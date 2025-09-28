سلینا گومز عروس شد؛ نگاهی به مراسم ازدواج او

به گزارش تابناک به نقل از رکنا؛ در روز ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۵ (۶ مهر ۱۴۰۴)، سلینا گومز، خواننده و بازیگر ۳۱ ساله آمریکایی، در یک مراسم خصوصی و صمیمی در سانتا باربارا، کالیفرنیا، با بنی بلانکو، تهیهکننده و آهنگساز ۳۷ ساله ازدواج کرد. این پیوند نه تنها نقطه عطفی در زندگی شخصی آنهاست، بلکه اوج یک رابطهی چند ساله است که از همکاریهای حرفهای به عشقی واقعی بدل شد.
سلینا و بنی از سالها قبل یکدیگر را میشناختند و همکاری در زمینه موسیقی بینشان جریان داشت. رابطهی رسمی آنها در حدود سال ۲۰۲۳ آغاز شد و در دسامبر ۲۰۲۴، بنی بلانکو با یک پیشنهاد رمانتیک از سلینا خواستگاری کرد.
آنها در اوایل سال ۲۰۲۵ دست به همکاری بیشتر زدند و آلبوم مشترک «من اول گفتم عاشقتم» (I Said I Love You First) را منتشر کردند که روایتگر داستان عشقشان است. در طول دوران نامزدی، سلینا و بنی همیشه تأکید میکردند که میخواهند مراسم عروسی را صمیمی، شخصی و مطابق با سلیقه خودشان برگزار کنند.
مراسم عروسی
مراسم اصلی در سانتا باربارا، کالیفرنیا برگزار شد. تعداد مهمانان هم بسیار محدود بود و تنها حدود ۱۷۰ نفر از دوستان نزدیک و اعضای خانواده دعوت شده بودند. این مراسم در باغ Sea Crest Nursery برپا شد، با چادرهای سفید برای پذیرایی و رقص.
این زوج تصمیم گرفته بودند مراسمی گرم، صمیمی، بدون هیاهو و در فضایی نزدیک به طبیعت برگزار کنند و از موسیقی عاشقانه، نورپردازی آرام، گلآرایی ظریف و دکوراسیونی که حس آرامش و سبک فردی زوج را منعکس میکرد، در فضا استفاده شد. در هنگام اجرای مراسم، ترانه «La Vie en Rose» با اجرای امیلی واتس اجرا شد که لحظهای احساسی را رقم زد.
لباس عروس و داماد
سلینا گومز لباسی با یقه گردنی و دامن بلند و پر چین و دنبالهدار بر تن داشت و پشت لباس باز طراحی شده بود. تمرکز طراحی لباس عروس این ستاره بر خطوط نرم و مینیمال، سادگی در تزئینات و ظرافت بود تا زیبایی طبیعی و شخصیت سلینا را برجسته کند.
تا این لحظه، هنوز برند دقیق لباس افشا نشده است، اما شایعات حاکی از آن است که طراحیِ سفارشی یا برند لوکس و مطرحی پشت آن است. همراه با این لباس، سلینا از جواهرات ظریف، گوشوارههای الماسی اشکی و حلقه ازدواج خاص خود استفاده کرد. به جای تور حجیم، انتخابهای سادهتری در اکسسوری انجام شد تا لباس و خود شخص اولویت داشته باشند.
بنی بلانکو هم کت و شلوار کلاسیک مشکی به همراه پاپیون انتخاب کرد که یک انتخاب همیشگی و شیک محسوب میشود. ظاهراً انتخاب لباس داماد نیز با هماهنگی با لباس عروس صورت گرفته و طراحی کلی مراسم را کامل کرده بود.
سلینا در اینستاگرام خود مجموعهای از عکسها و ویدئوها به سبک پولاروید را منتشر کرد که احساس صمیمیت و لحظات خودمانی، عاشقانه و خاص مراسم را به نمایش میگذاشت.
