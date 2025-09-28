En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

حراج شمش طلا امروز برگزار می‌شود

یکصد و بیست و هفتمین جلسه حراج شمش طلا امروز یکشنبه ۶ مهرماه ۱۴۰۴ برگزار می‌شود.
کد خبر: ۱۳۳۱۰۹۱
| |
392 بازدید
|
۱
حراج شمش طلا امروز برگزار می‌شود

به گزارش تابناک به نقل از باشگاه خبرنگاران؛ یکصد و بیست و هفتمین جلسه حراج شمش طلا امروز یکشنبه ۶ مهرماه ۱۴۰۴ برگزار می‌شود.

گفتنی است، وزن هر قطعه شمش طلا یک کیلوگرم و با حداقل عیار ۹۹۵ در هزار است و همچنین معاملات به روش حراج حضوری و به صورت نقد صورت می‌گیرد.

باید اشاره کرد که متقاضیان خرید شمش طلای مرکز مبادله ایران می‌توانستند با واریز مبلغ ۱۰ میلیارد ریال (یک میلیارد تومان) به عنوان وجه الضمان به ازای هر قطعه شمش طلا تا ساعت ۲۴ شنبه پنجم مهرماه، در حراج شرکت کنند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
حراج شمش شمش طلا مرکز مبادله ایران خبر فوری
نسخه همیشگی علی‌آبادی برای مردم/ وقتی همه فصل‌ها در تقویم وزیر نیرو «سخت» می‌شوند!
آگهی‌های ارزان خودرو در دیوار و شیپور تله‌اند!
عکس:تریبون متفاوت نماز جمعه شهرستان دشتی بوشهر!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
چه کسانی می‌توانند شمش طلا بخرند؟
اعلام زمان دومین مرحله پیش‌فروش سکه بهار آزادی
اعلام شرایط جدید خرید طلا+جزییات
هفتاد و هشتمین حراج شمش طلا چه تاریخی برگزار می‌شود؟
نقشه طلایی بابک زنجانی برای بانک مرکزی/ آیا فرزین عقب‌نشینی می‌کند؟
حراج شمش طلا؛ فرصت خرید تا ۲۴ ساعت دیگر
جزئیات حراج شمش طلا در ۱۳ آذر ۱۴۰۳ مرکز مبادله
تاریخ جدید حراج شمش طلا اعلام شد
جزئیات حراج بعدی شمش طلا اعلام شد
شرکت در حراج شمش با ۱ میلیارد تومان وجه‌الضمان
زمان برگزاری حراج انواع سکه ضرب ۱۴۰۳ اعلام شد
عرضه گسترده سکه طلا شروع شد
اعلام زمان حراج بعدی شمش طلا
۱۱ شهریور ماه؛ حراج شماره ۴۷ شمش طلا
زمان حراج بعدی سکه اعلام شد
چرا حراج شمش طلا لغو شد؟!
رکورد حراج شمش طلا زده شد
حراج ۳۷ کیلو شمش طلا در خیابان وزرا/ هر کیلو شمش چند میلیارد تومان قیمت خورد؟ / حراج بعدی با ۱۰۰ کیلو شمش چه روزی است؟
حراج بیش از ۲.۶ تن طلا در نوزده مرحله/ کدام بانک خریدار طلای حراجی است؟
پایان نخستین حراج طلا در ۱۴۰۳/ چند کیلو طلا معامله شد و چه کسانی خریدار بودند؟ / هفته آینده؛ حراج گسترده انواع سکه
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۶
0
0
پاسخ
همه اقتصاد کشور شده ارز و طلا
برچسب منتخب
# دیدار پزشکیان و ترامپ # خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
سرتیپ ارتش ایران: حتی با 300 فروند F-35 هم نمی‌توانستیم با آمریکا مقابله کنیم!
خروج قطعی ایران از ان پی تی/دیگر همکاری با آژانس برای ما موضوعیت ندارد
600 موشک شلیک شده به اسرائیل جایگزین شد / شرکت‌ها خبر ندارند قطعه موشک می‌سازند
قطعنامه روسیه و چین برای تمدید «اسنپ بک» رأی نیاورد؛ «ماشه» از یکشنبه فعال می‌شود/ بازگشت مجدد ایران به فصل ۷ منشور
لحظه نهایی شدن اجرای مکانیسم ماشه؛ اعلام ساعت بازگشت تحریم‌ها
حرف‌های معنادار عراقچی پس از قطعیت اسنپ بک
بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران؛ قطع همکاری با آژانس
فرانسه شکایت از ایران را پس گرفت
تصاویر هوایی تحرکات پدافندی اسرائیل برای درگیری با ایران
سرنوشت «مکانیسم ماشه» در مذاکرات نیویورک؛ قطعنامه روسیه و چین برای تعویق «اسنپ بک»
دیدار علی دایی با داریوش اقبالی+ عکس
قاب عاشقانه متین ستوده برای کامران تفتی
حرکت جالب دوربین سازمان ملل حین سخنرانی نتانیاهو
هشدار انجمن گاوداران درمورد قیمت گوشت قرمز / گاوهایمان گوشت خوار شده‌اند به دادمان برسید
اعدام برای جاسوسان موساد و منافقین در کرج
خروج قطعی ایران از ان پی تی/دیگر همکاری با آژانس برای ما موضوعیت ندارد  (۲۰۵ نظر)
سرتیپ ارتش ایران: حتی با 300 فروند F-35 هم نمی‌توانستیم با آمریکا مقابله کنیم!  (۱۳۲ نظر)
پزشکیان با ترامپ‌ دیدار کند استیضاحش می‌کنیم  (۱۲۴ نظر)
لحظه نهایی شدن اجرای مکانیسم ماشه؛ اعلام ساعت بازگشت تحریم‌ها  (۱۲۱ نظر)
قطعنامه روسیه و چین برای تمدید «اسنپ بک» رأی نیاورد؛ «ماشه» از یکشنبه فعال می‌شود/ بازگشت مجدد ایران به فصل ۷ منشور  (۱۰۷ نظر)
ویدیوی آموزش خیانت توسط خانم وکیل!  (۸۰ نظر)
تشویق ایستاده مکرون در سازمان ملل به خاطر موضعش  (۷۳ نظر)
حرف‌های معنادار عراقچی پس از قطعیت اسنپ بک  (۷۱ نظر)
آیا احمدی نژاد درباره پرونده هسته ای راست می گوید؟  (۶۸ نظر)
میگ‌های 29 به ایران رسیده، سوخو 35 هم در راه است!  (۵۸ نظر)
فیلم جشن عروسی محمد نادری خالق جناب خان  (۵۳ نظر)
هشدار انجمن گاوداران درمورد قیمت گوشت قرمز / گاوهایمان گوشت خوار شده‌اند به دادمان برسید  (۵۱ نظر)
لفاظی ترامپ در سازمان ملل درباره حمله به ایران + زیرنویس  (۴۶ نظر)
کارشناس صداوسیما: خوشحالم مکانیزم ماشه اکنون اجرا می‌شود!  (۴۶ نظر)
خوشحالی جلیلی از بازگشت تحریم‌ها  (۴۲ نظر)
tabnak.ir/005aHD
tabnak.ir/005aHD