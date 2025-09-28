En
بدشانسی بازیگر نقش رضا پروانه ادامه دارد

علیرضا کمالی بعد از سال ها حضور در سینما و تلویزیون با نقش «رضا پروانه» در سریال پوست شیر درخششی داشت، طی سه سال گذشته برای ایفای نقش در چند سریال به مرحله قرارداد رسید اما به سرانجام نرسیدند.
کد خبر: ۱۳۳۱۱۱۱
| |
746 بازدید
به گزارش تابناک به نقل از سینما اعتماد؛ بدشانسی‌های سریالی علیرضا کمالی قرار نیست تمام شود. او که بعد از سال‌ها حضور در سینما و تلویزیون با نقش «رضا پروانه» در سریال پوست شیر درخششی داشت، طی سه سال گذشته تنها در سریال بازنده بازى کرده و پس از آن کمالی برای ایفای نقش در چند سریال به مرحله قرارداد رسید، اما به سرانجام نرسیدند.

نیلوفر نیما اقلیما برای متوقف شد در حالیکه کمالی چند روزی جلوی دوربین رفته بود.

کازینو تهران حسین دوماری چند روز مانده به شروع به دلیل انصراف سرمایه گذار هیچ گاه به مرحله تولید نرسید.

شکارگاه که پخش آن به تازگی به پایان رسیده از سریال‌هایی بود که کمالی برای بازی در آن قرارداد بسته بود. اما همزمانی اش با پروژه یل باعث شد از این سریال انصراف دهد. اتفاق مشابهی که برای پروژه عنقا (جان شیفته یلدا) نیز افتاد تا کمالی به این پروژه هم نرسد. بدشانسی این بازیگر، اما زمانی تکمیل شد که او از سریالی که یکسالی منتظر شروع شدنش بود خارج شد.

کمالی در سریال برادران محمودی بیش از یک ماه جلوی دوربین رفته بود. باید منتظر ماند و دید طلسم بدشانسی‌های کمالی حالا که برای بازی در سریال «کندو» (شهرام شاه حسینی) قرارداد بسته شکسته می‌شود؟

علیرضا کمالی سینما تلویزیون شکارگاه برادران محمودی

