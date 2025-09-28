یکصد و بیست و هفتمین جلسه حراج شمش طلا امروز یکشنبه ۶ مهرماه ۱۴۰۴ برگزار می‌شود.

گفتنی است، وزن هر قطعه شمش طلا یک کیلوگرم و با حداقل عیار ۹۹۵ در هزار است و همچنین معاملات به روش حراج حضوری و به صورت نقد صورت می‌گیرد.

باید اشاره کرد که متقاضیان خرید شمش طلای مرکز مبادله ایران می‌توانستند با واریز مبلغ ۱۰ میلیارد ریال (یک میلیارد تومان) به عنوان وجه الضمان به ازای هر قطعه شمش طلا تا ساعت ۲۴ شنبه پنجم مهرماه، در حراج شرکت کنند.