰.۵۴%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰
|تیگو 8 (F8) پرومکس
|۴,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰
|۳,۴۰۵,۸۰۰,۰۰۰
|(۲.۱۶%)۸۵,۰۰۰,۰۰۰
|اکستریم SX
|۳,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰
|۳,۱۱۴,۸۰۰,۰۰۰
|(۰.۸۶%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰
|اکستریم TX
|۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
|۴,۰۴۷,۵۰۰,۰۰۰
|(۱.۹۵%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰
|اکستریم QX
|۵,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰
|۵,۱۱۵,۱۰۰,۰۰۰
|(۰.۵۰%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰
|
کرمان موتور
|نام خودرو
|قیمت بازار (تومان)
|قیمت کارخانه (تومان)
|تغییر
|بک X3
|۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰
|۱,۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰
|(-۰.۶۶%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰
|جک J4
|۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
|۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰
|(۰.۰۰%)۰
|جک S3
|۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
|۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰
|(۲.۹۹%)۴۵,۰۰۰,۰۰۰
|جک SR3
|۱,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰
|۱,۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰
|(۰.۳۰%)۵,۰۰۰,۰۰۰
|جک EJ7
|ناموجود
|۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
|(۰.۰۰%)۰
|جک EJ7+
|ناموجود
|۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰
|(۰.۰۰%)۰
|کیامسی ایگل
|۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰
|۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
|(۰.۰۰%)۰
|کیامسی J7
|۲,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰
|۱,۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰
|(-۰.۴۳%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰
|کیامسی A5
|۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰
|۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰
|(۰.۰۰%)۰
|کیامسی X5
|۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
|۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰
|(۰.۰۰%)۰
|کیامسی T8
|۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
|۲,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰
|(۰.۰۰%)۰
|کیامسی T9
|۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
|۲,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰
|(۲.۷۵%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰
|
بهمن موتور
|نام خودرو
|قیمت بازار (تومان)
|قیمت کارخانه (تومان)
|تغییر
|رسپکت 2
|۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰
|۱,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰
|(۲.۶۷%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰
|فیدلیتی الیت (5 نفره)
|۲,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰
|۲,۰۹۸,۰۰۰,۰۰۰
|(۰.۳۸%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰
|فیدلیتی الیت (7 نفره)
|۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
|۲,۱۳۷,۹۰۰,۰۰۰
|(۰.۳۸%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰
|فیدلیتی پرستیژ (5 نفره)
|ناموجود
|توقف فروش
|(۰.۰۰%)۰
|فیدلیتی پرستیژ (7 نفره)
|۳,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰
|توقف فروش
|(۲.۶۷%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰
|دیگنیتی پرایم
|۲,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰
|۲,۰۰۶,۰۰۰,۰۰۰
|(۱.۳۸%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰
|دیگنیتی پرستیژ
|۲,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰
|۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰
|(-۱.۴۰%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰
|ون اینرودز
|۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰
|۱,۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰
|(-۱.۰۵%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰
|کاپرا U
|۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰
|۱,۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰
|(۰.۰۰%)۰
|پیکاپ G9
|۳,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰
|۲,۵۹۸,۳۵۷,۰۰۰
|(۰.۰۰%)۰
|بستیون T77
|ناموجود
|توقف فروش
|(۰.۰۰%)۰
|هونگچی H5
|۳,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰
|۴,۱۸۲,۶۰۰,۰۰۰
|(-۲.۳۱%)-۹۰,۰۰۰,۰۰۰
|هونگچی E-QM5
|ناموجود
|۲,۱۳۷,۲۲۳,۰۰۰
|(۰.۰۰%)۰
|هاوال H6
|۳,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰
|۲,۵۰۲,۴۷۵,۰۰۰
|(۰.۰۰%)۰
|بیوایدی سانگ
|۴,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰
|۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
|(۰.۰۰%)۰
|اواتار 11
|۷,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰
|۴,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰
|(۰.۰۰%)۰
|مزدا3
|۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰
|۳,۳۳۳,۵۸۰,۰۰۰
|(۰.۰۰%)۰
|
سایر شرکت ها
|نام خودرو
|قیمت بازار (تومان)
|قیمت کارخانه (تومان)
|تغییر
|لوکانو L7
|۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
|۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰
|(۲.۸۲%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰
|لوکانو L8
|۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
|۳,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰
|(۰.۰۰%)۰
|بایک X55
|۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰
|۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
|(۰.۰۰%)۰
|بیجینگ U5
|به زودی
|۱,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰
|(۰.۰۰%)۰
|پیکاپ مکسوس H
|۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
|۳,۰۹۸,۰۰۰,۰۰۰
|(۰.۰۰%)۰
|تیگارد X35+
|۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
|۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
|(۰.۰۰%)۰
|لاماری ایما
|۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰
|۲,۱۵۷,۳۴۰,۰۰۰
|(۳.۲۷%)۸۰,۰۰۰,۰۰۰
|لاماری هیبرید
|۲,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰
|۲,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰
|(۰.۰۰%)۰
|مکث کلوت اتوماتیک (تیپ 3)
|ناموجود
|۲,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰
|(۰.۰۰%)۰
|پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE)
|۶,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰
|۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰
|(۰.۰۰%)۰
|پیکاپ گرند_خان (SAHARA)
|به زودی
|۳,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰
|(۰.۰۰%)۰
|فردا SX5
|۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰
|۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰
|(۰.۰۰%)۰
|فردا T5
|۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰
|۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰
|(۰.۰۰%)۰
|فردا 511
|۱,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰
|۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰
|(-۴.۶۲%)-۵۵,۰۰۰,۰۰۰
